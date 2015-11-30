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أمير تبوك يستقبل القنصل الهندي لدى المملكة

ويتسلم هدية تذكارية

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، القنصل العام للجمهورية الهندية لدى المملكة صابر يومخيبام، يرافقه القنصل التجاري حمنة مريم، الذي يزور المنطقة حالياً.

ورحب أمير المنطقة بالقنصل الهندي، وجرى تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، عبر القنصل الهندي عن شكره لأمير تبوك، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، منوهاً بالنهضة التنموية التي تعيشها المنطقة في شتى المجالات.

وفي نهاية الاستقبال، تسلم أمير منطقة تبوك هدية تذكارية من قنصل جمهورية الهند لدى المملكة.

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أمير تبوك يستقبل القنصل الهندي لدى المملكة
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، القنصل العام للجمهورية الهندية لدى المملكة صابر يومخيبام، يرافقه القنصل التجاري حمنة مريم، الذي يزور المنطقة حالياً.

ورحب أمير المنطقة بالقنصل الهندي، وجرى تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، عبر القنصل الهندي عن شكره لأمير تبوك، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، منوهاً بالنهضة التنموية التي تعيشها المنطقة في شتى المجالات.

وفي نهاية الاستقبال، تسلم أمير منطقة تبوك هدية تذكارية من قنصل جمهورية الهند لدى المملكة.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
07:17 PM

أمير تبوك يستقبل القنصل الهندي لدى المملكة

ويتسلم هدية تذكارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، القنصل العام للجمهورية الهندية لدى المملكة صابر يومخيبام، يرافقه القنصل التجاري حمنة مريم، الذي يزور المنطقة حالياً.

ورحب أمير المنطقة بالقنصل الهندي، وجرى تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، عبر القنصل الهندي عن شكره لأمير تبوك، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، منوهاً بالنهضة التنموية التي تعيشها المنطقة في شتى المجالات.

وفي نهاية الاستقبال، تسلم أمير منطقة تبوك هدية تذكارية من قنصل جمهورية الهند لدى المملكة.

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