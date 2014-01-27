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الأهلي في مواجهة النصر.. والترجي يسعى لتخطي الموج

في افتتاح الجولة 18 من دوري ممتاز الطائرة

تنطلق غداً الخميس منافسات الجولة 18 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بمواجهتين؛ حيث يلتقي النصر صاحب المركز السادس 29 نقطة مع نظيره الأهلي صاحب المركز الثاني 46 نقطة، وذلك على صالة نادي ‬النصر بالرياض عند الرابعة عصراً، ويقود اللقاء عبد اللطيف العتيق حكمًا أول، وعلي الشهراني حكمًا ثانيًا، وعبد العزيز الرميحي مسجلاً.

فيما يحل الترجي صاحب المركز الرابع 37 نقطة ضيفاً على الموج صاحب المركز الثاني عشر 6 نقاط على صالة نادي البكيرية بالبكيرية، عند الرابعة عصراً، ويقود اللقاء هاني سنان حكمًا أول، ورائد مطر حكمًا ثانيًا، ومحمد السمحان مسجلًا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي في مواجهة النصر.. والترجي يسعى لتخطي الموج
سبق

تنطلق غداً الخميس منافسات الجولة 18 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بمواجهتين؛ حيث يلتقي النصر صاحب المركز السادس 29 نقطة مع نظيره الأهلي صاحب المركز الثاني 46 نقطة، وذلك على صالة نادي ‬النصر بالرياض عند الرابعة عصراً، ويقود اللقاء عبد اللطيف العتيق حكمًا أول، وعلي الشهراني حكمًا ثانيًا، وعبد العزيز الرميحي مسجلاً.

فيما يحل الترجي صاحب المركز الرابع 37 نقطة ضيفاً على الموج صاحب المركز الثاني عشر 6 نقاط على صالة نادي البكيرية بالبكيرية، عند الرابعة عصراً، ويقود اللقاء هاني سنان حكمًا أول، ورائد مطر حكمًا ثانيًا، ومحمد السمحان مسجلًا.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
07:06 PM

الأهلي في مواجهة النصر.. والترجي يسعى لتخطي الموج

في افتتاح الجولة 18 من دوري ممتاز الطائرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق غداً الخميس منافسات الجولة 18 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بمواجهتين؛ حيث يلتقي النصر صاحب المركز السادس 29 نقطة مع نظيره الأهلي صاحب المركز الثاني 46 نقطة، وذلك على صالة نادي ‬النصر بالرياض عند الرابعة عصراً، ويقود اللقاء عبد اللطيف العتيق حكمًا أول، وعلي الشهراني حكمًا ثانيًا، وعبد العزيز الرميحي مسجلاً.

فيما يحل الترجي صاحب المركز الرابع 37 نقطة ضيفاً على الموج صاحب المركز الثاني عشر 6 نقاط على صالة نادي البكيرية بالبكيرية، عند الرابعة عصراً، ويقود اللقاء هاني سنان حكمًا أول، ورائد مطر حكمًا ثانيًا، ومحمد السمحان مسجلًا.

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