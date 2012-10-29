تفصيلاً، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة، وقد تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بـ #جدة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-29 أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بـ #جدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة. تفصيلاً، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة، وقد تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442 01:41 PM

القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بـ #جدة شرطة مكة: نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج





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أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بـ #جدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة.

تفصيلاً، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة، وقد تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.