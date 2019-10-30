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إعلان تشهير رسمي: "التجارة" تشهِّر بصاحب معمل قهوة يخزِّن منتجات منتهية الصلاحية

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تختص في تجارة منتجات القهوة بمكة المكرمة إثر ثبوت مخالفته لنظام مكافحة الغش التجاري بتخزين منتجات للقهوة منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات نتيجة سوء تخزينها بالمعمل التابع للمنشأة.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة يقضي بإدانة المخالف وفرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

مكة المكرمة وزارة التجارة والاستثمار المحكمة الجزائية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعلان تشهير رسمي: "التجارة" تشهِّر بصاحب معمل قهوة يخزِّن منتجات منتهية الصلاحية
سبق

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تختص في تجارة منتجات القهوة بمكة المكرمة إثر ثبوت مخالفته لنظام مكافحة الغش التجاري بتخزين منتجات للقهوة منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات نتيجة سوء تخزينها بالمعمل التابع للمنشأة.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة يقضي بإدانة المخالف وفرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
08:50 PM

إعلان تشهير رسمي: "التجارة" تشهِّر بصاحب معمل قهوة يخزِّن منتجات منتهية الصلاحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تختص في تجارة منتجات القهوة بمكة المكرمة إثر ثبوت مخالفته لنظام مكافحة الغش التجاري بتخزين منتجات للقهوة منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات نتيجة سوء تخزينها بالمعمل التابع للمنشأة.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة يقضي بإدانة المخالف وفرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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