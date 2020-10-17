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"الصحة": تسجيل 359 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 370 خلال الـ24 ساعة الماضية

دراستان: تعرّف على فصيلة الدم الأقل عرضة للإصابة بكورونا

لأنها لا تحتوي على مستضدات كريات الدم الحمراء

كشفت دراستان نشرت نتائجهما مجلة " Blood Advances " أن الأشخاص ذوي فصيلة الدم "+AB" (المجموعة الأولى) هم أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب الدراستين قارن خبراء دنماركيون بيانات أكثر من 473000 شخص تم فحصهم للكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19)، وأظهرت النتائج أن من بين أولئك الذين تبين أنهم حاملون للفيروس، كان هناك عدد أقل من المرضى الذين لديهم فصيلة الدم +AB (المجموعة الأولى) وأكثر من ذلك مع A (الثانية)، و B (الثالثة) و -AB (الرابعة).

ويفسر العلماء ذلك من خلال حقيقة أن فصيلة الدم الأولى لا تحتوي على مستضدات كريات الدم الحمراء، التي تسمح للفيروس بدخول الجسم.

وكشفت دراسة أخرى تم إجراؤها على 95 مريضًا في حالة حرجة في مستشفى بكندا، أن الأشخاص ذوي فصيلة الدم أكثر عرضة لحدوث مضاعفات تتطلب عناية مركزة وأجهزة تنفس اصطناعي.


وكان باحثون من الصين والولايات المتحدة وإيران، قد توصلوا في وقت سابق إلى أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم الثانية هم أكثر عرضة للوفاة من المضاعفات الناجمة عن فيروس كورونا.

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دراستان: تعرّف على فصيلة الدم الأقل عرضة للإصابة بكورونا
سبق

كشفت دراستان نشرت نتائجهما مجلة " Blood Advances " أن الأشخاص ذوي فصيلة الدم "+AB" (المجموعة الأولى) هم أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب الدراستين قارن خبراء دنماركيون بيانات أكثر من 473000 شخص تم فحصهم للكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19)، وأظهرت النتائج أن من بين أولئك الذين تبين أنهم حاملون للفيروس، كان هناك عدد أقل من المرضى الذين لديهم فصيلة الدم +AB (المجموعة الأولى) وأكثر من ذلك مع A (الثانية)، و B (الثالثة) و -AB (الرابعة).

ويفسر العلماء ذلك من خلال حقيقة أن فصيلة الدم الأولى لا تحتوي على مستضدات كريات الدم الحمراء، التي تسمح للفيروس بدخول الجسم.

وكشفت دراسة أخرى تم إجراؤها على 95 مريضًا في حالة حرجة في مستشفى بكندا، أن الأشخاص ذوي فصيلة الدم أكثر عرضة لحدوث مضاعفات تتطلب عناية مركزة وأجهزة تنفس اصطناعي.


وكان باحثون من الصين والولايات المتحدة وإيران، قد توصلوا في وقت سابق إلى أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم الثانية هم أكثر عرضة للوفاة من المضاعفات الناجمة عن فيروس كورونا.

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
06:29 PM

دراستان: تعرّف على فصيلة الدم الأقل عرضة للإصابة بكورونا

لأنها لا تحتوي على مستضدات كريات الدم الحمراء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,009

كشفت دراستان نشرت نتائجهما مجلة " Blood Advances " أن الأشخاص ذوي فصيلة الدم "+AB" (المجموعة الأولى) هم أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب الدراستين قارن خبراء دنماركيون بيانات أكثر من 473000 شخص تم فحصهم للكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19)، وأظهرت النتائج أن من بين أولئك الذين تبين أنهم حاملون للفيروس، كان هناك عدد أقل من المرضى الذين لديهم فصيلة الدم +AB (المجموعة الأولى) وأكثر من ذلك مع A (الثانية)، و B (الثالثة) و -AB (الرابعة).

ويفسر العلماء ذلك من خلال حقيقة أن فصيلة الدم الأولى لا تحتوي على مستضدات كريات الدم الحمراء، التي تسمح للفيروس بدخول الجسم.

وكشفت دراسة أخرى تم إجراؤها على 95 مريضًا في حالة حرجة في مستشفى بكندا، أن الأشخاص ذوي فصيلة الدم أكثر عرضة لحدوث مضاعفات تتطلب عناية مركزة وأجهزة تنفس اصطناعي.


وكان باحثون من الصين والولايات المتحدة وإيران، قد توصلوا في وقت سابق إلى أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم الثانية هم أكثر عرضة للوفاة من المضاعفات الناجمة عن فيروس كورونا.

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