النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأمين العام للأمم المتحدة: كورونا أسوأ أزمة منذ الحرب العالمية الثانية

قال: يجتمع فيها عنصران يمثلان تهديدًا للجميع

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، أن جائحة كوفيد- 19 هي أسوأ أزمة عالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قبل 75 عامًا، معربًا عن قلقه من أن تتسبب تداعياتها في تأجيج النزاعات والحروب في العالم.

وقال غوتيتريش في لقاء مع عدد من الوسائل الإعلامية: إن فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين في نهاية العام الماضي وتحوّل لوباء عالمي، هو "أسوأ أزمة عالمية منذ تأسيس الأمم المتحدة" في 1945.

وأوضح أن السبب في ذلك هو أن هذه الجائحة "يجتمع فيها عنصران: الأول هو أنها مرض يمثل تهديدًا للجميع في العالم، والثاني هو أن تأثيرها الاقتصادي سيؤدي إلى ركود لعلنا لم نرَ مثيلًا له في الماضي القريب".

وأضاف أن "اجتماع هذين العنصرين وخطر حصول اضطرابات عميقة وأعمال عنف متزايدة ونزاعات متصاعدة؛ هي أمور تجعلنا نعتقد أن هذه هي بالفعل الأزمة الأكثر صعوبة التي نواجهها منذ الحرب العالمية الثانية".

وشدد الأمين العام على أن هذه الأزمة تستدعي من البشرية جمعاء التضامن ووضع الخلافات جانبًا. وقال: "نحتاج إلى استجابة أقوى وأكثر فعالية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تضامنا جميعًا ونسينا الألاعيب السياسية، ووعينا أن البشرية بأسرها على المحك".

وبالنسبة إلى غوتيريش؛ فإن الأسرة الدولية لا تزال بعيدة كل البعد عن تحقيق التضامن المطلوب؛ لأن كل التدابير التي اتخذت حتى اليوم لمواجهة الوباء قامت بها دول متطورة لحماية مواطنيها واقتصاداتها.

وقال: "نحن بعيدون عن وجود حزمة عالمية لمساعدة الدول النامية على القضاء على المرض وفي نفس الوقت معالجة عواقبه الوخيمة على سكانها، على الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم، وعلى الشركات الصغيرة التي تواجه خطر الاندثار، وعلى أولئك الذين يعيشون خارج الاقتصاد الرسمي والذين لم تعد لديهم أي فرصة للبقاء".

وتابع: "نحن نتحرك ببطء في الاتجاه الصحيح؛ لكننا بحاجة لأن نحث الخطى، وبحاجة لأن نقوم بالمزيد إذا أردنا هزيمة الفيروس وإذا أردنا دعم الأشخاص المحتاجين".

وشدد الأمين العام على أن العالم اليوم "بحاجة إلى أدوات مالية مبتكرة" تُمَكّن الدول النامية من الاستجابة لهذه الأزمة.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأمين العام للأمم المتحدة: كورونا أسوأ أزمة منذ الحرب العالمية الثانية
سبق

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، أن جائحة كوفيد- 19 هي أسوأ أزمة عالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قبل 75 عامًا، معربًا عن قلقه من أن تتسبب تداعياتها في تأجيج النزاعات والحروب في العالم.

وقال غوتيتريش في لقاء مع عدد من الوسائل الإعلامية: إن فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين في نهاية العام الماضي وتحوّل لوباء عالمي، هو "أسوأ أزمة عالمية منذ تأسيس الأمم المتحدة" في 1945.

وأوضح أن السبب في ذلك هو أن هذه الجائحة "يجتمع فيها عنصران: الأول هو أنها مرض يمثل تهديدًا للجميع في العالم، والثاني هو أن تأثيرها الاقتصادي سيؤدي إلى ركود لعلنا لم نرَ مثيلًا له في الماضي القريب".

وأضاف أن "اجتماع هذين العنصرين وخطر حصول اضطرابات عميقة وأعمال عنف متزايدة ونزاعات متصاعدة؛ هي أمور تجعلنا نعتقد أن هذه هي بالفعل الأزمة الأكثر صعوبة التي نواجهها منذ الحرب العالمية الثانية".

وشدد الأمين العام على أن هذه الأزمة تستدعي من البشرية جمعاء التضامن ووضع الخلافات جانبًا. وقال: "نحتاج إلى استجابة أقوى وأكثر فعالية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تضامنا جميعًا ونسينا الألاعيب السياسية، ووعينا أن البشرية بأسرها على المحك".

وبالنسبة إلى غوتيريش؛ فإن الأسرة الدولية لا تزال بعيدة كل البعد عن تحقيق التضامن المطلوب؛ لأن كل التدابير التي اتخذت حتى اليوم لمواجهة الوباء قامت بها دول متطورة لحماية مواطنيها واقتصاداتها.

وقال: "نحن بعيدون عن وجود حزمة عالمية لمساعدة الدول النامية على القضاء على المرض وفي نفس الوقت معالجة عواقبه الوخيمة على سكانها، على الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم، وعلى الشركات الصغيرة التي تواجه خطر الاندثار، وعلى أولئك الذين يعيشون خارج الاقتصاد الرسمي والذين لم تعد لديهم أي فرصة للبقاء".

وتابع: "نحن نتحرك ببطء في الاتجاه الصحيح؛ لكننا بحاجة لأن نحث الخطى، وبحاجة لأن نقوم بالمزيد إذا أردنا هزيمة الفيروس وإذا أردنا دعم الأشخاص المحتاجين".

وشدد الأمين العام على أن العالم اليوم "بحاجة إلى أدوات مالية مبتكرة" تُمَكّن الدول النامية من الاستجابة لهذه الأزمة.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
11:43 AM

الأمين العام للأمم المتحدة: كورونا أسوأ أزمة منذ الحرب العالمية الثانية

قال: يجتمع فيها عنصران يمثلان تهديدًا للجميع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
474

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، أن جائحة كوفيد- 19 هي أسوأ أزمة عالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قبل 75 عامًا، معربًا عن قلقه من أن تتسبب تداعياتها في تأجيج النزاعات والحروب في العالم.

وقال غوتيتريش في لقاء مع عدد من الوسائل الإعلامية: إن فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين في نهاية العام الماضي وتحوّل لوباء عالمي، هو "أسوأ أزمة عالمية منذ تأسيس الأمم المتحدة" في 1945.

وأوضح أن السبب في ذلك هو أن هذه الجائحة "يجتمع فيها عنصران: الأول هو أنها مرض يمثل تهديدًا للجميع في العالم، والثاني هو أن تأثيرها الاقتصادي سيؤدي إلى ركود لعلنا لم نرَ مثيلًا له في الماضي القريب".

وأضاف أن "اجتماع هذين العنصرين وخطر حصول اضطرابات عميقة وأعمال عنف متزايدة ونزاعات متصاعدة؛ هي أمور تجعلنا نعتقد أن هذه هي بالفعل الأزمة الأكثر صعوبة التي نواجهها منذ الحرب العالمية الثانية".

وشدد الأمين العام على أن هذه الأزمة تستدعي من البشرية جمعاء التضامن ووضع الخلافات جانبًا. وقال: "نحتاج إلى استجابة أقوى وأكثر فعالية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تضامنا جميعًا ونسينا الألاعيب السياسية، ووعينا أن البشرية بأسرها على المحك".

وبالنسبة إلى غوتيريش؛ فإن الأسرة الدولية لا تزال بعيدة كل البعد عن تحقيق التضامن المطلوب؛ لأن كل التدابير التي اتخذت حتى اليوم لمواجهة الوباء قامت بها دول متطورة لحماية مواطنيها واقتصاداتها.

وقال: "نحن بعيدون عن وجود حزمة عالمية لمساعدة الدول النامية على القضاء على المرض وفي نفس الوقت معالجة عواقبه الوخيمة على سكانها، على الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم، وعلى الشركات الصغيرة التي تواجه خطر الاندثار، وعلى أولئك الذين يعيشون خارج الاقتصاد الرسمي والذين لم تعد لديهم أي فرصة للبقاء".

وتابع: "نحن نتحرك ببطء في الاتجاه الصحيح؛ لكننا بحاجة لأن نحث الخطى، وبحاجة لأن نقوم بالمزيد إذا أردنا هزيمة الفيروس وإذا أردنا دعم الأشخاص المحتاجين".

وشدد الأمين العام على أن العالم اليوم "بحاجة إلى أدوات مالية مبتكرة" تُمَكّن الدول النامية من الاستجابة لهذه الأزمة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,780
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,636
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,384
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,805

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة