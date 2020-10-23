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إصابة 10 أشخاص في حادثين مروريين بـ"قيا الطائف"

"الحميدان": حالات المصابين وصفت بالمتوسطة.. ولم تسجل وفيات

تسبب حادثان مروريان وقعا في مركز قيا جنوب شرقي الطائف، في وقوع 10 إصابات، فيما استقبل قسم الطوارئ بمستشفى قيا العام تلك الحالات.

وتفصيلاً، فور تلقي المستشفى البلاغ، تم إعلان الهلال الأحمر والاستعداد التام للطواقم الطبية، ليتم استقبال الحالات المنقولة عن طريق الهلال الأحمر، وفرقة الإسعاف بالمستشفى واستكمال الإجراءات الإسعافية والطبية اللازمة لهم.

وأوضح المتحدث لصحة الطائف سراج الحميدان، أن المستشفى استقبل 10 مصابين وصفت حالاتهم ما بين المتوسطة ومستقرة، فيما تم إحالة إصابة لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، ولم تُسجل أي حالات وفاة بين ركاب المركبتين ولله الحمد.

وقال "الحميدان" إن الحادث وقع على طريق الجنوب بالقرب من منطقة أبو راكة، مبيناً أن بقية الحالات المصابة ما زالت تتلقى العلاج بقسم الطوارئ.

حادث مروري الطائف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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إصابة 10 أشخاص في حادثين مروريين بـ"قيا الطائف"
سبق

تسبب حادثان مروريان وقعا في مركز قيا جنوب شرقي الطائف، في وقوع 10 إصابات، فيما استقبل قسم الطوارئ بمستشفى قيا العام تلك الحالات.

وتفصيلاً، فور تلقي المستشفى البلاغ، تم إعلان الهلال الأحمر والاستعداد التام للطواقم الطبية، ليتم استقبال الحالات المنقولة عن طريق الهلال الأحمر، وفرقة الإسعاف بالمستشفى واستكمال الإجراءات الإسعافية والطبية اللازمة لهم.

وأوضح المتحدث لصحة الطائف سراج الحميدان، أن المستشفى استقبل 10 مصابين وصفت حالاتهم ما بين المتوسطة ومستقرة، فيما تم إحالة إصابة لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، ولم تُسجل أي حالات وفاة بين ركاب المركبتين ولله الحمد.

وقال "الحميدان" إن الحادث وقع على طريق الجنوب بالقرب من منطقة أبو راكة، مبيناً أن بقية الحالات المصابة ما زالت تتلقى العلاج بقسم الطوارئ.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
12:47 AM

إصابة 10 أشخاص في حادثين مروريين بـ"قيا الطائف"

"الحميدان": حالات المصابين وصفت بالمتوسطة.. ولم تسجل وفيات

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فهد العتيبي - الطائف
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1,213

تسبب حادثان مروريان وقعا في مركز قيا جنوب شرقي الطائف، في وقوع 10 إصابات، فيما استقبل قسم الطوارئ بمستشفى قيا العام تلك الحالات.

وتفصيلاً، فور تلقي المستشفى البلاغ، تم إعلان الهلال الأحمر والاستعداد التام للطواقم الطبية، ليتم استقبال الحالات المنقولة عن طريق الهلال الأحمر، وفرقة الإسعاف بالمستشفى واستكمال الإجراءات الإسعافية والطبية اللازمة لهم.

وأوضح المتحدث لصحة الطائف سراج الحميدان، أن المستشفى استقبل 10 مصابين وصفت حالاتهم ما بين المتوسطة ومستقرة، فيما تم إحالة إصابة لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، ولم تُسجل أي حالات وفاة بين ركاب المركبتين ولله الحمد.

وقال "الحميدان" إن الحادث وقع على طريق الجنوب بالقرب من منطقة أبو راكة، مبيناً أن بقية الحالات المصابة ما زالت تتلقى العلاج بقسم الطوارئ.

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