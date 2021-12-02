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جيش الاحتلال يعتقل أسيرين مقدسيين لحظة الإفراج عنهما

بعد أن أمضيا مدة محكوميتهما البالغة ست سنوات

أعاد جيش الاحتلال اليوم اعتقال أسيرين مقدسيين لحظة الإفراج عنهما من سجن النقب الصحراوي، بعد أن أمضيا مدة محكوميتهما البالغة ست سنوات.

وقالت مصادر محلية في القدس، إن جيش الاحتلال أعاد اعتقال الأسيرين محمود أبو هدوان من سكان حي باب المغاربة، وعمار خالد محمد الرجبي من البلدة القديمة، كان من المقرر إطلاق سراحهما اليوم. لحظة الإفراج عنهما من سجن النقب الصحراوي، بعد أن أمضيا مدة محكوميتهما البالغة ست سنوات، وحولتهما للتحقيق في مركز "المسكوبية".

وكان جيش الاحتلال اعتقل المقدسيين أبو هدوان والرجبي في الثالث من ديسمبر عام 2015، وتعرضا للعقوبات والعزل والحرمان من الزيارة.

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جيش الاحتلال يعتقل أسيرين مقدسيين لحظة الإفراج عنهما
سبق

أعاد جيش الاحتلال اليوم اعتقال أسيرين مقدسيين لحظة الإفراج عنهما من سجن النقب الصحراوي، بعد أن أمضيا مدة محكوميتهما البالغة ست سنوات.

وقالت مصادر محلية في القدس، إن جيش الاحتلال أعاد اعتقال الأسيرين محمود أبو هدوان من سكان حي باب المغاربة، وعمار خالد محمد الرجبي من البلدة القديمة، كان من المقرر إطلاق سراحهما اليوم. لحظة الإفراج عنهما من سجن النقب الصحراوي، بعد أن أمضيا مدة محكوميتهما البالغة ست سنوات، وحولتهما للتحقيق في مركز "المسكوبية".

وكان جيش الاحتلال اعتقل المقدسيين أبو هدوان والرجبي في الثالث من ديسمبر عام 2015، وتعرضا للعقوبات والعزل والحرمان من الزيارة.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
08:43 PM

جيش الاحتلال يعتقل أسيرين مقدسيين لحظة الإفراج عنهما

بعد أن أمضيا مدة محكوميتهما البالغة ست سنوات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعاد جيش الاحتلال اليوم اعتقال أسيرين مقدسيين لحظة الإفراج عنهما من سجن النقب الصحراوي، بعد أن أمضيا مدة محكوميتهما البالغة ست سنوات.

وقالت مصادر محلية في القدس، إن جيش الاحتلال أعاد اعتقال الأسيرين محمود أبو هدوان من سكان حي باب المغاربة، وعمار خالد محمد الرجبي من البلدة القديمة، كان من المقرر إطلاق سراحهما اليوم. لحظة الإفراج عنهما من سجن النقب الصحراوي، بعد أن أمضيا مدة محكوميتهما البالغة ست سنوات، وحولتهما للتحقيق في مركز "المسكوبية".

وكان جيش الاحتلال اعتقل المقدسيين أبو هدوان والرجبي في الثالث من ديسمبر عام 2015، وتعرضا للعقوبات والعزل والحرمان من الزيارة.

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