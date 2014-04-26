خلال استقباله المواطنين في اللقاء الأسبوعي.. أمير تبوك: اللُّحمة الوطنية هي ما يميز المجتمع السعودي

سأل اللهَ سبحانه أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء اليوم, رؤساء المحاكم والمواطنين, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وتناول الأمير فهد بن سلطان العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات منوهًا باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –.

عقب ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة الأمير فهد بن سلطان.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.