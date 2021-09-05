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بالفيديو.. حادث مروِّع يخلف وفاتَيْن و3 إصابات على طريق الحبيل بـ"رجال ألمع"

باشرته 3 فِرق إسعافية وتم نقل الحالات للمستشفى

شهد طريق الحبيل برجال ألمع حادث تصادم مروع نتج عنه وفاتان وثلاث إصابات اثنتان منها خطيرة، وتناقلت الحادث مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وثقته كاميرا مراقبة ثابتة.

وقال المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير أحمد الألمعي، إن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغاً على رقم الطوارئ ٩٩٧ عند الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد من مواطن يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الحبيل بالقرب من محطة فايع.


وأوضح أنه على الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي للموقع، وعند وصول أولى الفرق الساعة ١٨:٢٠ تبين أنه حادث تصادم لمركبتين نتج عنه وفاتان وثلاث إصابات اثنتان منها خطيرة والثالثة متوسطة، وتم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية، ونقلهم إلى مستشفى الدرب العام.

وأهاب "الألمعي" بجميع قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر، وعدم السرعة أو الانشغال أثناء القيادة، مع أهمية ربط حزام الأمان.

عبدالعزيز الشهري الباحة محمد طيران أبها

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. حادث مروِّع يخلف وفاتَيْن و3 إصابات على طريق الحبيل بـ"رجال ألمع"
سبق

شهد طريق الحبيل برجال ألمع حادث تصادم مروع نتج عنه وفاتان وثلاث إصابات اثنتان منها خطيرة، وتناقلت الحادث مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وثقته كاميرا مراقبة ثابتة.

وقال المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير أحمد الألمعي، إن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغاً على رقم الطوارئ ٩٩٧ عند الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد من مواطن يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الحبيل بالقرب من محطة فايع.


وأوضح أنه على الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي للموقع، وعند وصول أولى الفرق الساعة ١٨:٢٠ تبين أنه حادث تصادم لمركبتين نتج عنه وفاتان وثلاث إصابات اثنتان منها خطيرة والثالثة متوسطة، وتم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية، ونقلهم إلى مستشفى الدرب العام.

وأهاب "الألمعي" بجميع قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر، وعدم السرعة أو الانشغال أثناء القيادة، مع أهمية ربط حزام الأمان.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
11:51 PM
اخر تعديل
06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
03:07 AM

بالفيديو.. حادث مروِّع يخلف وفاتَيْن و3 إصابات على طريق الحبيل بـ"رجال ألمع"

باشرته 3 فِرق إسعافية وتم نقل الحالات للمستشفى

A A A
مجموعة من المحررين - عسير
4
6,428

شهد طريق الحبيل برجال ألمع حادث تصادم مروع نتج عنه وفاتان وثلاث إصابات اثنتان منها خطيرة، وتناقلت الحادث مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وثقته كاميرا مراقبة ثابتة.

وقال المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير أحمد الألمعي، إن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغاً على رقم الطوارئ ٩٩٧ عند الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد من مواطن يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الحبيل بالقرب من محطة فايع.


وأوضح أنه على الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي للموقع، وعند وصول أولى الفرق الساعة ١٨:٢٠ تبين أنه حادث تصادم لمركبتين نتج عنه وفاتان وثلاث إصابات اثنتان منها خطيرة والثالثة متوسطة، وتم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية، ونقلهم إلى مستشفى الدرب العام.

وأهاب "الألمعي" بجميع قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر، وعدم السرعة أو الانشغال أثناء القيادة، مع أهمية ربط حزام الأمان.

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