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"التعاون الإسلامي" تستنكر إطلاق الحوثي 3 مسيرات مفخخة تجاه المملكة

"العثيمين" أكد أن هذه الاعتداءات "جرائم حرب" تخالف الأعراف الدولية

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم، عن إدانته واستنكاره الشديدين للمحاولات الحوثية الفاشلة بإطلاق ثلاث طائرات مسيرة "مفخخة" بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن فجر اليوم من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى أهدافها.

وأكد الأمين العام إدانة منظمة التعاون الإسلامي للممارسات الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ومن يمدها بالمال والسلاح، التي تعـد "جرائم حرب" تخالف الأعراف الدولية والقوانين الإنسانية.


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"التعاون الإسلامي" تستنكر إطلاق الحوثي 3 مسيرات مفخخة تجاه المملكة
سبق

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم، عن إدانته واستنكاره الشديدين للمحاولات الحوثية الفاشلة بإطلاق ثلاث طائرات مسيرة "مفخخة" بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن فجر اليوم من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى أهدافها.

وأكد الأمين العام إدانة منظمة التعاون الإسلامي للممارسات الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ومن يمدها بالمال والسلاح، التي تعـد "جرائم حرب" تخالف الأعراف الدولية والقوانين الإنسانية.


23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
01:30 PM
اخر تعديل
23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
04:09 PM

"التعاون الإسلامي" تستنكر إطلاق الحوثي 3 مسيرات مفخخة تجاه المملكة

"العثيمين" أكد أن هذه الاعتداءات "جرائم حرب" تخالف الأعراف الدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم، عن إدانته واستنكاره الشديدين للمحاولات الحوثية الفاشلة بإطلاق ثلاث طائرات مسيرة "مفخخة" بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن فجر اليوم من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى أهدافها.

وأكد الأمين العام إدانة منظمة التعاون الإسلامي للممارسات الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ومن يمدها بالمال والسلاح، التي تعـد "جرائم حرب" تخالف الأعراف الدولية والقوانين الإنسانية.


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