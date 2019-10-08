مديرو الدوائر الحكومية بحائل يُكرِّمون معلميهم القدامى

فكرة نفذها "تعليم حائل" ورعاها أمير المنطقة

في لفتة فريدة من نوعها على مستوى المملكة، كرّم ١٢ مدير إدارة حكومية وخاصة، معلميهم الذين أثروا في حياتهم خلال مسيرتهم العلمية بالتعليم العام، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.

ورعى الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وبحضور نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، حفل فكرة "تعليم حائل" لتكريم أولئك المديرين لمعلميهم، وتوزيع الدروع التذكارية عليهم.

وكرّم مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العجيمي، معلمه رحيّل عواد السيف، فيما كرّم مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني معلمه عبدالرحيم عبدالعزيز التمامي.



كما كرّم مدير إدارة مرور منطقة حائل العميد دحيم بن سالم الشبرمي، معلمه عبدالله ناصر الشائع، فيما كرّم نائب رئيس الغرف السعودية ورئيس غرفة حائل عبدالله مرزوق العديم معلمه سالم عيسى الشدوخي، وكرم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود بن فهد الشمري معلمه خليف بن صالح التريباني.

فيما كرّم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فريح بن محمد العيّاد معلمه محمد بن عيّاد الفريح، وكرم مدير عام فرع وزارة النقل بحائل المهندس تركي بن الحميدي الشمري معلمه فهد بن محمد الشغدلي، والمهندس مشعل بن سعود بن خلف العفنان التميمي مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة حائل كرّم معلمه سعود بن خلف العفنان التميمي، وكرّم مدير إدارة الكهرباء بمنطقة حائل المهندس محمد بن فريح اللحيدان معلمه جارالله مطلق اللحيدان، وكرم مدير شركة الاتصالات السعودية بحائل المهندس عبدالرحمن بن عبدالعزيز البكر معلمه سالم بن عبدالعزيز البكر، فيما كرّم الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائل المهندس خالد بن عبدالعزيز الأحمد معلمه فهد بن عبدالعزيز العديلي.

