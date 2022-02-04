"فلكية جدة": زحل سيكون في الاقتران الشمسي اليوم

في حالة إمكانية رصده سيظهر حجمه في أصغر حالاته

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة؛ بأن كوكب زحل سيمر خلف الشمس، اليوم الجمعة 4 فبراير 2022، من منظورنا على الأرض عند الساعة 09:55 مساءً بتوقيت مكة المكرّمة (06:55 مساءً بتوقيت غرينتش) وسوف يفصل بينهما 0 ° 51 'درجة، مشيرًا إلى أن ذلك الوضع سيجعله غير مرصود تمامًا لأسابيع عدة حيث سيكون مطموسًا في وهج ضوء الشمس.

وقال "أبوزاهرة": سيكون زحل في الوقت نفسه تقريبًا في أبعد مسافة له عن الأرض - 1,630,348,039 كيلومترًا، نظرًا لأن الكوكبين سيكونان على جانبين متقابلين من النظام الشمسي.

وأضاف: إذا كان يمكن رصد زحل في هذا الوقت؛ فسيظهر حجمه الظاهري في أصغر حالاته وأضعفها بسبب بُعده الكبير، وسوف يبلغ قطره 15.2 ثانية قوسية.

وتابع: خلال الأسابيع والأشهر التالية، سيعود زحل إلى الظهور غرب الشمس، ليصبح مرئيًا تدريجيًا لفترات أطول في السماء قبل الفجر، وبعد حوالي ستة أشهر سيصل إلى التقابل عندما يكون مرئيًا طوال الليل تقريبًا.