ملتقى مكة الثقافي يستقبل 80 مبادرة تعزز القدوة بلغة القرآن الكريم

أبرزها اتفاقية التعاون المشترك بين إمارة المنطقة وفرع معهد الإدارة

أعلنت أمانة ملتقى مكة الثقافي أنها استقبلت منذ فتح باب استقبال المبادرات منتصف الشهر الماضي؛ 80 مبادرة أولية قدمتها عدة جهات من المنطقة وبدأت تنفيذها، وتهدف إلى تعزيز موضوع الملتقى للعام الحالي الذي يحمل عنوان "كيف نكون قدوة بلغة القرآن".

ووفقاً للأمانة فإن من أبرز المبادرات اتفاقية التعاون المشترك بين إمارة منطقة مكة المكرمة وفرع معهد الإدارة بالمنطقة لتحقيق أهداف موضوع الملتقى عبر دورات وبرامج تدريبية تختص ببناء المخاطبات والمراسلات في الدوائر الحكومية لسلامتها من الأخطاء الأسلوبية والإملائية والنحوية الشائعة.

برامج وأوقاف

وذكرت أمانة الملتقى أن العمل جارِ مع وزارة التعليم لتقدّم عبر قناتها «عين» التعليمية برامج تلفزيونية تتطرق لأفضل طرق تدريس اللغة العربية، بدورها تعتزم جامعة الملك عبدالعزيز تنفيذ ست مبادرات تتمثل في تأسيس وقف علمي لدعم مبادرات اللغة العربية في الجامعة والتوسع في منح الطلاب الدوليين فرص دراسة اللغة العربية، والثانية إقامة مسابقة كبرى في برامج حوسبة اللغة على مستوى الأفراد والمؤسسات، وثالثة لإنشاء مركز لتعريب مصطلحات العلوم والآداب والفنون وترجمتها في أقسام الجامعة العلمية، ورابعة لتنمية مهارات الإداريين اللغوية في تحرير الخطابات وبناء الأساليب العلمية عبر منصة تدريب متخصصة تحمل اسم "منصة المدرب اللغوي".

تعزيز الفصحى

وينضوي تحت مبادرات جامعة المؤسس؛ مبادرة خامسة تهدف لتحويل مقرري اللغة العربية "المهارات اللغوية 101" و"التحرير الكتابي 201" من النسخة الورقية إلى رقمية مطورة متاحة للعالم، فيما تستهدف المبادرة السادسة من خلالها تعزيز استخدام اللغة العربية في المحادثة، وسيتم تنفيذها مع شركاء النجاح في قطاعات التعليم والسياحة والرياضة والأعمال والصحة وغيرها.

ندوات ودورات

وتنوي جامعة أم القرى تنظيم ندوات ومحاضرات، ودورات تدريبية في الإملاء والنحو للقطاعات العسكرية والصحية، وإقامة مسابقة مجتمعية حول جماليات الأسلوب القرآني، إضافة لتخصيص مائة ساعة لتثقيف المجتمع حول جماليات لغة القرآن الكريم.

وستقدّم جامعة جدة مبادرة «شاركني لغتي»؛ وتسهم في نشر لغة القرآن الكريم بين العمالة الوافدة الموجودة في الجامعات والمدارس والوزارات والقطاعات العامة والخاصة، أما جامعة الملك فيصل فستنشئ مركز تدريب لغوي يخدم سوق العمل، كما ستنفذ حملات لتعزز استخدام العربية في وسائل التواصل الاجتماعي.

المعتمرون والعمالة

بدورها أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة؛ مبادرة «مع الناطقين بغير العربية»، وتركز على مساعدة الزوار والمعتمرين والعمالة غير العربية في مقر إقامتهم؛ على إكسابهم أساسيات فهم اللغة العربية. ودشنت إدارة تعليم جدة «مجتمعي فصيح»، ويتخللها إقامة فعاليات عربية فصيحة في النقاط المجتمعية المختلفة؛ كالأسواق التجارية والمتنزهات العامة والشواطئ والمطاعم والمؤسسات الحكومية والأهلية، وفعاليات تتضمن مسابقات ولقاءات توعوية بأهمية اللغة، يضاف لها افتتاح أركان ثقافية لتوزيع منتجات لغوية فصيحة.

أحرف مضاءة

وشرعت الشركة السعودية للكهرباء بالقطاع الغربي في الخطوات الأولى لتنفيذ عدة مبادرات تتمثل في "شارع الحرف العربي من الألف إلى الياء"، وتصميم حروف مضاءة على امتداد ممشى الواجهة البحرية، ممشى الكورنيش، ممشى شارع فلسطين، وإقامة معرض ضمن إجازة الربيع يقدّم كل يوم لحرف ويتضمن رسومات للحروف العربية؛ دعوة الخطاطين للمشاركة فيه.

تصحيح اللوحات

ويسعى فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة إلى تعريب الفواتير وأسماء اللوحات التجارية، يصاحب ذلك تنفيذ حملات إعلانية وتوعوية لأهمية الاعتزاز باللغة العربية، مع إلزام القطاع التجاري بالأسماء العربية للمحلات والمتاجر وفق أنظمة الوزارة ويدّعم ذلك بتنفيذ جولات ميدانية للمتابعة.

تعريب التقنية

وستشرع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، في تنفيذ مبادرة «التقنية بلغة القرآن الكريم» وتهدف لتعريب المصطلحات التقنية وترجمتها.

الجهات الأمنية

وتعتزم إدارة الدوريات الأمنية بمحافظة جدة تنفيذ مبادرة «لغتنا اعتزاز» التي يتخللها عقد دورات تدريبية لغوية لمنسوبي الإدارة لتنمية مهارات التحدث بلغة الضاد، وصقل مواهبهم لاستعمالها في الميدان بشكل رسمي، كما تنوي مديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة إطلاق مبادرة «آية وهداية»، ويتخللها تقديم برامج ومبادرات نوعية تسهم في تعزيز قيم استخدام اللغة العربية وحماية أفراد المجتمع من المخدرات والاستدلال بآيات من القرآن الكريم.

تجميل الميادين

أما أمانة العاصمة المقدسة فسوف تنظم مسابقة للنحت والمجسمات، وتركز على تشكيل الحرف العربي لتجميل الحدائق والميادين بالأعمال الفنية بلغة القرآن، ومعرضًا للخط العربي والفنون التشكيلية لتشكيل الحرف العربي في الحدائق والشوارع والميادين، وأيضاً (صحح لغتك)؛ وهو برنامج يسهم في تهيئة بيئة لغوية خالية من الأخطاء اللغوية والإملائية كنتيجة متوقعة للمراقبة الميدانية على اللوحات الإعلانية وأصحاب المحلات.

كذلك ستتولى أمانة محافظة جدة تنظيم «الحديقة الثقافية» التي تحمل الكثير من الرسائل الثقافية والتوعوية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ودعم من القطاع الخاص، وينضوي تحتها مجموعة من العناصر التفاعلية الجاذبة للزوار، وتصب في مسار تعزيز القدوة ومفاهيمها المجتمعية ضمن استراتيجية بناء الإنسان وتنمية المكان.

وستنفذ أمانة الطائف ثلاث مبادرات هي: "تعاملاتنا فصحى" ويتم من خلالها اعتماد اللغة العربية في كافة التعاملات والمخاطبات داخل الأمانة، و"علّمنا العربية" وتتمثل في عقد دورات في المرافق العامة لتعليم اللغة العربية في المواسم لغير الناطقين بها، ومبادرة "من التغريب إلى التعريب" بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، ويتخللها تنفيذ جولات ميدانية على لوحات المحال التجارية لرصد مخالفات التسميات وتصويبها.

عربة ذكية

وستتولى جمعية الثقافة والفنون، والنادي الأدبي بجدة، وعمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الأعمال والتكنولوجيا، وإدارة المرور، ونادي الدراجات النارية السعودي؛ تنفيذ مبادرة «العربة الثقافية» التي تسلط الضوء على نشر الوعي الثقافي وتشجيع استخدام اللغة العربية الفصحى، وهي عربة ذكية متحركة تتخذ من أماكن التجمع في المناطق المفتوحة مكاناً لها، مثل الواجهة البحرية والأسواق المغلقة، وروعي في تجهيزها توفير شاشات عرض خارجية تقدّم مواد مرئية مثل قصص الأطفال والحكايات، وبها أيضاً مكتبة داخلية تمكّن الجميع من اقتناء الكتب والاستفادة من الكُتب المسموعة.

مسرحيات وموشحات

وسيقيم النادي الأدبي وجمعية الثقافة والفنون بجدة، مبادرة «فصحى»؛ وهي عبارة عن مسرحيات للأطفال باللغة العربية الفصحى، وموشحات أندلسية ومنولوجات بالفصحى، وتتضمن الخطة تقديم مسرحيات للبالغين باللغة العربية لقصص التاريخ العربي والإسلامي، وأمسيات للشعراء باللغة الفصحى، ودورات للاهتمام بالخط العربي، كذلك مبادرات «لغتنا فنون»، ومعارض «لغتي إبداع وإمتاع»، وعرض مجسمات فنية، ومشاريع وفنون تشكيلية للخط العربي في الكورنيش والأسواق، يضاف إلى ذلك استثمار المباريات المقامة على ملاعب المنطقة بعرض لوحات وشعارات وإعلانات توجيهية للجمهور تتحدّث عن اللغة العربية وأهميتها، وقد شاركت هيئة الرياضة بجدة بمبادرة أثناء مباراة الأهلي والاتحاد الأسبوع الماضي.

اكتشاف المواهب

وتطلق جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة «مسابقة القدوة الثقافية» على مستوى «66» مركزاً، وترمي لاكتشاف مواهب وقدرات السكان وتوجيهها نحو موضوع الملتقى لهذا العام في مجالات: خطيب الحي الصغير، وشاعر القدوة، وأجمل لوحة فنية للخط العربي، وأفضل عرض مرئي، وقصة القدوة.

وفي جمعية مراكز الأحياء بجدة سيتم تنفيذ مبادرات «آفاق القراءة»، و«حينا يقرأ»، وتستهدف الأمهات والأبناء، و«بالعلم نرتقي» وترمي إلى محو الأمية في الأحياء، أيضاً «الطفل العبقري» ومن خلالها يتعلم الأطفال اللغة العربية بأساليب اللعب والترفيه.

رسائل إرشادية

فيما تنفذ الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة «بِلُغَتِي أُخَاطِب»، ويتخللها بث رسائل إلكترونية توجيهية وإرشادية عبر الشاشات الرقمية، وإطلاق البوابة الإلكترونية الداخلية للموظفين، وأخرى خارجية لأفراد المجتمع، كذلك إنشاء برنامج حاسوبي وتطبيق إلكتروني يُمَكِّن من تصحيح الأخطاء اللغوية.

التشريعات العدلية

وسينفذ فرع وزارة العدل بالمنطقة مبادرة «عدالتنا من صميم لغتنا»؛ وهي وصف للتشريعات العدلية وكيفية استنباطها باللغة العربية عبر التعريف بأهمية المنظومة العدلية والتشريعات واستنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم، بمشاركة أحد الصروح التعليمية للبحث في كيفية التعاون من أجل نشر الفكرة وتعميمها على كافة أفراد المجتمع والتعريف بأهميتها، خصوصاً النشء.

لغة المقيمين

وسيتولى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، تنفيذ مبادرات «تلاوتي في كِبَرِي» وتستهدف المقيمين والمقيمات بدور الرعاية الاجتماعية، و«بلسان عربي مبين» وتستهدف فتيات ومنسوبات الدور الإيوائية من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأمسيات والمسابقات، إضافة لمبادرة «بلغتي أكون» وتهدف إلى رفع مستوى الأشخاص ذوي الإعاقة بمركز التأهيل؛ من خلال تعليمهم مبادئ القراءة والكتابة وفقاً لقدراتهم، أيضاً «عقدي بلغتي»، ويتم من خلالها تعريب العقود، و«تواصلنا عربي» لتعليم العمالة المنزلية مبادئ وأسس التحدث باللغة العربية.

ندوات إذاعية

فيما سيتولى فرع وزارة الإعلام بالمنطقة إصدار مجلة تعنى بخدمة اللغة العربية، واستضافة قراء المساجد برامج لإبرازهم وفصاحتهم في القنوات الإذاعية، كذلك إقامة ندوة «اليوم العالمي للغة العربية» الإذاعية، ومبادرة "مرسم العربية الحر".

المحافظات تشارك

وعلى صعيد المحافظات بدأت محافظة الكامل في إلقاء خطب الجمعة تحت شعار «كيف نكون قدوة بلغة القرآن»، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة الكامل، بالتنسيق مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة؛ إقامة ندوات ودورات تدريبية لتعليم أنواع الخطوط العربية بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية والأهلية بالمحافظة، وأطلقت محافظة الجموم حملة لتصحيح اللوحات الإرشادية وتغييرها إلى اللغة العربية، وشملت الحملة اللوحات على مداخل المحافظة والمحال التجارية.

استمرار المبادرات

الجدير ذكره أن أمانة الملتقى وعبر منصة "مبادرتي" الإلكترونية لملتقى مكة الثقافي على الإنترنت؛ تواصل استقبال المبادرات حتى منتصف الشهر الحالي بهدف إتاحة الفرصة أمام الأفراد والمؤسسات بالمنطقة للمشاركة في موضوع العام الحالي، ومن ثمّ عرض المشاركات على لجان التحكيم وترشيحها لجائزة الموسم الحالي.