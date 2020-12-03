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"صدارة" تدرب كفاءات سعودية للتأهيل لسوق العمل الصناعي

للمشاركة الفاعلة في تأهيل الكوادر السعودية الشابة

ضمن سعيها للمشاركة الفاعلة في تأهيل الكوادر السعودية الشابة، استقبلت شركة صدارة للكيميائيات (صدارة) عدداً من المتدربين السعوديين من خريجي كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني في مختلف التخصصات التقنية والهندسية. ومن المزمع أن يتم تدريبهم على رأس العمل لفترات تتراوح بين ستة أشهر وعام تدريبي كامل، ابتداءً من شهر ديسمبر من العام الجاري 2020م.

وأوضحت صدارة أن هذا التدريب النوعي والتخصصي يرمي إلى تعزيز مهارات الخريجين الشباب في جوانب حيوية مثل الصناعات الكيميائية، ومهارات التشغيل في البيئات الصناعية المتطورة، إلى جانب التعامل الأمثل مع الأدوات والآليات المصنعية الكفيلة بتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية لتحقيق جودة وكفاءة الإنتاج.

وفي توضيح ذي صلة، بينت صدارة أن عدد المتدربين السعوديين بلغ 40 متدرباً من مختلف التخصصات الصناعية والتقنية والهندسية في برامج الدبلوم. وقد اعتمدت صدارة خطة تدريبية تؤهل هؤلاء الشباب لتحقيق اشتراطات سوق العمل الصناعي، بما فيه من اشتراطات دقيقة، وبما يتسم به من تنافسية عالية.

كما أكدت صدارة استمرارها في دعم برامج التدريب للشباب السعوديين حديثي التخرج، وحرصها على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من أبناء وبنات الوطن عبر الالتحاق ببرنامج "التدريب على رأس العمل" (OJT)، وغيرها من البرامج التدريبية ذات العلاقة، وذلك بالتنسيق مع كافة المؤسسات الأكاديمية في الجبيل.

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"صدارة" تدرب كفاءات سعودية للتأهيل لسوق العمل الصناعي
سبق

ضمن سعيها للمشاركة الفاعلة في تأهيل الكوادر السعودية الشابة، استقبلت شركة صدارة للكيميائيات (صدارة) عدداً من المتدربين السعوديين من خريجي كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني في مختلف التخصصات التقنية والهندسية. ومن المزمع أن يتم تدريبهم على رأس العمل لفترات تتراوح بين ستة أشهر وعام تدريبي كامل، ابتداءً من شهر ديسمبر من العام الجاري 2020م.

وأوضحت صدارة أن هذا التدريب النوعي والتخصصي يرمي إلى تعزيز مهارات الخريجين الشباب في جوانب حيوية مثل الصناعات الكيميائية، ومهارات التشغيل في البيئات الصناعية المتطورة، إلى جانب التعامل الأمثل مع الأدوات والآليات المصنعية الكفيلة بتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية لتحقيق جودة وكفاءة الإنتاج.

وفي توضيح ذي صلة، بينت صدارة أن عدد المتدربين السعوديين بلغ 40 متدرباً من مختلف التخصصات الصناعية والتقنية والهندسية في برامج الدبلوم. وقد اعتمدت صدارة خطة تدريبية تؤهل هؤلاء الشباب لتحقيق اشتراطات سوق العمل الصناعي، بما فيه من اشتراطات دقيقة، وبما يتسم به من تنافسية عالية.

كما أكدت صدارة استمرارها في دعم برامج التدريب للشباب السعوديين حديثي التخرج، وحرصها على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من أبناء وبنات الوطن عبر الالتحاق ببرنامج "التدريب على رأس العمل" (OJT)، وغيرها من البرامج التدريبية ذات العلاقة، وذلك بالتنسيق مع كافة المؤسسات الأكاديمية في الجبيل.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
10:49 PM

"صدارة" تدرب كفاءات سعودية للتأهيل لسوق العمل الصناعي

للمشاركة الفاعلة في تأهيل الكوادر السعودية الشابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضمن سعيها للمشاركة الفاعلة في تأهيل الكوادر السعودية الشابة، استقبلت شركة صدارة للكيميائيات (صدارة) عدداً من المتدربين السعوديين من خريجي كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني في مختلف التخصصات التقنية والهندسية. ومن المزمع أن يتم تدريبهم على رأس العمل لفترات تتراوح بين ستة أشهر وعام تدريبي كامل، ابتداءً من شهر ديسمبر من العام الجاري 2020م.

وأوضحت صدارة أن هذا التدريب النوعي والتخصصي يرمي إلى تعزيز مهارات الخريجين الشباب في جوانب حيوية مثل الصناعات الكيميائية، ومهارات التشغيل في البيئات الصناعية المتطورة، إلى جانب التعامل الأمثل مع الأدوات والآليات المصنعية الكفيلة بتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية لتحقيق جودة وكفاءة الإنتاج.

وفي توضيح ذي صلة، بينت صدارة أن عدد المتدربين السعوديين بلغ 40 متدرباً من مختلف التخصصات الصناعية والتقنية والهندسية في برامج الدبلوم. وقد اعتمدت صدارة خطة تدريبية تؤهل هؤلاء الشباب لتحقيق اشتراطات سوق العمل الصناعي، بما فيه من اشتراطات دقيقة، وبما يتسم به من تنافسية عالية.

كما أكدت صدارة استمرارها في دعم برامج التدريب للشباب السعوديين حديثي التخرج، وحرصها على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من أبناء وبنات الوطن عبر الالتحاق ببرنامج "التدريب على رأس العمل" (OJT)، وغيرها من البرامج التدريبية ذات العلاقة، وذلك بالتنسيق مع كافة المؤسسات الأكاديمية في الجبيل.

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