النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأمر بالمعروف" تطلق خطة تطوير العمل الميداني في المناطق الحيوية

لتحقيق الحضور الفاعل في الأماكن ذات الكثافة البشرية

أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أن الرئاسة العامة تسعى دائماً لإطلاق مبادرات مباركة، ومن ذلك تعزيز وتطوير العمل الميداني خصوصاً في المناطق الحيوية والأماكن المأهولة والتي يرتادها الناس، وذلك لإظهار شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعمال اختصاص ومهام الرئاسة العامة.

وقال الدكتور "السند"، بعد أن أطلق اليوم الأحد، في اجتماع عبر الاتصال المرئي مع مديري الفروع بمناطق المملكة، خطة لتطوير وتعزيز العمل الميداني بأن الرئاسة العامة مترسمين في تلك الأنظمة والتعليمات واللوائح المنظمة لعمل الرئاسة مسيرة عمل منضبط متميز مبدع يتماشى مع متطلبات العصر، مع الحفاظ على الأصول والثوابت التي أرسي قام هذا الجهاز المبارك من لدن ولاة الأمر الميامين منذ أن أرسى دعائم هذا الجهاز المبارك الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن –رحمه الله– وسار على ذلك أبناؤه البررة إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والرئاسة تحظى بالدعم والتشجيع والمتابعة والرعاية من لدنهما حفظهما الله .

وأشار إلى أن الرئاسة العامة لا تألو جهداً في التميز والإبداع لأعمالها واختصاصاتها، وقال: "إننا بمشيئة الله عز وجل سنرى الثمار التي نتطلع إلى الوصول إليها في تطبيق هذه المرحلة من مراحل تعزيز وتطوير العمل الميداني بتوفيق الله أولا وآخرا، ثم بهذا الدعم المبارك من لدن ولاة أمرنا -أيّدهم الله– وبالجهد المبذول من زملائنا وإخواننا وأبنائنا منسوبي هذا الجهاز المبارك من وكالة الرئاسة العامة للشؤون الميدانية والقضايا وأفرع الرئاسة في المملكة من هيئات ومراكز ومكاتب تعنى بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

وتعتمد هذه الخطة على وجود المركبات الرسمية في المواقع الحيوية التي تشهد كثافة بشرية مع التركيز على الدوريات الراجلة وفق خطط معدة سابقاً، حيث الفرق المتمركزة بالتنبيه للصلاة في مواقعها ومحيطها راجلة، ويراعى تدوير مواقع تمركز الفرق خلال أيام الأسبوع، ليتم تغطية جميع المواقع الحيوية في المنطقة، مع مراعاة تكثيفها في المواقع الأكثر حاجة، مثل بوابات المجمعات التجارية المغلقة والمكشوفة، والمجمعات التعليمة، والأماكن التي يكثر توافد الناس فيها كأماكن ممارسة رياضة المشي، والحدائق، والشواطئ "الكورنيش"، وغيرها مما يتطلب تمركز الفرق الميدانية.

وتأتي هذه الخطة لرفع مستوى أداء العمل الميداني، ولتحقيق الحضور الفاعل، مع ترشيد الإنفاق في مصاريف الصيانة والمحروقات المخصصة للمركبات، وقد حدد الخطة وسائل متابعة تطبيقها والالتزام بها عبر نظام تتبع المركبات الإلكتروني، ونظام الاتصال اللاسلكي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأمر بالمعروف" تطلق خطة تطوير العمل الميداني في المناطق الحيوية
سبق

أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أن الرئاسة العامة تسعى دائماً لإطلاق مبادرات مباركة، ومن ذلك تعزيز وتطوير العمل الميداني خصوصاً في المناطق الحيوية والأماكن المأهولة والتي يرتادها الناس، وذلك لإظهار شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعمال اختصاص ومهام الرئاسة العامة.

وقال الدكتور "السند"، بعد أن أطلق اليوم الأحد، في اجتماع عبر الاتصال المرئي مع مديري الفروع بمناطق المملكة، خطة لتطوير وتعزيز العمل الميداني بأن الرئاسة العامة مترسمين في تلك الأنظمة والتعليمات واللوائح المنظمة لعمل الرئاسة مسيرة عمل منضبط متميز مبدع يتماشى مع متطلبات العصر، مع الحفاظ على الأصول والثوابت التي أرسي قام هذا الجهاز المبارك من لدن ولاة الأمر الميامين منذ أن أرسى دعائم هذا الجهاز المبارك الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن –رحمه الله– وسار على ذلك أبناؤه البررة إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والرئاسة تحظى بالدعم والتشجيع والمتابعة والرعاية من لدنهما حفظهما الله .

وأشار إلى أن الرئاسة العامة لا تألو جهداً في التميز والإبداع لأعمالها واختصاصاتها، وقال: "إننا بمشيئة الله عز وجل سنرى الثمار التي نتطلع إلى الوصول إليها في تطبيق هذه المرحلة من مراحل تعزيز وتطوير العمل الميداني بتوفيق الله أولا وآخرا، ثم بهذا الدعم المبارك من لدن ولاة أمرنا -أيّدهم الله– وبالجهد المبذول من زملائنا وإخواننا وأبنائنا منسوبي هذا الجهاز المبارك من وكالة الرئاسة العامة للشؤون الميدانية والقضايا وأفرع الرئاسة في المملكة من هيئات ومراكز ومكاتب تعنى بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

وتعتمد هذه الخطة على وجود المركبات الرسمية في المواقع الحيوية التي تشهد كثافة بشرية مع التركيز على الدوريات الراجلة وفق خطط معدة سابقاً، حيث الفرق المتمركزة بالتنبيه للصلاة في مواقعها ومحيطها راجلة، ويراعى تدوير مواقع تمركز الفرق خلال أيام الأسبوع، ليتم تغطية جميع المواقع الحيوية في المنطقة، مع مراعاة تكثيفها في المواقع الأكثر حاجة، مثل بوابات المجمعات التجارية المغلقة والمكشوفة، والمجمعات التعليمة، والأماكن التي يكثر توافد الناس فيها كأماكن ممارسة رياضة المشي، والحدائق، والشواطئ "الكورنيش"، وغيرها مما يتطلب تمركز الفرق الميدانية.

وتأتي هذه الخطة لرفع مستوى أداء العمل الميداني، ولتحقيق الحضور الفاعل، مع ترشيد الإنفاق في مصاريف الصيانة والمحروقات المخصصة للمركبات، وقد حدد الخطة وسائل متابعة تطبيقها والالتزام بها عبر نظام تتبع المركبات الإلكتروني، ونظام الاتصال اللاسلكي.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
07:27 PM

"الأمر بالمعروف" تطلق خطة تطوير العمل الميداني في المناطق الحيوية

لتحقيق الحضور الفاعل في الأماكن ذات الكثافة البشرية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
447

أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أن الرئاسة العامة تسعى دائماً لإطلاق مبادرات مباركة، ومن ذلك تعزيز وتطوير العمل الميداني خصوصاً في المناطق الحيوية والأماكن المأهولة والتي يرتادها الناس، وذلك لإظهار شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعمال اختصاص ومهام الرئاسة العامة.

وقال الدكتور "السند"، بعد أن أطلق اليوم الأحد، في اجتماع عبر الاتصال المرئي مع مديري الفروع بمناطق المملكة، خطة لتطوير وتعزيز العمل الميداني بأن الرئاسة العامة مترسمين في تلك الأنظمة والتعليمات واللوائح المنظمة لعمل الرئاسة مسيرة عمل منضبط متميز مبدع يتماشى مع متطلبات العصر، مع الحفاظ على الأصول والثوابت التي أرسي قام هذا الجهاز المبارك من لدن ولاة الأمر الميامين منذ أن أرسى دعائم هذا الجهاز المبارك الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن –رحمه الله– وسار على ذلك أبناؤه البررة إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والرئاسة تحظى بالدعم والتشجيع والمتابعة والرعاية من لدنهما حفظهما الله .

وأشار إلى أن الرئاسة العامة لا تألو جهداً في التميز والإبداع لأعمالها واختصاصاتها، وقال: "إننا بمشيئة الله عز وجل سنرى الثمار التي نتطلع إلى الوصول إليها في تطبيق هذه المرحلة من مراحل تعزيز وتطوير العمل الميداني بتوفيق الله أولا وآخرا، ثم بهذا الدعم المبارك من لدن ولاة أمرنا -أيّدهم الله– وبالجهد المبذول من زملائنا وإخواننا وأبنائنا منسوبي هذا الجهاز المبارك من وكالة الرئاسة العامة للشؤون الميدانية والقضايا وأفرع الرئاسة في المملكة من هيئات ومراكز ومكاتب تعنى بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

وتعتمد هذه الخطة على وجود المركبات الرسمية في المواقع الحيوية التي تشهد كثافة بشرية مع التركيز على الدوريات الراجلة وفق خطط معدة سابقاً، حيث الفرق المتمركزة بالتنبيه للصلاة في مواقعها ومحيطها راجلة، ويراعى تدوير مواقع تمركز الفرق خلال أيام الأسبوع، ليتم تغطية جميع المواقع الحيوية في المنطقة، مع مراعاة تكثيفها في المواقع الأكثر حاجة، مثل بوابات المجمعات التجارية المغلقة والمكشوفة، والمجمعات التعليمة، والأماكن التي يكثر توافد الناس فيها كأماكن ممارسة رياضة المشي، والحدائق، والشواطئ "الكورنيش"، وغيرها مما يتطلب تمركز الفرق الميدانية.

وتأتي هذه الخطة لرفع مستوى أداء العمل الميداني، ولتحقيق الحضور الفاعل، مع ترشيد الإنفاق في مصاريف الصيانة والمحروقات المخصصة للمركبات، وقد حدد الخطة وسائل متابعة تطبيقها والالتزام بها عبر نظام تتبع المركبات الإلكتروني، ونظام الاتصال اللاسلكي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,431
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,812
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,765
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,897

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان
أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة