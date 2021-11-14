حالة أمطار رعدية على الباحة.. و"الأرصاد" ينبّه: تستمر حتى 7 مساءً

مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتشمل المندق وبلجرشي وبني حسن

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم، حيث تشير التوقعات إلى أمطارٍ رعدية -بمشيئة الله-، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.