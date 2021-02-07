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"أمين عسير" يوجّه بمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسواق الخضار والمواشي والمسالخ

"الحميدي": تطبيق "توكلنا" إلزامًا وشرطاً لدخول المنشآت في الأمانة وبلدياتها

استكمالاً لجهود الأمانة وبلدياتها في متابعة الإجراءات الاحترازية، وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي جميع البلديات والوكالات والإدارات واللجان الإشرافية المرتبطة بأمانة المنطقة باتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية الخاصة بفايروس كورونا وعدم التساهل في تطبيقها مع أهمية تفعيل تطبيق توكلنا.

وفي ذات السياق، قال الحميدي إن الأمانة وبلدياتها تعمل من منطلق مسؤولياتها على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية على جميع الأنشطة التجارية المتنوعة وخاصةً في الأسواق التجارية وأسواق الخضار والفواكه والمواشي والمسالخ، مشددًا على أنه لا تهاون في متابعة تلك التعليمات الصادرة وأن العقوبات ستطبق مباشرةً على المخالفين لها، مشيرًا إلى أن الهدف هو المحافظة على الصحة العامة من هذا الفيروس الذي ما زال تطبيق الاحتراز منه واجبًا وطنيًا وصحيًا، امتثالاً وإكمالاً لجهود المملكة ووزارة الصحة في ذلك وفي ظل توجيهات أمير المنطقة ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأضاف الحميدي أن تفعيل تطبيق توكلنا أصبح إلزامًا وشرطاً لدخول المنشآت سواءً في الأمانة وبلدياتها أو المنشآت والمجمعات التجارية المتنوعة، لافتًا إلى أن متابعة الإجراءات الصحية ستكون يوميًا من خلال العديد من الجولات الرقابية في فترات صباحية ومسائية مع إلزام متعهدي الخدمات وجميع الأنشطة التجارية بتطبيق الاشتراطات الاحترازية بوضع الكمامات وارتداء القفازات والنظافة العامة ونظافة العاملين والتهوية والالتزام بالتباعد، كما شمل توجيه الأسواق التجارية بتعقيم عربات التسوق ووضع المعقمات وتوفير الكمامات وملصقات التباعد.

جدير بالذكر، أن أمانة منطقة عسير وبلدياتها تعمل على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية من خلال الرقابة الميدانية للمنشآت والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام والمواشي والخضار والفواكه والمسالخ، إضافة إلى قيامها بتنفيذ حملات رقابية وتوعوية بأهمية الالتزام بتلك الإجراءات وتطبيق الجزاءات على المخالفين.

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"أمين عسير" يوجّه بمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسواق الخضار والمواشي والمسالخ
سبق

استكمالاً لجهود الأمانة وبلدياتها في متابعة الإجراءات الاحترازية، وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي جميع البلديات والوكالات والإدارات واللجان الإشرافية المرتبطة بأمانة المنطقة باتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية الخاصة بفايروس كورونا وعدم التساهل في تطبيقها مع أهمية تفعيل تطبيق توكلنا.

وفي ذات السياق، قال الحميدي إن الأمانة وبلدياتها تعمل من منطلق مسؤولياتها على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية على جميع الأنشطة التجارية المتنوعة وخاصةً في الأسواق التجارية وأسواق الخضار والفواكه والمواشي والمسالخ، مشددًا على أنه لا تهاون في متابعة تلك التعليمات الصادرة وأن العقوبات ستطبق مباشرةً على المخالفين لها، مشيرًا إلى أن الهدف هو المحافظة على الصحة العامة من هذا الفيروس الذي ما زال تطبيق الاحتراز منه واجبًا وطنيًا وصحيًا، امتثالاً وإكمالاً لجهود المملكة ووزارة الصحة في ذلك وفي ظل توجيهات أمير المنطقة ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأضاف الحميدي أن تفعيل تطبيق توكلنا أصبح إلزامًا وشرطاً لدخول المنشآت سواءً في الأمانة وبلدياتها أو المنشآت والمجمعات التجارية المتنوعة، لافتًا إلى أن متابعة الإجراءات الصحية ستكون يوميًا من خلال العديد من الجولات الرقابية في فترات صباحية ومسائية مع إلزام متعهدي الخدمات وجميع الأنشطة التجارية بتطبيق الاشتراطات الاحترازية بوضع الكمامات وارتداء القفازات والنظافة العامة ونظافة العاملين والتهوية والالتزام بالتباعد، كما شمل توجيه الأسواق التجارية بتعقيم عربات التسوق ووضع المعقمات وتوفير الكمامات وملصقات التباعد.

جدير بالذكر، أن أمانة منطقة عسير وبلدياتها تعمل على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية من خلال الرقابة الميدانية للمنشآت والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام والمواشي والخضار والفواكه والمسالخ، إضافة إلى قيامها بتنفيذ حملات رقابية وتوعوية بأهمية الالتزام بتلك الإجراءات وتطبيق الجزاءات على المخالفين.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
02:20 PM

"أمين عسير" يوجّه بمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسواق الخضار والمواشي والمسالخ

"الحميدي": تطبيق "توكلنا" إلزامًا وشرطاً لدخول المنشآت في الأمانة وبلدياتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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استكمالاً لجهود الأمانة وبلدياتها في متابعة الإجراءات الاحترازية، وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي جميع البلديات والوكالات والإدارات واللجان الإشرافية المرتبطة بأمانة المنطقة باتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية الخاصة بفايروس كورونا وعدم التساهل في تطبيقها مع أهمية تفعيل تطبيق توكلنا.

وفي ذات السياق، قال الحميدي إن الأمانة وبلدياتها تعمل من منطلق مسؤولياتها على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية على جميع الأنشطة التجارية المتنوعة وخاصةً في الأسواق التجارية وأسواق الخضار والفواكه والمواشي والمسالخ، مشددًا على أنه لا تهاون في متابعة تلك التعليمات الصادرة وأن العقوبات ستطبق مباشرةً على المخالفين لها، مشيرًا إلى أن الهدف هو المحافظة على الصحة العامة من هذا الفيروس الذي ما زال تطبيق الاحتراز منه واجبًا وطنيًا وصحيًا، امتثالاً وإكمالاً لجهود المملكة ووزارة الصحة في ذلك وفي ظل توجيهات أمير المنطقة ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأضاف الحميدي أن تفعيل تطبيق توكلنا أصبح إلزامًا وشرطاً لدخول المنشآت سواءً في الأمانة وبلدياتها أو المنشآت والمجمعات التجارية المتنوعة، لافتًا إلى أن متابعة الإجراءات الصحية ستكون يوميًا من خلال العديد من الجولات الرقابية في فترات صباحية ومسائية مع إلزام متعهدي الخدمات وجميع الأنشطة التجارية بتطبيق الاشتراطات الاحترازية بوضع الكمامات وارتداء القفازات والنظافة العامة ونظافة العاملين والتهوية والالتزام بالتباعد، كما شمل توجيه الأسواق التجارية بتعقيم عربات التسوق ووضع المعقمات وتوفير الكمامات وملصقات التباعد.

جدير بالذكر، أن أمانة منطقة عسير وبلدياتها تعمل على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية من خلال الرقابة الميدانية للمنشآت والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام والمواشي والخضار والفواكه والمسالخ، إضافة إلى قيامها بتنفيذ حملات رقابية وتوعوية بأهمية الالتزام بتلك الإجراءات وتطبيق الجزاءات على المخالفين.

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