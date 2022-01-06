النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 3168 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 608 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الداخلية": أبها تشهد تنفيذ حكم القصاص في سعودي قتل آخر بطلقات نارية

بيان يكشف اسم الجاني والضحية.. والوزارة تتوعد كل من يقدم على مثل ذلك

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها - سعودي الجنسية - كان قد أقدم على قتل مواطن آخر وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت إلى وفاته.

تفصيلاً أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير وفيما يلي نصه :
قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية .
وقال تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون).
أقدم فرخان بن مسعود بن درع القحطاني - سعودي الجنسية - على قتل ربيع بن حسين بن دهام القحطاني – سعودي الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت إلى وفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ فرخان بن مسعود بن درع القحطاني اليوم الخميس 3/ 6 / 1443هـ الموافق 6/ 1/ 2022م بمدينة أبها في منطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الداخلية": أبها تشهد تنفيذ حكم القصاص في سعودي قتل آخر بطلقات نارية
سبق

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها - سعودي الجنسية - كان قد أقدم على قتل مواطن آخر وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت إلى وفاته.

تفصيلاً أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير وفيما يلي نصه :
قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية .
وقال تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون).
أقدم فرخان بن مسعود بن درع القحطاني - سعودي الجنسية - على قتل ربيع بن حسين بن دهام القحطاني – سعودي الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت إلى وفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ فرخان بن مسعود بن درع القحطاني اليوم الخميس 3/ 6 / 1443هـ الموافق 6/ 1/ 2022م بمدينة أبها في منطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
02:30 PM

"الداخلية": أبها تشهد تنفيذ حكم القصاص في سعودي قتل آخر بطلقات نارية

بيان يكشف اسم الجاني والضحية.. والوزارة تتوعد كل من يقدم على مثل ذلك

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
1
2,783

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها - سعودي الجنسية - كان قد أقدم على قتل مواطن آخر وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت إلى وفاته.

تفصيلاً أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير وفيما يلي نصه :
قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية .
وقال تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون).
أقدم فرخان بن مسعود بن درع القحطاني - سعودي الجنسية - على قتل ربيع بن حسين بن دهام القحطاني – سعودي الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت إلى وفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ فرخان بن مسعود بن درع القحطاني اليوم الخميس 3/ 6 / 1443هـ الموافق 6/ 1/ 2022م بمدينة أبها في منطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,276
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,285
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,704
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,611

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة