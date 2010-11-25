"تصفية" تستعيد 200 مليون ريال من أملاك بعض أصحاب المساهمات العقارية

عبر محاكم التنفيذ من أجل استعادة حقوق المساهمين

أكدت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" استعادتها مبلغ 196 مليون ريال، منذ إنشائها حتى الآن عبر قضاء التنفيذ للمساهمين.

وذكر المتحدث الرسمي للجنة مشاري العنزي أن اللجنة نفذت على بعض أصحاب المساهمات العقارية عبر قضاء التنفيذ، وذلك بالتنفيذ على ممتلكات أصحاب المساهمات من أجل استعادة حقوق المساهمين.

وأضاف "العنزي": "اللجنة تتابع الآن تسلم مبلغ 25 مليون ريال محصل من بيع عقارات عائدة لأصحاب مساهمات مشروع الفرسان السكني بالرياض، منتجع رمادا بلازا بالمدينة المنورة، أرض الصناعية بالمزاحمية، ومساهمات النهابي بالقصيم عبر قضاء التنفيذ".

وأكدت اللجنة على أن العمل يجري لإقامة مزادات لبيع عقارات عائدة لأصحاب مساهمات، شاطئ الرمال الذهبية بالخبر، شمال شرق جدة بجدة، حي المصطفى بالأحساء ومساهمات حمزة بن علي الحمزة بجدة التي تقدر بـ 50 مليون ريال.

ونوّه "العنزي" إلى أن تصفية تواصل عملها في مختلف مناطق المملكة، سواء عن طريق البيع المباشر لأراضي المساهمات أو عن طريق التنفيذ على أصحاب المساهمات لاستعادة حقوق المساهمين.

الجدير بالذكر أن لجنة المساهمات العقارية "تصفية" تخطّت حاجز 10 مليارات ريال، في إطار جهودها لإعادة حقوق للمساهمين في مساهمات متعددة.