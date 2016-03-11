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"الصندوق العقاري" يمكّن أصحاب طلبات القرض العقاري من التنازل للحفيد ومجهول الأبوين

بهدف تمكين شريحة جديدة من المواطنين من الحصول على المسكن

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، على إمكانية تنازل أصحاب طلبات القروض العقارية للحفيد أو مجهول الأبوين؛ ذكَرًا كان أو أنثى، بجانب الأقارب من الدرجة الأولى؛ وذلك بهدف تمكين شريحة جديدة من المواطنين من الحصول على المسكن.

وحدد الصندوق آليات ومتطلبات تنازل المستفيد عن طلب قرضه العقاري للأقارب من الدرجة الأولى، وللحفيد، ومجهول الأبوين؛ وذلك عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، أو زيارة أحد الفروع المنتشرة بالمملكة؛ وفق الضوابط والشروط للمتنازِل عن القرض والمتنازَل إليه.

ومن أبرز الضوابط والشروط: أن يكون المستفيد "المتنازَل إليه" لديه المُلاءة المالية والائتمانية والقدرة على سداد التمويل المدعوم، وألا يقل عمره عن 21 عامًا إذا كان متزوجًا أو 24 عامًا للأعزب.. أما بالنسبة للنساء: أن تكون مطلقة ومضى على طلاقها عامان، أو متزوجة من غير سعودي الجنسية، أو أرملة، أو من بلغت 40 سنة ولم تتزوج.. وينطبق ذلك على الأقارب من الدرجة الأولى والحفيد أو مجهول الأبوين ذكرًا كان أو أنثى؟

الجدير بالذكر أن التنازل في السابق كان محصورًا على الأقارب من الدرجة الأولى فقط.

صندوق التنمية العقارية القرض العقاري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصندوق العقاري" يمكّن أصحاب طلبات القرض العقاري من التنازل للحفيد ومجهول الأبوين
سبق

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، على إمكانية تنازل أصحاب طلبات القروض العقارية للحفيد أو مجهول الأبوين؛ ذكَرًا كان أو أنثى، بجانب الأقارب من الدرجة الأولى؛ وذلك بهدف تمكين شريحة جديدة من المواطنين من الحصول على المسكن.

وحدد الصندوق آليات ومتطلبات تنازل المستفيد عن طلب قرضه العقاري للأقارب من الدرجة الأولى، وللحفيد، ومجهول الأبوين؛ وذلك عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، أو زيارة أحد الفروع المنتشرة بالمملكة؛ وفق الضوابط والشروط للمتنازِل عن القرض والمتنازَل إليه.

ومن أبرز الضوابط والشروط: أن يكون المستفيد "المتنازَل إليه" لديه المُلاءة المالية والائتمانية والقدرة على سداد التمويل المدعوم، وألا يقل عمره عن 21 عامًا إذا كان متزوجًا أو 24 عامًا للأعزب.. أما بالنسبة للنساء: أن تكون مطلقة ومضى على طلاقها عامان، أو متزوجة من غير سعودي الجنسية، أو أرملة، أو من بلغت 40 سنة ولم تتزوج.. وينطبق ذلك على الأقارب من الدرجة الأولى والحفيد أو مجهول الأبوين ذكرًا كان أو أنثى؟

الجدير بالذكر أن التنازل في السابق كان محصورًا على الأقارب من الدرجة الأولى فقط.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
11:57 AM

"الصندوق العقاري" يمكّن أصحاب طلبات القرض العقاري من التنازل للحفيد ومجهول الأبوين

بهدف تمكين شريحة جديدة من المواطنين من الحصول على المسكن

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
19
10,938

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، على إمكانية تنازل أصحاب طلبات القروض العقارية للحفيد أو مجهول الأبوين؛ ذكَرًا كان أو أنثى، بجانب الأقارب من الدرجة الأولى؛ وذلك بهدف تمكين شريحة جديدة من المواطنين من الحصول على المسكن.

وحدد الصندوق آليات ومتطلبات تنازل المستفيد عن طلب قرضه العقاري للأقارب من الدرجة الأولى، وللحفيد، ومجهول الأبوين؛ وذلك عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، أو زيارة أحد الفروع المنتشرة بالمملكة؛ وفق الضوابط والشروط للمتنازِل عن القرض والمتنازَل إليه.

ومن أبرز الضوابط والشروط: أن يكون المستفيد "المتنازَل إليه" لديه المُلاءة المالية والائتمانية والقدرة على سداد التمويل المدعوم، وألا يقل عمره عن 21 عامًا إذا كان متزوجًا أو 24 عامًا للأعزب.. أما بالنسبة للنساء: أن تكون مطلقة ومضى على طلاقها عامان، أو متزوجة من غير سعودي الجنسية، أو أرملة، أو من بلغت 40 سنة ولم تتزوج.. وينطبق ذلك على الأقارب من الدرجة الأولى والحفيد أو مجهول الأبوين ذكرًا كان أو أنثى؟

الجدير بالذكر أن التنازل في السابق كان محصورًا على الأقارب من الدرجة الأولى فقط.

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