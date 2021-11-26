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اتفاقية وقعها "عبدالعزيز بن سلمان".. جامعة تبوك تدخل حيز ترشيد الطاقة

"الذيابي": أفضل أداءً وأكثر كفاءة في الاستهلاك ينعكس على الوفر السنوي

وقع وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس جامعة تبوك الأستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، اتفاقية تعاون لتنفيذ أعمال تأهيل مباني جامعة تبوك ومرافقها العامة لترشيد استهلاك الطاقة.

هذا وستقوم الشركة في إطار الاتفاقية بالبدء في أعمال التأهيل، وتشمل إعداد الدراسات والتصاميم الهندسية، وتركيب تدابير كفاءة الطاقة وتشغيلها، والمتابعة لضمان التحقق من الوفر السنوي للطاقة في مباني الجامعة ومرافقها، وذلك ضمن مشاريع شركة "ترشيد" التي تهدف إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الحكومي لغرض الاستدامة الاستراتيجية للمملكة، والمتمثل في تحقيق قدر عال من التوفير في الطاقة، وتنمية قطاع كفاءة الطاقة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل إيجابي في إعادة تأهيل مباني الجامعة ومرافقها لتكون أكثر كفاءة وأفضل أداءً في استهلاك الطاقة؛ مما سينعكس على الوفر السنوي للطاقة في الجامعة، وكذلك الكليات الجامعية في المحافظات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اتفاقية وقعها "عبدالعزيز بن سلمان".. جامعة تبوك تدخل حيز ترشيد الطاقة
سبق

وقع وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس جامعة تبوك الأستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، اتفاقية تعاون لتنفيذ أعمال تأهيل مباني جامعة تبوك ومرافقها العامة لترشيد استهلاك الطاقة.

هذا وستقوم الشركة في إطار الاتفاقية بالبدء في أعمال التأهيل، وتشمل إعداد الدراسات والتصاميم الهندسية، وتركيب تدابير كفاءة الطاقة وتشغيلها، والمتابعة لضمان التحقق من الوفر السنوي للطاقة في مباني الجامعة ومرافقها، وذلك ضمن مشاريع شركة "ترشيد" التي تهدف إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الحكومي لغرض الاستدامة الاستراتيجية للمملكة، والمتمثل في تحقيق قدر عال من التوفير في الطاقة، وتنمية قطاع كفاءة الطاقة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل إيجابي في إعادة تأهيل مباني الجامعة ومرافقها لتكون أكثر كفاءة وأفضل أداءً في استهلاك الطاقة؛ مما سينعكس على الوفر السنوي للطاقة في الجامعة، وكذلك الكليات الجامعية في المحافظات.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
04:21 PM

اتفاقية وقعها "عبدالعزيز بن سلمان".. جامعة تبوك تدخل حيز ترشيد الطاقة

"الذيابي": أفضل أداءً وأكثر كفاءة في الاستهلاك ينعكس على الوفر السنوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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وقع وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس جامعة تبوك الأستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، اتفاقية تعاون لتنفيذ أعمال تأهيل مباني جامعة تبوك ومرافقها العامة لترشيد استهلاك الطاقة.

هذا وستقوم الشركة في إطار الاتفاقية بالبدء في أعمال التأهيل، وتشمل إعداد الدراسات والتصاميم الهندسية، وتركيب تدابير كفاءة الطاقة وتشغيلها، والمتابعة لضمان التحقق من الوفر السنوي للطاقة في مباني الجامعة ومرافقها، وذلك ضمن مشاريع شركة "ترشيد" التي تهدف إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الحكومي لغرض الاستدامة الاستراتيجية للمملكة، والمتمثل في تحقيق قدر عال من التوفير في الطاقة، وتنمية قطاع كفاءة الطاقة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل إيجابي في إعادة تأهيل مباني الجامعة ومرافقها لتكون أكثر كفاءة وأفضل أداءً في استهلاك الطاقة؛ مما سينعكس على الوفر السنوي للطاقة في الجامعة، وكذلك الكليات الجامعية في المحافظات.

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