مواطنون يوقفون مركباتهم فوق أسطح منازلهم بفيفاء!

لصعوبة التضاريس وشح المواقف

دفع شُح المواقف في محافظة فيفاء جنوب السعودية، وصعوبة تضاريس المحافظة الجبلية؛ إلى بحث المواطنين في تلك الجبال عن حلول جذرية، تخلصهم من معاناتهم المستمرة مع مواقف المركبات.

وابتكر المواطنون كآخر تلك الحلول طريقة مبهرة، تخلصهم من مشقة البحث الطائل عن مواقف في طرقهم الوعرة، حيث اتخذوا من أسطح منازلهم مواقف لمركباتهم.

وتداولت مواقع التواصل صور المركبات الواقفة أعالي المنازل، في دهشة واستغراب من طريقة وصول المركبات إلى أسطح المنازل، ووسط تباين في التعليقات، مستذكرين المثل المشهور "الحاجة أم الاختراع".