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عن بُعد .. "5" طلاب يختمون القرآن الكريم في الأفلاج

عبر أكثر من خمسين حلقة منذ توقف الدراسة الحضورية

استطاع خمسة طلاب من حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالأفلاج حفظ آيات الذكر الحكيم كاملة.

ونجحت جمعية تحفيظ القرآن بالأفلاج في أداء دورها، في ظل الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كرونا، وتوقف حضور الطلاب والطالبات لحلقات تحفيظ القرآن في المساجد والدور النسائية، وتحول الدراسة إلى التعليم (عن بُعد) من خلال البرامج الإلكترونية، وتفعيل دورها بإشراف ومتابعة من الشؤون التعليمية للبنين والبنات في الجمعية واستمرار تعليمها عن بُعد في عدد من الحلقات في تحفيظ وتسميع القرآن عن بعد عبر أكثر من خمسين حلقة منذ توقف الدراسة الحضورية.

وأسفرت تلك الجهود عن ختم خمسة من طلاب الحلقات حفظ القرآن كاملاً منهم طالبان في مسجد الإحسان وطالبان في جامع الفرقان وطالب واحد وفي جامع التوحيد.

وشارك في ختمة الطلاب أولياء أمور الطلاب وعدد من منسوبي الجمعية من خلال رابط إلكتروني تم إعلانه، وتم تقديم عدد من الجوائز والهدايا التشجيعية للطلاب.

من جهتها قدمت الجمعية شكرها للداعمين والباذلين الذين ساهموا في دعم مسيرتها، داعية إلى استمرار دعم الأهالي وأهل الخير لكي يستمر عطاء الجمعية في خدمة كتاب الله تعالى.

جمعية تحفيظ القرآن الكريم الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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عن بُعد .. "5" طلاب يختمون القرآن الكريم في الأفلاج
سبق

استطاع خمسة طلاب من حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالأفلاج حفظ آيات الذكر الحكيم كاملة.

ونجحت جمعية تحفيظ القرآن بالأفلاج في أداء دورها، في ظل الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كرونا، وتوقف حضور الطلاب والطالبات لحلقات تحفيظ القرآن في المساجد والدور النسائية، وتحول الدراسة إلى التعليم (عن بُعد) من خلال البرامج الإلكترونية، وتفعيل دورها بإشراف ومتابعة من الشؤون التعليمية للبنين والبنات في الجمعية واستمرار تعليمها عن بُعد في عدد من الحلقات في تحفيظ وتسميع القرآن عن بعد عبر أكثر من خمسين حلقة منذ توقف الدراسة الحضورية.

وأسفرت تلك الجهود عن ختم خمسة من طلاب الحلقات حفظ القرآن كاملاً منهم طالبان في مسجد الإحسان وطالبان في جامع الفرقان وطالب واحد وفي جامع التوحيد.

وشارك في ختمة الطلاب أولياء أمور الطلاب وعدد من منسوبي الجمعية من خلال رابط إلكتروني تم إعلانه، وتم تقديم عدد من الجوائز والهدايا التشجيعية للطلاب.

من جهتها قدمت الجمعية شكرها للداعمين والباذلين الذين ساهموا في دعم مسيرتها، داعية إلى استمرار دعم الأهالي وأهل الخير لكي يستمر عطاء الجمعية في خدمة كتاب الله تعالى.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
11:46 PM

عن بُعد .. "5" طلاب يختمون القرآن الكريم في الأفلاج

عبر أكثر من خمسين حلقة منذ توقف الدراسة الحضورية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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استطاع خمسة طلاب من حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالأفلاج حفظ آيات الذكر الحكيم كاملة.

ونجحت جمعية تحفيظ القرآن بالأفلاج في أداء دورها، في ظل الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كرونا، وتوقف حضور الطلاب والطالبات لحلقات تحفيظ القرآن في المساجد والدور النسائية، وتحول الدراسة إلى التعليم (عن بُعد) من خلال البرامج الإلكترونية، وتفعيل دورها بإشراف ومتابعة من الشؤون التعليمية للبنين والبنات في الجمعية واستمرار تعليمها عن بُعد في عدد من الحلقات في تحفيظ وتسميع القرآن عن بعد عبر أكثر من خمسين حلقة منذ توقف الدراسة الحضورية.

وأسفرت تلك الجهود عن ختم خمسة من طلاب الحلقات حفظ القرآن كاملاً منهم طالبان في مسجد الإحسان وطالبان في جامع الفرقان وطالب واحد وفي جامع التوحيد.

وشارك في ختمة الطلاب أولياء أمور الطلاب وعدد من منسوبي الجمعية من خلال رابط إلكتروني تم إعلانه، وتم تقديم عدد من الجوائز والهدايا التشجيعية للطلاب.

من جهتها قدمت الجمعية شكرها للداعمين والباذلين الذين ساهموا في دعم مسيرتها، داعية إلى استمرار دعم الأهالي وأهل الخير لكي يستمر عطاء الجمعية في خدمة كتاب الله تعالى.

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