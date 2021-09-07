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"الجمعيات الأهلية" و"تنامي" يوقّعان اتفاقية لتأسيس 20 وحدة حوكمة

برعاية شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

وقع مجلس الجمعيات الأهلية، وجمعية "تنامي"، اليوم، اتفاقية لتأسيس 20 وحدة حوكمة للجمعيات "كمرحلة أولى"، برعاية شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم".

وقع من جانب المجلس رئيسه الدكتور سعدون بن سعد السعدون، وعن "تنامي" رئيس مجلس إدارتها الدكتور فؤاد بن عبد الكريم العبد الكريم، بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور ثامر بن ناصر الغشيان، والأمين العام للمجلس الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري، والأمين العام لجمعية "تنامي" خالد بن عبد العزيز العواد.

وقال "السعدون": إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إطار حرص المجلس على دعم الجهود التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير وتمكين معايير الحوكمة لدى الجمعيات الأهلية؛ لما لها من أهمية في تحقيق جوانب السلامة المالية والامتثال والالتزام بالأنظمة واللوائح، وكذلك جانب الشفافية والإفصاح، من خلال مبادرة حوكمة الجهات غير الربحية التي أطلقتها الوزارة كإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني.

وأشار "السعدون" إلى أن الالتزام بأدوات ومعايير الحوكمة يمكّن الوزارة والجهات المشرفة وأصحاب المصلحة من داعمين ومتبرعين من التعامل بشكل مناسب مع الجمعيات الأهلية بحسب التزامها بمعايير الحوكمة.

ولفت إلى أن الجمعيات التي تلتزم بهذه المعايير سيكون لها الأولوية في الحصول على الدعم والمساندة، كما يساعدها في تحقيق الأدوار التنموية التي تقوم بها، بالإضافة إلى تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عنها.

وقدم "السعدون" شكره الجزيل إلى شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"؛ لدعمها ورعايتها لهذه الاتفاقية، مشيدًا بدورها الرائد في المسؤولية الاجتماعية.

يذكر أن مجلس الجمعيات الأهلية كان قد نظم محاضرات ودورات حول الحوكمة لنشر ثقافتها ومعرفتها بين الجمعيات الأهلية انطلاقًا من رؤية 2030 في تعزيز وتمكين القطاع غير الربحي، كإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني.

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"الجمعيات الأهلية" و"تنامي" يوقّعان اتفاقية لتأسيس 20 وحدة حوكمة
سبق

وقع مجلس الجمعيات الأهلية، وجمعية "تنامي"، اليوم، اتفاقية لتأسيس 20 وحدة حوكمة للجمعيات "كمرحلة أولى"، برعاية شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم".

وقع من جانب المجلس رئيسه الدكتور سعدون بن سعد السعدون، وعن "تنامي" رئيس مجلس إدارتها الدكتور فؤاد بن عبد الكريم العبد الكريم، بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور ثامر بن ناصر الغشيان، والأمين العام للمجلس الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري، والأمين العام لجمعية "تنامي" خالد بن عبد العزيز العواد.

وقال "السعدون": إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إطار حرص المجلس على دعم الجهود التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير وتمكين معايير الحوكمة لدى الجمعيات الأهلية؛ لما لها من أهمية في تحقيق جوانب السلامة المالية والامتثال والالتزام بالأنظمة واللوائح، وكذلك جانب الشفافية والإفصاح، من خلال مبادرة حوكمة الجهات غير الربحية التي أطلقتها الوزارة كإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني.

وأشار "السعدون" إلى أن الالتزام بأدوات ومعايير الحوكمة يمكّن الوزارة والجهات المشرفة وأصحاب المصلحة من داعمين ومتبرعين من التعامل بشكل مناسب مع الجمعيات الأهلية بحسب التزامها بمعايير الحوكمة.

ولفت إلى أن الجمعيات التي تلتزم بهذه المعايير سيكون لها الأولوية في الحصول على الدعم والمساندة، كما يساعدها في تحقيق الأدوار التنموية التي تقوم بها، بالإضافة إلى تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عنها.

وقدم "السعدون" شكره الجزيل إلى شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"؛ لدعمها ورعايتها لهذه الاتفاقية، مشيدًا بدورها الرائد في المسؤولية الاجتماعية.

يذكر أن مجلس الجمعيات الأهلية كان قد نظم محاضرات ودورات حول الحوكمة لنشر ثقافتها ومعرفتها بين الجمعيات الأهلية انطلاقًا من رؤية 2030 في تعزيز وتمكين القطاع غير الربحي، كإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
05:33 PM

"الجمعيات الأهلية" و"تنامي" يوقّعان اتفاقية لتأسيس 20 وحدة حوكمة

برعاية شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع مجلس الجمعيات الأهلية، وجمعية "تنامي"، اليوم، اتفاقية لتأسيس 20 وحدة حوكمة للجمعيات "كمرحلة أولى"، برعاية شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم".

وقع من جانب المجلس رئيسه الدكتور سعدون بن سعد السعدون، وعن "تنامي" رئيس مجلس إدارتها الدكتور فؤاد بن عبد الكريم العبد الكريم، بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور ثامر بن ناصر الغشيان، والأمين العام للمجلس الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري، والأمين العام لجمعية "تنامي" خالد بن عبد العزيز العواد.

وقال "السعدون": إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إطار حرص المجلس على دعم الجهود التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير وتمكين معايير الحوكمة لدى الجمعيات الأهلية؛ لما لها من أهمية في تحقيق جوانب السلامة المالية والامتثال والالتزام بالأنظمة واللوائح، وكذلك جانب الشفافية والإفصاح، من خلال مبادرة حوكمة الجهات غير الربحية التي أطلقتها الوزارة كإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني.

وأشار "السعدون" إلى أن الالتزام بأدوات ومعايير الحوكمة يمكّن الوزارة والجهات المشرفة وأصحاب المصلحة من داعمين ومتبرعين من التعامل بشكل مناسب مع الجمعيات الأهلية بحسب التزامها بمعايير الحوكمة.

ولفت إلى أن الجمعيات التي تلتزم بهذه المعايير سيكون لها الأولوية في الحصول على الدعم والمساندة، كما يساعدها في تحقيق الأدوار التنموية التي تقوم بها، بالإضافة إلى تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عنها.

وقدم "السعدون" شكره الجزيل إلى شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"؛ لدعمها ورعايتها لهذه الاتفاقية، مشيدًا بدورها الرائد في المسؤولية الاجتماعية.

يذكر أن مجلس الجمعيات الأهلية كان قد نظم محاضرات ودورات حول الحوكمة لنشر ثقافتها ومعرفتها بين الجمعيات الأهلية انطلاقًا من رؤية 2030 في تعزيز وتمكين القطاع غير الربحي، كإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني.

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