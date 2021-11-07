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"المرور" يبدأ حملة لضبط الدراجات الآلية المخالفة

دعت لالتزام الجميع بقواعد ونظام المرور

أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد، أنها بدأت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.

وتفصيلاً، أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية ضبطت (329) دراجة آلية مخالفة".

جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع للتعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المرور" يبدأ حملة لضبط الدراجات الآلية المخالفة
سبق

أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد، أنها بدأت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.

وتفصيلاً، أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية ضبطت (329) دراجة آلية مخالفة".

جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع للتعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
07:33 PM

"المرور" يبدأ حملة لضبط الدراجات الآلية المخالفة

دعت لالتزام الجميع بقواعد ونظام المرور

A A A
ذياب الشمري - الرياض
4
1,897

أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد، أنها بدأت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.

وتفصيلاً، أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية ضبطت (329) دراجة آلية مخالفة".

جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع للتعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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