"الداخلية": تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح والاستراحات وقاعات المناسبات والفنادق

إمارات المناطق تتولى متابعة تطبيق القرار

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره، انطلاقاً من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم؛ فقد تقرر اعتباراً من يوم الجمعة 18 رجب 1441هـ الموافق 13 مارس 2020م، تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، حيث تتولى إمارات المناطق متابعة تطبيق القرار.

ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزاماً بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.