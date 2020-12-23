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التحالف الإسلامي يوقع مذكرة تعاون مع جامعة نايف لمحاربة الإرهاب

للتنسيق والتعاون بين الطرفين بطريقة علمية منهجية وبشكل دوري ومنتظم

وقّع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم، ممثلاً في الأمين العام للتحالف المكلف اللواء الطيّار الركن محمد بن سعيد المغيدي؛ مذكرة تعاون مشترك مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيّة، يمثلها رئيس الجامعة الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون المشترك بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والمنظمات غير الشرعية.

وأكّد اللواء المغيدي أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وجامعة نايف؛ تجسيداً للدور الريادي المحلي والإقليمي والدولي للطرفين في محاربة التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب، ولتعزيز الرؤية المشتركة بينهما.

أضاف اللواء المغيدي أن المذكرة تهدف إلى التنسيق والتعاون بين كلا الطرفين، بطريقة علمية منهجية وبشكل دوري ومنتظم، والتعاون والتكامل فيما بينهما ضمن المجالات البحثيّة والدراسات وتبادل الزيارات والمعلومات في المجالات المشتركة، والإصدارات الإعلامية والتدريب، وكل ما من شأنه محاربة آفة الإرهاب ونبذ الفكر التطرف العنيف.

من جانبه أكد الدكتور البنيان على الدور الذي يقوم به التحالف في محاربة الإرهاب بمجالاته (الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري)، منوهًا إلى أن هذه الشراكة تأتي لتسهم في خدمة المجتمعات العربيّة والإسلامية ونشر الوعي الفكري والعملي.

التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التحالف الإسلامي يوقع مذكرة تعاون مع جامعة نايف لمحاربة الإرهاب
سبق

وقّع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم، ممثلاً في الأمين العام للتحالف المكلف اللواء الطيّار الركن محمد بن سعيد المغيدي؛ مذكرة تعاون مشترك مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيّة، يمثلها رئيس الجامعة الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون المشترك بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والمنظمات غير الشرعية.

وأكّد اللواء المغيدي أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وجامعة نايف؛ تجسيداً للدور الريادي المحلي والإقليمي والدولي للطرفين في محاربة التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب، ولتعزيز الرؤية المشتركة بينهما.

أضاف اللواء المغيدي أن المذكرة تهدف إلى التنسيق والتعاون بين كلا الطرفين، بطريقة علمية منهجية وبشكل دوري ومنتظم، والتعاون والتكامل فيما بينهما ضمن المجالات البحثيّة والدراسات وتبادل الزيارات والمعلومات في المجالات المشتركة، والإصدارات الإعلامية والتدريب، وكل ما من شأنه محاربة آفة الإرهاب ونبذ الفكر التطرف العنيف.

من جانبه أكد الدكتور البنيان على الدور الذي يقوم به التحالف في محاربة الإرهاب بمجالاته (الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري)، منوهًا إلى أن هذه الشراكة تأتي لتسهم في خدمة المجتمعات العربيّة والإسلامية ونشر الوعي الفكري والعملي.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
04:35 PM

التحالف الإسلامي يوقع مذكرة تعاون مع جامعة نايف لمحاربة الإرهاب

للتنسيق والتعاون بين الطرفين بطريقة علمية منهجية وبشكل دوري ومنتظم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم، ممثلاً في الأمين العام للتحالف المكلف اللواء الطيّار الركن محمد بن سعيد المغيدي؛ مذكرة تعاون مشترك مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيّة، يمثلها رئيس الجامعة الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون المشترك بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والمنظمات غير الشرعية.

وأكّد اللواء المغيدي أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وجامعة نايف؛ تجسيداً للدور الريادي المحلي والإقليمي والدولي للطرفين في محاربة التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب، ولتعزيز الرؤية المشتركة بينهما.

أضاف اللواء المغيدي أن المذكرة تهدف إلى التنسيق والتعاون بين كلا الطرفين، بطريقة علمية منهجية وبشكل دوري ومنتظم، والتعاون والتكامل فيما بينهما ضمن المجالات البحثيّة والدراسات وتبادل الزيارات والمعلومات في المجالات المشتركة، والإصدارات الإعلامية والتدريب، وكل ما من شأنه محاربة آفة الإرهاب ونبذ الفكر التطرف العنيف.

من جانبه أكد الدكتور البنيان على الدور الذي يقوم به التحالف في محاربة الإرهاب بمجالاته (الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري)، منوهًا إلى أن هذه الشراكة تأتي لتسهم في خدمة المجتمعات العربيّة والإسلامية ونشر الوعي الفكري والعملي.

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