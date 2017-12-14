النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مواطنون يوقفون مركباتهم فوق أسطح منازلهم بفيفاء!

لصعوبة التضاريس وشح المواقف

دفع شُح المواقف في محافظة فيفاء جنوب السعودية، وصعوبة تضاريس المحافظة الجبلية؛ إلى بحث المواطنين في تلك الجبال عن حلول جذرية، تخلصهم من معاناتهم المستمرة مع مواقف المركبات.

وابتكر المواطنون كآخر تلك الحلول طريقة مبهرة، تخلصهم من مشقة البحث الطائل عن مواقف في طرقهم الوعرة، حيث اتخذوا من أسطح منازلهم مواقف لمركباتهم.

وتداولت مواقع التواصل صور المركبات الواقفة أعالي المنازل، في دهشة واستغراب من طريقة وصول المركبات إلى أسطح المنازل، ووسط تباين في التعليقات، مستذكرين المثل المشهور "الحاجة أم الاختراع".

فيفاء جبال فيفاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مواطنون يوقفون مركباتهم فوق أسطح منازلهم بفيفاء!
سبق

دفع شُح المواقف في محافظة فيفاء جنوب السعودية، وصعوبة تضاريس المحافظة الجبلية؛ إلى بحث المواطنين في تلك الجبال عن حلول جذرية، تخلصهم من معاناتهم المستمرة مع مواقف المركبات.

وابتكر المواطنون كآخر تلك الحلول طريقة مبهرة، تخلصهم من مشقة البحث الطائل عن مواقف في طرقهم الوعرة، حيث اتخذوا من أسطح منازلهم مواقف لمركباتهم.

وتداولت مواقع التواصل صور المركبات الواقفة أعالي المنازل، في دهشة واستغراب من طريقة وصول المركبات إلى أسطح المنازل، ووسط تباين في التعليقات، مستذكرين المثل المشهور "الحاجة أم الاختراع".

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
10:38 PM
اخر تعديل
14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
02:55 PM

مواطنون يوقفون مركباتهم فوق أسطح منازلهم بفيفاء!

لصعوبة التضاريس وشح المواقف

A A A
عبدالرحمن السلماني - فيفاء
33
133,173

دفع شُح المواقف في محافظة فيفاء جنوب السعودية، وصعوبة تضاريس المحافظة الجبلية؛ إلى بحث المواطنين في تلك الجبال عن حلول جذرية، تخلصهم من معاناتهم المستمرة مع مواقف المركبات.

وابتكر المواطنون كآخر تلك الحلول طريقة مبهرة، تخلصهم من مشقة البحث الطائل عن مواقف في طرقهم الوعرة، حيث اتخذوا من أسطح منازلهم مواقف لمركباتهم.

وتداولت مواقع التواصل صور المركبات الواقفة أعالي المنازل، في دهشة واستغراب من طريقة وصول المركبات إلى أسطح المنازل، ووسط تباين في التعليقات، مستذكرين المثل المشهور "الحاجة أم الاختراع".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,192
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,191
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,560
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,974

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة