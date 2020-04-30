النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1351 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 22753

"الأشرفي": تدشين النسخة الثانية لتطبيق مصحف المدينة تتويج لعمل مميز

أكد أن خادم الحرمين وولي العهد يواصلان تقديم خدمات فريدة لكل المسلمين

أكد رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ الدكتور طاهر بن حافظ محمود الأشرفي أن تدشين النسخة الثانية من مصحف المدينة النبوية عبر منصتي أندرويد وأبل تتويج لعمل المجمع المتميز الذي سيخدم ملايين المسلمين بالعالم، منوهاً بالعناية الفائقة التي تبذلها المملكة بالقرآن الكريم وعلومه، من خلال أكبر مطبعة عرفها التاريخ لخدمة القرآن الكريم هي مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.
جاء ذلك في تصريح له بمناسبة تدشين وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، للنسخة الثانية من تطبيق مصحف المدينة النبوية على منصتي أندرويد وأبل التي أنتجها المجمع.

وبيّن الشيخ "الأشرفي" أن التطبيق المحدث بخصائصه الجديدة والمتطورة واللغات المتعددة التي تزيد على 13 لغة عالمية عمل مبارك لا نملك معه إلا الدعاء بأن يحفظ الله المملكة قيادة وشعباً، مؤكدا أن المملكة تسير بخط ثابته ومتسارعة، نحو كل ما يخدم المسلمين ويسهم في ربطهم بالوحيين اللذين هما مصدر العز والتمكين والرفعة في الدنيا والآخرة.


ونوه "الأشرفي" بالبرامج والمشاريع التطويرية التي شهدها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الذي حقق خلال السنتين الماضيتين إنجاز غير مسبوق في انتاج المجمع من الإصدارات زادت على الـ18 مليوناً بمختلف الأحجام، وهي امتداد للدعم الكبير الذي قدمته المملكة وقيادتها للمسلمين بالعالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأشرفي": تدشين النسخة الثانية لتطبيق مصحف المدينة تتويج لعمل مميز
سبق

أكد رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ الدكتور طاهر بن حافظ محمود الأشرفي أن تدشين النسخة الثانية من مصحف المدينة النبوية عبر منصتي أندرويد وأبل تتويج لعمل المجمع المتميز الذي سيخدم ملايين المسلمين بالعالم، منوهاً بالعناية الفائقة التي تبذلها المملكة بالقرآن الكريم وعلومه، من خلال أكبر مطبعة عرفها التاريخ لخدمة القرآن الكريم هي مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.
جاء ذلك في تصريح له بمناسبة تدشين وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، للنسخة الثانية من تطبيق مصحف المدينة النبوية على منصتي أندرويد وأبل التي أنتجها المجمع.

وبيّن الشيخ "الأشرفي" أن التطبيق المحدث بخصائصه الجديدة والمتطورة واللغات المتعددة التي تزيد على 13 لغة عالمية عمل مبارك لا نملك معه إلا الدعاء بأن يحفظ الله المملكة قيادة وشعباً، مؤكدا أن المملكة تسير بخط ثابته ومتسارعة، نحو كل ما يخدم المسلمين ويسهم في ربطهم بالوحيين اللذين هما مصدر العز والتمكين والرفعة في الدنيا والآخرة.


ونوه "الأشرفي" بالبرامج والمشاريع التطويرية التي شهدها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الذي حقق خلال السنتين الماضيتين إنجاز غير مسبوق في انتاج المجمع من الإصدارات زادت على الـ18 مليوناً بمختلف الأحجام، وهي امتداد للدعم الكبير الذي قدمته المملكة وقيادتها للمسلمين بالعالم.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
02:44 PM

"الأشرفي": تدشين النسخة الثانية لتطبيق مصحف المدينة تتويج لعمل مميز

أكد أن خادم الحرمين وولي العهد يواصلان تقديم خدمات فريدة لكل المسلمين

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
799

أكد رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ الدكتور طاهر بن حافظ محمود الأشرفي أن تدشين النسخة الثانية من مصحف المدينة النبوية عبر منصتي أندرويد وأبل تتويج لعمل المجمع المتميز الذي سيخدم ملايين المسلمين بالعالم، منوهاً بالعناية الفائقة التي تبذلها المملكة بالقرآن الكريم وعلومه، من خلال أكبر مطبعة عرفها التاريخ لخدمة القرآن الكريم هي مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.
جاء ذلك في تصريح له بمناسبة تدشين وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، للنسخة الثانية من تطبيق مصحف المدينة النبوية على منصتي أندرويد وأبل التي أنتجها المجمع.

وبيّن الشيخ "الأشرفي" أن التطبيق المحدث بخصائصه الجديدة والمتطورة واللغات المتعددة التي تزيد على 13 لغة عالمية عمل مبارك لا نملك معه إلا الدعاء بأن يحفظ الله المملكة قيادة وشعباً، مؤكدا أن المملكة تسير بخط ثابته ومتسارعة، نحو كل ما يخدم المسلمين ويسهم في ربطهم بالوحيين اللذين هما مصدر العز والتمكين والرفعة في الدنيا والآخرة.


ونوه "الأشرفي" بالبرامج والمشاريع التطويرية التي شهدها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الذي حقق خلال السنتين الماضيتين إنجاز غير مسبوق في انتاج المجمع من الإصدارات زادت على الـ18 مليوناً بمختلف الأحجام، وهي امتداد للدعم الكبير الذي قدمته المملكة وقيادتها للمسلمين بالعالم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,722
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,426
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,793
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,801

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة