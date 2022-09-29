النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصفاة أرامكو السعودية بينبع تنال الفئة الماسية لجائزة الشيخ خليفة للتميز

"الشامي" يشيد بالتزام الموظفين بأعلى معايير الاستدامة والمرونة في الأداء

حصلت مصفاة أرامكو السعودية بينبع على جائزة الشيخ خليفة للامتياز في دورتها الـ19 لعام 2021م، حيث جرى تكريم الشركات والمؤسسات الفائزة بالجائزة من خلال فئاتها الماسية والذهبية والفضية.

وتفردت إدارة مصفاة ينبع بتحقيق الفئة الماسية من بين جميع المتنافسين في جميع القطاعات وبذلك تكون أول منشأة سعودية تصل إلى هذا المستوى، وقد تسلم الجائزة مدير المصفاة، المهندس عبدالطيف بن صالح الشامي.

وقال "الشامي": هذا الإنجاز يضاف لإنجازات مصفاة ينبع المحلية والعالمية، مشيدًا بالتزام موظفي المصفاة بأعلى معايير الاستدامة والمرونة في الأداء، حيث حافظوا على نتائج أداء متميزة على صعيد النتائج الأساسية، إضافة إلى النتائج المتعلقة بالعملاء، والموارد البشرية والخدمة المجتمعية.

وأضاف: المصفاة خضعت لتقييم مكثف من قبل 9 مقيمين من مختلف أنحاء العالم خلال مرحلتين، أولاهما تقييم المستندات، وثانيهما التقييم الميداني الذي استمر مدة ثلاثة أيام متواصلة قام خلالها المقيمون بالتحقق من المستندات وإجراء عدة مقابلات مع منسوبي المصفاة من جميع أقسامها لتحليل كفاءة أداء المنشأة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وأردف: مصفاة ينبع نجحت في عرض أفضل الممارسات والأنظمة والبرامج المستدامة التي ميزتها عن أقرانها، وكان التقييم يستند إلى نموذج تقييم عالمي وشامل للتميز المؤسسي مكون من تسعة معايير. تنقسم هذه المعايير إلى خمسة ممكنات هي (القيادة، الاستراتيجية، الموارد البشرية، الشراكات والموارد، إضافة إلى العمليات والمنتجات والخدمات) وأربعة معايير للنتائج تشمل نتائج العملاء، الموارد البشرية، المجتمع، ونتائج الأداء الرئيسة.

وأفاد "الشامي" أن التقييم في دورته الـ19 تميز بالتركيز على المرونة والسلامة المؤسسية خاصة في ظل جائحة كورونا.

يُذكر أن مصفاة ينبع حققت العديد من الإنجازات خلال السنوات الأخيرة الماضية ابتداء بالمركز الأول لجائزة الملك خالد، والفئة الذهبية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، وتحقيقها لفئة 6 نجوم في شهادة الاعتراف بالتميز من المنشأة الأوروبية لإدارة الجودة، ثم الفئة الماسية لجائزة الشيخ خليفة للتميز يضعها في مقدمة مصاف المنشآت المتميزة محلياً وعالمياً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصفاة أرامكو السعودية بينبع تنال الفئة الماسية لجائزة الشيخ خليفة للتميز
سبق

حصلت مصفاة أرامكو السعودية بينبع على جائزة الشيخ خليفة للامتياز في دورتها الـ19 لعام 2021م، حيث جرى تكريم الشركات والمؤسسات الفائزة بالجائزة من خلال فئاتها الماسية والذهبية والفضية.

وتفردت إدارة مصفاة ينبع بتحقيق الفئة الماسية من بين جميع المتنافسين في جميع القطاعات وبذلك تكون أول منشأة سعودية تصل إلى هذا المستوى، وقد تسلم الجائزة مدير المصفاة، المهندس عبدالطيف بن صالح الشامي.

وقال "الشامي": هذا الإنجاز يضاف لإنجازات مصفاة ينبع المحلية والعالمية، مشيدًا بالتزام موظفي المصفاة بأعلى معايير الاستدامة والمرونة في الأداء، حيث حافظوا على نتائج أداء متميزة على صعيد النتائج الأساسية، إضافة إلى النتائج المتعلقة بالعملاء، والموارد البشرية والخدمة المجتمعية.

وأضاف: المصفاة خضعت لتقييم مكثف من قبل 9 مقيمين من مختلف أنحاء العالم خلال مرحلتين، أولاهما تقييم المستندات، وثانيهما التقييم الميداني الذي استمر مدة ثلاثة أيام متواصلة قام خلالها المقيمون بالتحقق من المستندات وإجراء عدة مقابلات مع منسوبي المصفاة من جميع أقسامها لتحليل كفاءة أداء المنشأة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وأردف: مصفاة ينبع نجحت في عرض أفضل الممارسات والأنظمة والبرامج المستدامة التي ميزتها عن أقرانها، وكان التقييم يستند إلى نموذج تقييم عالمي وشامل للتميز المؤسسي مكون من تسعة معايير. تنقسم هذه المعايير إلى خمسة ممكنات هي (القيادة، الاستراتيجية، الموارد البشرية، الشراكات والموارد، إضافة إلى العمليات والمنتجات والخدمات) وأربعة معايير للنتائج تشمل نتائج العملاء، الموارد البشرية، المجتمع، ونتائج الأداء الرئيسة.

وأفاد "الشامي" أن التقييم في دورته الـ19 تميز بالتركيز على المرونة والسلامة المؤسسية خاصة في ظل جائحة كورونا.

يُذكر أن مصفاة ينبع حققت العديد من الإنجازات خلال السنوات الأخيرة الماضية ابتداء بالمركز الأول لجائزة الملك خالد، والفئة الذهبية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، وتحقيقها لفئة 6 نجوم في شهادة الاعتراف بالتميز من المنشأة الأوروبية لإدارة الجودة، ثم الفئة الماسية لجائزة الشيخ خليفة للتميز يضعها في مقدمة مصاف المنشآت المتميزة محلياً وعالمياً.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
02:50 PM

مصفاة أرامكو السعودية بينبع تنال الفئة الماسية لجائزة الشيخ خليفة للتميز

"الشامي" يشيد بالتزام الموظفين بأعلى معايير الاستدامة والمرونة في الأداء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - ينبع
0
1,253

حصلت مصفاة أرامكو السعودية بينبع على جائزة الشيخ خليفة للامتياز في دورتها الـ19 لعام 2021م، حيث جرى تكريم الشركات والمؤسسات الفائزة بالجائزة من خلال فئاتها الماسية والذهبية والفضية.

وتفردت إدارة مصفاة ينبع بتحقيق الفئة الماسية من بين جميع المتنافسين في جميع القطاعات وبذلك تكون أول منشأة سعودية تصل إلى هذا المستوى، وقد تسلم الجائزة مدير المصفاة، المهندس عبدالطيف بن صالح الشامي.

وقال "الشامي": هذا الإنجاز يضاف لإنجازات مصفاة ينبع المحلية والعالمية، مشيدًا بالتزام موظفي المصفاة بأعلى معايير الاستدامة والمرونة في الأداء، حيث حافظوا على نتائج أداء متميزة على صعيد النتائج الأساسية، إضافة إلى النتائج المتعلقة بالعملاء، والموارد البشرية والخدمة المجتمعية.

وأضاف: المصفاة خضعت لتقييم مكثف من قبل 9 مقيمين من مختلف أنحاء العالم خلال مرحلتين، أولاهما تقييم المستندات، وثانيهما التقييم الميداني الذي استمر مدة ثلاثة أيام متواصلة قام خلالها المقيمون بالتحقق من المستندات وإجراء عدة مقابلات مع منسوبي المصفاة من جميع أقسامها لتحليل كفاءة أداء المنشأة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وأردف: مصفاة ينبع نجحت في عرض أفضل الممارسات والأنظمة والبرامج المستدامة التي ميزتها عن أقرانها، وكان التقييم يستند إلى نموذج تقييم عالمي وشامل للتميز المؤسسي مكون من تسعة معايير. تنقسم هذه المعايير إلى خمسة ممكنات هي (القيادة، الاستراتيجية، الموارد البشرية، الشراكات والموارد، إضافة إلى العمليات والمنتجات والخدمات) وأربعة معايير للنتائج تشمل نتائج العملاء، الموارد البشرية، المجتمع، ونتائج الأداء الرئيسة.

وأفاد "الشامي" أن التقييم في دورته الـ19 تميز بالتركيز على المرونة والسلامة المؤسسية خاصة في ظل جائحة كورونا.

يُذكر أن مصفاة ينبع حققت العديد من الإنجازات خلال السنوات الأخيرة الماضية ابتداء بالمركز الأول لجائزة الملك خالد، والفئة الذهبية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، وتحقيقها لفئة 6 نجوم في شهادة الاعتراف بالتميز من المنشأة الأوروبية لإدارة الجودة، ثم الفئة الماسية لجائزة الشيخ خليفة للتميز يضعها في مقدمة مصاف المنشآت المتميزة محلياً وعالمياً.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,076
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,769
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,946
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,370

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة