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بيشة.. قلقٌ في قرى السد من البعوض ومناشدات بتكثيف الرش لحمايتهم

معاناةٌ تتواصل مع الأسبوع الثاني.. وسرعة تجاوب الجهات المعنية مَطلب

يعيش أهالي مركز قرى سد الملك فهد ببيشة، القلق والمخاوف من انتشار وتكاثر البعوض والحشرات الضارة جراء المياه الراكدة بعد فتح السد قبل أسبوعين؛ مطالبين بتكثيف تواجد فِرَق الرش على مدار اليوم؛ لما يسببه هذا البعوض من مشاكل بيئية على التنوع الحيوي النباتي والحيواني أو تفشي الأمراض والأوبئة.

وأوضح المواطن ظافر الشهراني، أن أهالي مركز قرى سد الملك فهد منذ فتح مياه السد، يعانون من انتشار البعوض بأحجام كبيرة لوجود هذه المستنقعات والمياه الراكدة من مياه السد.

وطالَبَ "الشهراني" الجهات المعنية بسرعة التجاوب معهم بتكثيف عمليات الرش بشكل مستمر للقضاء على البعوض والحشرات الضارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بيشة.. قلقٌ في قرى السد من البعوض ومناشدات بتكثيف الرش لحمايتهم
سبق

يعيش أهالي مركز قرى سد الملك فهد ببيشة، القلق والمخاوف من انتشار وتكاثر البعوض والحشرات الضارة جراء المياه الراكدة بعد فتح السد قبل أسبوعين؛ مطالبين بتكثيف تواجد فِرَق الرش على مدار اليوم؛ لما يسببه هذا البعوض من مشاكل بيئية على التنوع الحيوي النباتي والحيواني أو تفشي الأمراض والأوبئة.

وأوضح المواطن ظافر الشهراني، أن أهالي مركز قرى سد الملك فهد منذ فتح مياه السد، يعانون من انتشار البعوض بأحجام كبيرة لوجود هذه المستنقعات والمياه الراكدة من مياه السد.

وطالَبَ "الشهراني" الجهات المعنية بسرعة التجاوب معهم بتكثيف عمليات الرش بشكل مستمر للقضاء على البعوض والحشرات الضارة.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
09:11 AM

بيشة.. قلقٌ في قرى السد من البعوض ومناشدات بتكثيف الرش لحمايتهم

معاناةٌ تتواصل مع الأسبوع الثاني.. وسرعة تجاوب الجهات المعنية مَطلب

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سعود الدعجاني - الرياض
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يعيش أهالي مركز قرى سد الملك فهد ببيشة، القلق والمخاوف من انتشار وتكاثر البعوض والحشرات الضارة جراء المياه الراكدة بعد فتح السد قبل أسبوعين؛ مطالبين بتكثيف تواجد فِرَق الرش على مدار اليوم؛ لما يسببه هذا البعوض من مشاكل بيئية على التنوع الحيوي النباتي والحيواني أو تفشي الأمراض والأوبئة.

وأوضح المواطن ظافر الشهراني، أن أهالي مركز قرى سد الملك فهد منذ فتح مياه السد، يعانون من انتشار البعوض بأحجام كبيرة لوجود هذه المستنقعات والمياه الراكدة من مياه السد.

وطالَبَ "الشهراني" الجهات المعنية بسرعة التجاوب معهم بتكثيف عمليات الرش بشكل مستمر للقضاء على البعوض والحشرات الضارة.

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