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الجيش اليمني يحرّر مواقع جديدة بجبهة مقبنة غرب تعز

بعد مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً

حرر الجيش الوطني اليمني اليوم مواقع جديدة في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز اليمنية بعد مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً.

وقال مصدر عسكري: المواجهات أسفرت عن تحرير تبة الزنبيل وتبة الهداد وتبة عاطف وتبة عطروش بالمحافظة، وما زال التقدم مستمراً، وسط تراجع للمليشيا الحوثية.

وأضاف المصدر: المليشيا الحوثية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات العسكرية، منها تدمير عربة مدرعة أثناء المواجهات.

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الجيش اليمني يحرّر مواقع جديدة بجبهة مقبنة غرب تعز
سبق

حرر الجيش الوطني اليمني اليوم مواقع جديدة في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز اليمنية بعد مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً.

وقال مصدر عسكري: المواجهات أسفرت عن تحرير تبة الزنبيل وتبة الهداد وتبة عاطف وتبة عطروش بالمحافظة، وما زال التقدم مستمراً، وسط تراجع للمليشيا الحوثية.

وأضاف المصدر: المليشيا الحوثية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات العسكرية، منها تدمير عربة مدرعة أثناء المواجهات.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
05:35 PM

الجيش اليمني يحرّر مواقع جديدة بجبهة مقبنة غرب تعز

بعد مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حرر الجيش الوطني اليمني اليوم مواقع جديدة في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز اليمنية بعد مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً.

وقال مصدر عسكري: المواجهات أسفرت عن تحرير تبة الزنبيل وتبة الهداد وتبة عاطف وتبة عطروش بالمحافظة، وما زال التقدم مستمراً، وسط تراجع للمليشيا الحوثية.

وأضاف المصدر: المليشيا الحوثية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات العسكرية، منها تدمير عربة مدرعة أثناء المواجهات.

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