محافظ فيفاء يناقش أسباب انتشار "الحرائق" ويزور "النقيب الفيفي"

في اجتماع دعا إلى تضافر الجهود لردع السلوكيات التخريبية

إنفاذًا لتوجيه أمير منطقة جازان ونائبه، اجتمع محافظ فيفاء، سفر بن سعد الشهراني، صباح اليوم بمقر المحافظة، وبحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء الدكتور عبدالله الشهري، ومديري وقادة الجهات الأمنية والإدارات الخدمية، بمشايخ شمل ومشايخ وعرايف المحافظة.

بحث الاجتماع أسباب انتشار الحرائق بالمحافظة، والتي تشكل خطرًا جسيمًا على الإنسان والبيئة، داعيًا إلى تضافر الجهود لردع تلك السلوكيات التخريبية، كما تم إيضاح الطرق السليمة للتخلص من مخلفات المزارع، وأهمية توعية المجتمع.

كما زار محافظ فيفاء، مساء الليلة، مدير إدارة الدفاع المدني في فيفاء، النقيب عبدالله الفيفي، والذي أُصيب أثناء عمله الميداني بكسر بقدمه، أثناء إخماد إحدى الحرائق بفيفاء.

واطمأن "الشهراني" على صحة "الفيفي" مشيدًا بجهوده وزملائه في السيطرة على الحرائق، مؤكدًا أن ذلك يترجم تأديتهم لواجباتهم المناطة إليهم، وهو أمر محل اعتزاز وتقدير.

وكانت محافظة فيفاء شهدت اندلاع نيران عدة في مواقع متفرقة خلال اليومين الماضيين، فيما تمكّنت فِرق الدفاع المدني من إخمادها والسيطرة على النيران قبل توسعها، دون تسجيل خسائر في الأرواح.

