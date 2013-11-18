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وزير الدفاع اليمني يُثمِّن إسناد "التحالف" ضد التهديدات الإيرانية لبلاده وللأمن القومي

قال إن أوراق ميليشيا الحوثي وإيران تتساقط وتتحطم أوهامهم بمختلف جبهات القتال

ثمَّن وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد المقدشي، الدعم الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية للشعب اليمني وقواته المسلحة، والإسناد الجوي الفاعل للعمليات القتالية الميدانية، والوقفة العروبية ضد التهديدات الإيرانية للأمن القومي والمصالح العالمية والملاحة البحرية الدولية.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال حضور "المقدشي" استعراضًا قتاليًّا وحفلاً في مأرب بمناسبة تخرُّج دفعة عسكرية من وحدة القناصة، وأكد أن الاندفاعة الانتحارية لميليشيا الحوثي الإرهابية، ومن ورائها إيران، نحو محافظة مأرب ستكون الأخيرة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وقال وزير الدفاع اليمني إن أوراق ميليشيا الحوثي وإيران تتساقط، وتتحطم أوهامهم في مختلف جبهات القتال على امتداد مسرح العمليات لكامل الجغرافيا اليمنية.

وأشار إلى أن عتاد الميليشيا وخبرتها وأسلحتها التي تتلقاها من رأس الشر في طهران يتم استنزافها وتفكيك قدراتها، مؤكدًا أن إيران لن تستطيع تحقيق أهدافها العدائية وطموحاتها التوسعية.

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وزير الدفاع اليمني يُثمِّن إسناد "التحالف" ضد التهديدات الإيرانية لبلاده وللأمن القومي
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ثمَّن وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد المقدشي، الدعم الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية للشعب اليمني وقواته المسلحة، والإسناد الجوي الفاعل للعمليات القتالية الميدانية، والوقفة العروبية ضد التهديدات الإيرانية للأمن القومي والمصالح العالمية والملاحة البحرية الدولية.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال حضور "المقدشي" استعراضًا قتاليًّا وحفلاً في مأرب بمناسبة تخرُّج دفعة عسكرية من وحدة القناصة، وأكد أن الاندفاعة الانتحارية لميليشيا الحوثي الإرهابية، ومن ورائها إيران، نحو محافظة مأرب ستكون الأخيرة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وقال وزير الدفاع اليمني إن أوراق ميليشيا الحوثي وإيران تتساقط، وتتحطم أوهامهم في مختلف جبهات القتال على امتداد مسرح العمليات لكامل الجغرافيا اليمنية.

وأشار إلى أن عتاد الميليشيا وخبرتها وأسلحتها التي تتلقاها من رأس الشر في طهران يتم استنزافها وتفكيك قدراتها، مؤكدًا أن إيران لن تستطيع تحقيق أهدافها العدائية وطموحاتها التوسعية.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
01:04 AM

وزير الدفاع اليمني يُثمِّن إسناد "التحالف" ضد التهديدات الإيرانية لبلاده وللأمن القومي

قال إن أوراق ميليشيا الحوثي وإيران تتساقط وتتحطم أوهامهم بمختلف جبهات القتال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ثمَّن وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد المقدشي، الدعم الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية للشعب اليمني وقواته المسلحة، والإسناد الجوي الفاعل للعمليات القتالية الميدانية، والوقفة العروبية ضد التهديدات الإيرانية للأمن القومي والمصالح العالمية والملاحة البحرية الدولية.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال حضور "المقدشي" استعراضًا قتاليًّا وحفلاً في مأرب بمناسبة تخرُّج دفعة عسكرية من وحدة القناصة، وأكد أن الاندفاعة الانتحارية لميليشيا الحوثي الإرهابية، ومن ورائها إيران، نحو محافظة مأرب ستكون الأخيرة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وقال وزير الدفاع اليمني إن أوراق ميليشيا الحوثي وإيران تتساقط، وتتحطم أوهامهم في مختلف جبهات القتال على امتداد مسرح العمليات لكامل الجغرافيا اليمنية.

وأشار إلى أن عتاد الميليشيا وخبرتها وأسلحتها التي تتلقاها من رأس الشر في طهران يتم استنزافها وتفكيك قدراتها، مؤكدًا أن إيران لن تستطيع تحقيق أهدافها العدائية وطموحاتها التوسعية.

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