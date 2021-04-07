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"التعاون الإسلامي" تُدين بشدة محاولة الحوثي استهداف المدنيين في خميس مشيط

جددت تضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم، بأشد العبارات، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار (مفخخة) بطريقة متعمدة؛ في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط؛ حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.

وأكد الأمين العام إدانة منظمة التعاون الإسلامي للممارسات الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ومن يُمدها بالمال والسلاح، التي تُعد (جرائم حراب).

وجدّد العثيمين، وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الإسلامي" تُدين بشدة محاولة الحوثي استهداف المدنيين في خميس مشيط
سبق

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم، بأشد العبارات، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار (مفخخة) بطريقة متعمدة؛ في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط؛ حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.

وأكد الأمين العام إدانة منظمة التعاون الإسلامي للممارسات الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ومن يُمدها بالمال والسلاح، التي تُعد (جرائم حراب).

وجدّد العثيمين، وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
12:42 PM

"التعاون الإسلامي" تُدين بشدة محاولة الحوثي استهداف المدنيين في خميس مشيط

جددت تضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم، بأشد العبارات، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار (مفخخة) بطريقة متعمدة؛ في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط؛ حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.

وأكد الأمين العام إدانة منظمة التعاون الإسلامي للممارسات الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ومن يُمدها بالمال والسلاح، التي تُعد (جرائم حراب).

وجدّد العثيمين، وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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