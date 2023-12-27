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عمليتان ناجحتان لمهاجم "الكوكب" وبطل العالم في "جيوجيتسو" بمستشفى د.سليمان الحبيب

على يد الدكتور سالم الزهراني استشاري جراحة العظام والمفاصل والإصابات الرياضية

أجرى كلٌّ من الكابتن سعيد محمد البيصي مهاجم نادي "الكوكب"، والكابتن عبدالرحمن بدر العتيبي الحاصل على المركز الثاني على مستوى العالم تحت وزن ٧٣ كجم في لعبة جيو جيتسو البرازيلية ببطولة عام 2018 المقامة بأبوظبي؛ عمليتين جراحيتين ناجحتين بمستشفى د. سليمان الحبيب بالريان، على يد البروفيسور الدكتور سالم الزهراني، استشاري جراحة العظام والمفاصل والإصابات الرياضية.

وقال الكابتن "البيصي" إنه تعرَّض للإصابة أثناء مشاركته مع فريقه أمام نادي الرائد، ضمن منافسات دوري ناشئين الدرجة الاولى لكرة القدم، مما أدى إلى حدوث التفاف للساق و الشعور بآلام شديدة في الركبة اليسرى.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع عيادة البروفيسور الدكتور سالم الزهراني؛ لسرعة التشخيص والعلاج.

وأضاف "البيصي" أنه فور وصوله للمستشفى خضع للفحص الطبي الدقيق، وأظهرت النتائج وجود قطع في الرباط الصليبي الأمامي وتهتك بالغضروف والحاجة للتدخل الجراحي.

وأشار إلى أن العملية أُجريت بنجاح تام، وأنه سيخضع لبرنامج علاج طبيعي مكثف، موجهاً الشكر لأصدقائه والبروفيسور الدكتور سالم الزهراني ورئيس نادي الكوكب دباس الدوسري.

أما الكابتن "عبدالرحمن"؛ فقد قال إنه تعرض للإصابة أثناء تدريباته اليومية الأخيرة، مما أدى لشعوره بالألم في الركبة اليمنى والحاجة للعلاج.

وأشار إلى أنه فور وصوله للمستشفى أجريت له عدداً من الفحوصات السريرية والشعاعية، كشفت عن وجود قطع في الرباط الصليبي.

وعن نتائج العملية، قال الكابتن "عبدالرحمن": الجراحة تكللت بالنجاح التام، وبدأت أشعر بتحسن كبير بعد العملية وسأعود للملاعب بعد انتهاء فترة التأهيل الطبي في مدينة جدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عمليتان ناجحتان لمهاجم "الكوكب" وبطل العالم في "جيوجيتسو" بمستشفى د.سليمان الحبيب
سبق

أجرى كلٌّ من الكابتن سعيد محمد البيصي مهاجم نادي "الكوكب"، والكابتن عبدالرحمن بدر العتيبي الحاصل على المركز الثاني على مستوى العالم تحت وزن ٧٣ كجم في لعبة جيو جيتسو البرازيلية ببطولة عام 2018 المقامة بأبوظبي؛ عمليتين جراحيتين ناجحتين بمستشفى د. سليمان الحبيب بالريان، على يد البروفيسور الدكتور سالم الزهراني، استشاري جراحة العظام والمفاصل والإصابات الرياضية.

وقال الكابتن "البيصي" إنه تعرَّض للإصابة أثناء مشاركته مع فريقه أمام نادي الرائد، ضمن منافسات دوري ناشئين الدرجة الاولى لكرة القدم، مما أدى إلى حدوث التفاف للساق و الشعور بآلام شديدة في الركبة اليسرى.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع عيادة البروفيسور الدكتور سالم الزهراني؛ لسرعة التشخيص والعلاج.

وأضاف "البيصي" أنه فور وصوله للمستشفى خضع للفحص الطبي الدقيق، وأظهرت النتائج وجود قطع في الرباط الصليبي الأمامي وتهتك بالغضروف والحاجة للتدخل الجراحي.

وأشار إلى أن العملية أُجريت بنجاح تام، وأنه سيخضع لبرنامج علاج طبيعي مكثف، موجهاً الشكر لأصدقائه والبروفيسور الدكتور سالم الزهراني ورئيس نادي الكوكب دباس الدوسري.

أما الكابتن "عبدالرحمن"؛ فقد قال إنه تعرض للإصابة أثناء تدريباته اليومية الأخيرة، مما أدى لشعوره بالألم في الركبة اليمنى والحاجة للعلاج.

وأشار إلى أنه فور وصوله للمستشفى أجريت له عدداً من الفحوصات السريرية والشعاعية، كشفت عن وجود قطع في الرباط الصليبي.

وعن نتائج العملية، قال الكابتن "عبدالرحمن": الجراحة تكللت بالنجاح التام، وبدأت أشعر بتحسن كبير بعد العملية وسأعود للملاعب بعد انتهاء فترة التأهيل الطبي في مدينة جدة.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
03:25 PM

عمليتان ناجحتان لمهاجم "الكوكب" وبطل العالم في "جيوجيتسو" بمستشفى د.سليمان الحبيب

على يد الدكتور سالم الزهراني استشاري جراحة العظام والمفاصل والإصابات الرياضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى كلٌّ من الكابتن سعيد محمد البيصي مهاجم نادي "الكوكب"، والكابتن عبدالرحمن بدر العتيبي الحاصل على المركز الثاني على مستوى العالم تحت وزن ٧٣ كجم في لعبة جيو جيتسو البرازيلية ببطولة عام 2018 المقامة بأبوظبي؛ عمليتين جراحيتين ناجحتين بمستشفى د. سليمان الحبيب بالريان، على يد البروفيسور الدكتور سالم الزهراني، استشاري جراحة العظام والمفاصل والإصابات الرياضية.

وقال الكابتن "البيصي" إنه تعرَّض للإصابة أثناء مشاركته مع فريقه أمام نادي الرائد، ضمن منافسات دوري ناشئين الدرجة الاولى لكرة القدم، مما أدى إلى حدوث التفاف للساق و الشعور بآلام شديدة في الركبة اليسرى.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع عيادة البروفيسور الدكتور سالم الزهراني؛ لسرعة التشخيص والعلاج.

وأضاف "البيصي" أنه فور وصوله للمستشفى خضع للفحص الطبي الدقيق، وأظهرت النتائج وجود قطع في الرباط الصليبي الأمامي وتهتك بالغضروف والحاجة للتدخل الجراحي.

وأشار إلى أن العملية أُجريت بنجاح تام، وأنه سيخضع لبرنامج علاج طبيعي مكثف، موجهاً الشكر لأصدقائه والبروفيسور الدكتور سالم الزهراني ورئيس نادي الكوكب دباس الدوسري.

أما الكابتن "عبدالرحمن"؛ فقد قال إنه تعرض للإصابة أثناء تدريباته اليومية الأخيرة، مما أدى لشعوره بالألم في الركبة اليمنى والحاجة للعلاج.

وأشار إلى أنه فور وصوله للمستشفى أجريت له عدداً من الفحوصات السريرية والشعاعية، كشفت عن وجود قطع في الرباط الصليبي.

وعن نتائج العملية، قال الكابتن "عبدالرحمن": الجراحة تكللت بالنجاح التام، وبدأت أشعر بتحسن كبير بعد العملية وسأعود للملاعب بعد انتهاء فترة التأهيل الطبي في مدينة جدة.

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