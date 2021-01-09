اشتكى أحد المواطنين بتبوك من سداده فواتير تابعة لمشترك آخر بسبب وجود خطأ من شركة المياه الوطنية. وقال المواطن حسين الحويطي لـ"سبق": إنه قام بسداد فاتورة اشتراكه كالعادة وكانت قيمتها 70 ريالاً شهرياً، وعندما قام بالتأكد من فاتورة شهر 1 هجرياً لعام 1442 وجد أن قيمتها مرتفعة للغاية. وأوضح المواطن أن الشهر الذي تلاه وجد قيمة الفاتورة مرتفعة أيضاً، مشيراً إلى أنه تواصل مع قسم الصيانة بالشركة وأبلغه أن هناك خطأ وألا يقوم بدفع المبلغ. وأشار إلى أن قسم الصيانة قام برفع شكوى ولكن المشكلة لم يتم حلها، وقام المواطن بعد ذلك بمراسلة الشركة عبر حسابها بموقع "تويتر" وكذلك لم تحل المشكلة، علماً بأن خدمة العملاء قد أبلغوه أن العداد التابع له باسم شخص آخر وفواتير الشخص نفسه تنزل على اسم المواطن المتضرر.

"معضلة مواطن بتبوك".. يدفع فاتورة عداد مياه تابع لشخص آخر! بدر الجبل سبق 2021-01-09 اشتكى أحد المواطنين بتبوك من سداده فواتير تابعة لمشترك آخر بسبب وجود خطأ من شركة المياه الوطنية.



وقال المواطن حسين الحويطي لـ"سبق": إنه قام بسداد فاتورة اشتراكه كالعادة وكانت قيمتها 70 ريالاً شهرياً، وعندما قام بالتأكد من فاتورة شهر 1 هجرياً لعام 1442 وجد أن قيمتها مرتفعة للغاية.



وأوضح المواطن أن الشهر الذي تلاه وجد قيمة الفاتورة مرتفعة أيضاً، مشيراً إلى أنه تواصل مع قسم الصيانة بالشركة وأبلغه أن هناك خطأ وألا يقوم بدفع المبلغ.



وأشار إلى أن قسم الصيانة قام برفع شكوى ولكن المشكلة لم يتم حلها، وقام المواطن بعد ذلك بمراسلة الشركة عبر حسابها بموقع "تويتر" وكذلك لم تحل المشكلة، علماً بأن خدمة العملاء قد أبلغوه أن العداد التابع له باسم شخص آخر وفواتير الشخص نفسه تنزل على اسم المواطن المتضرر.

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442 01:44 PM

"معضلة مواطن بتبوك".. يدفع فاتورة عداد مياه تابع لشخص آخر! تفاصيل رواها لـ"سبق".. تواصل مع الشركة وخدمة العملاء ولم تُحل





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اشتكى أحد المواطنين بتبوك من سداده فواتير تابعة لمشترك آخر بسبب وجود خطأ من شركة المياه الوطنية.



وقال المواطن حسين الحويطي لـ"سبق": إنه قام بسداد فاتورة اشتراكه كالعادة وكانت قيمتها 70 ريالاً شهرياً، وعندما قام بالتأكد من فاتورة شهر 1 هجرياً لعام 1442 وجد أن قيمتها مرتفعة للغاية.



وأوضح المواطن أن الشهر الذي تلاه وجد قيمة الفاتورة مرتفعة أيضاً، مشيراً إلى أنه تواصل مع قسم الصيانة بالشركة وأبلغه أن هناك خطأ وألا يقوم بدفع المبلغ.



وأشار إلى أن قسم الصيانة قام برفع شكوى ولكن المشكلة لم يتم حلها، وقام المواطن بعد ذلك بمراسلة الشركة عبر حسابها بموقع "تويتر" وكذلك لم تحل المشكلة، علماً بأن خدمة العملاء قد أبلغوه أن العداد التابع له باسم شخص آخر وفواتير الشخص نفسه تنزل على اسم المواطن المتضرر.