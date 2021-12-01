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سجلت ثاني إصابة بـ "أوميكرون".. اليابان تعلّق السفر إليها لمدة شهر

توفير جرعات معزّزة من اللقاحات للعاملين في مجال الرعاية الصحية

علّقت اليابان، اليوم الأربعاء، حجوزات السفر الجوي إليها لمدة شهر، فيما بدأت بإعطاء جرعات معزّزة ضد كوفيد وسط ذعر من "أوميكرون"، حيث أعلنت تسجيل إصابة ثانية بالمتحور الجديد لفيروس كورونا.

تفصيلاً، طلبت اليابان من شركات الطيران التوقف عن قبول حجوزات سفر جوي جديدة بسبب مخاوف من المتحور "أوميكرون"، بحسب ما ذكرت وزارة النقل اليابانية اليوم الأربعاء.

وأوضح مسؤول في وزارة النقل لوكالة فرانس برس "طلبنا من شركات الطيران وقف إجراء حجوزات جديدة لمدة شهر بدءاً من الأول من ديسمبر"، مضيفاً أن الحجوزات الحالية ليست مشمولة في هذا القرار.

من جهة ثانية، ذكرت شبكة فوجي الإخبارية، الأربعاء أيضاً، أن اليابان سجّلت إصابة ثانية بالمتحور "أوميكرون"، وفقاً لما نقلته رويترز.

وتم اكتشاف الإصابة الأولى من "أوميكرون"، الذي اكتُشف في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي، في اليابان أمس الثلاثاء.

ووسط ذعر من "أوميكرون، بدأت اليابان، اليوم الأربعاء، بتوفير جرعات معززة من لقاحات فيروس كورونا للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وذلك وسط مخاوف متزايدة بشأن "أوميكرون"، الذي اكتشفت حالات مصابة به بالفعل في البلاد.

وكانت حملة التطعيم الأولية في اليابان قد بدأت في منتصف فبراير الماضي، ويتوق بعض العاملين في الرعاية الصحية، الذين تلقوا اللقاحات منذ أكثر من 9 أشهر، الآن للحصول على حماية إضافية قبل الموجة التالية المحتملة عقب ظهور المتحور أوميكرون.

وتلقى ممرضون وأطباء جرعات معزّزة في مركز طوكيو الطبي، وقال رئيس المركز، كازوهيرو أراكي، "هذه خطوة أولية مهمة لمصابينا وعائلاتهم كي يتعاملوا وهم يشعرون بالأمان"، بحسب ما ذكرت الأسوشيتدبرس.

وأضاف أراكي، أنه على الرغم من عدم التأكد من خطورة أوميكرون حتى الآن، إلا أن اللقاحات المعززة مهمة لأنها تظل فعالة ضد السلالات الأخرى من الفيروس، بما في ذلك المتحور دلتا، الذي تسبّب في ضغط شديد على أنظمة الرعاية الصحية في اليابان هذا الصيف.

وسيكون الذين حصلوا على جرعات ثانية قبل 8 أشهر مؤهلين للحصول على الجرعة الثالثة لمنع الإصابة بالعدوى.

وقال مسؤولون إنهم قد يقللون هذه المدة إلى 6 أشهر إذا عادت الإصابات إلى الظهور.

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سجلت ثاني إصابة بـ "أوميكرون".. اليابان تعلّق السفر إليها لمدة شهر
سبق

علّقت اليابان، اليوم الأربعاء، حجوزات السفر الجوي إليها لمدة شهر، فيما بدأت بإعطاء جرعات معزّزة ضد كوفيد وسط ذعر من "أوميكرون"، حيث أعلنت تسجيل إصابة ثانية بالمتحور الجديد لفيروس كورونا.

تفصيلاً، طلبت اليابان من شركات الطيران التوقف عن قبول حجوزات سفر جوي جديدة بسبب مخاوف من المتحور "أوميكرون"، بحسب ما ذكرت وزارة النقل اليابانية اليوم الأربعاء.

وأوضح مسؤول في وزارة النقل لوكالة فرانس برس "طلبنا من شركات الطيران وقف إجراء حجوزات جديدة لمدة شهر بدءاً من الأول من ديسمبر"، مضيفاً أن الحجوزات الحالية ليست مشمولة في هذا القرار.

من جهة ثانية، ذكرت شبكة فوجي الإخبارية، الأربعاء أيضاً، أن اليابان سجّلت إصابة ثانية بالمتحور "أوميكرون"، وفقاً لما نقلته رويترز.

وتم اكتشاف الإصابة الأولى من "أوميكرون"، الذي اكتُشف في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي، في اليابان أمس الثلاثاء.

ووسط ذعر من "أوميكرون، بدأت اليابان، اليوم الأربعاء، بتوفير جرعات معززة من لقاحات فيروس كورونا للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وذلك وسط مخاوف متزايدة بشأن "أوميكرون"، الذي اكتشفت حالات مصابة به بالفعل في البلاد.

وكانت حملة التطعيم الأولية في اليابان قد بدأت في منتصف فبراير الماضي، ويتوق بعض العاملين في الرعاية الصحية، الذين تلقوا اللقاحات منذ أكثر من 9 أشهر، الآن للحصول على حماية إضافية قبل الموجة التالية المحتملة عقب ظهور المتحور أوميكرون.

وتلقى ممرضون وأطباء جرعات معزّزة في مركز طوكيو الطبي، وقال رئيس المركز، كازوهيرو أراكي، "هذه خطوة أولية مهمة لمصابينا وعائلاتهم كي يتعاملوا وهم يشعرون بالأمان"، بحسب ما ذكرت الأسوشيتدبرس.

وأضاف أراكي، أنه على الرغم من عدم التأكد من خطورة أوميكرون حتى الآن، إلا أن اللقاحات المعززة مهمة لأنها تظل فعالة ضد السلالات الأخرى من الفيروس، بما في ذلك المتحور دلتا، الذي تسبّب في ضغط شديد على أنظمة الرعاية الصحية في اليابان هذا الصيف.

وسيكون الذين حصلوا على جرعات ثانية قبل 8 أشهر مؤهلين للحصول على الجرعة الثالثة لمنع الإصابة بالعدوى.

وقال مسؤولون إنهم قد يقللون هذه المدة إلى 6 أشهر إذا عادت الإصابات إلى الظهور.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
12:24 PM

سجلت ثاني إصابة بـ "أوميكرون".. اليابان تعلّق السفر إليها لمدة شهر

توفير جرعات معزّزة من اللقاحات للعاملين في مجال الرعاية الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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علّقت اليابان، اليوم الأربعاء، حجوزات السفر الجوي إليها لمدة شهر، فيما بدأت بإعطاء جرعات معزّزة ضد كوفيد وسط ذعر من "أوميكرون"، حيث أعلنت تسجيل إصابة ثانية بالمتحور الجديد لفيروس كورونا.

تفصيلاً، طلبت اليابان من شركات الطيران التوقف عن قبول حجوزات سفر جوي جديدة بسبب مخاوف من المتحور "أوميكرون"، بحسب ما ذكرت وزارة النقل اليابانية اليوم الأربعاء.

وأوضح مسؤول في وزارة النقل لوكالة فرانس برس "طلبنا من شركات الطيران وقف إجراء حجوزات جديدة لمدة شهر بدءاً من الأول من ديسمبر"، مضيفاً أن الحجوزات الحالية ليست مشمولة في هذا القرار.

من جهة ثانية، ذكرت شبكة فوجي الإخبارية، الأربعاء أيضاً، أن اليابان سجّلت إصابة ثانية بالمتحور "أوميكرون"، وفقاً لما نقلته رويترز.

وتم اكتشاف الإصابة الأولى من "أوميكرون"، الذي اكتُشف في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي، في اليابان أمس الثلاثاء.

ووسط ذعر من "أوميكرون، بدأت اليابان، اليوم الأربعاء، بتوفير جرعات معززة من لقاحات فيروس كورونا للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وذلك وسط مخاوف متزايدة بشأن "أوميكرون"، الذي اكتشفت حالات مصابة به بالفعل في البلاد.

وكانت حملة التطعيم الأولية في اليابان قد بدأت في منتصف فبراير الماضي، ويتوق بعض العاملين في الرعاية الصحية، الذين تلقوا اللقاحات منذ أكثر من 9 أشهر، الآن للحصول على حماية إضافية قبل الموجة التالية المحتملة عقب ظهور المتحور أوميكرون.

وتلقى ممرضون وأطباء جرعات معزّزة في مركز طوكيو الطبي، وقال رئيس المركز، كازوهيرو أراكي، "هذه خطوة أولية مهمة لمصابينا وعائلاتهم كي يتعاملوا وهم يشعرون بالأمان"، بحسب ما ذكرت الأسوشيتدبرس.

وأضاف أراكي، أنه على الرغم من عدم التأكد من خطورة أوميكرون حتى الآن، إلا أن اللقاحات المعززة مهمة لأنها تظل فعالة ضد السلالات الأخرى من الفيروس، بما في ذلك المتحور دلتا، الذي تسبّب في ضغط شديد على أنظمة الرعاية الصحية في اليابان هذا الصيف.

وسيكون الذين حصلوا على جرعات ثانية قبل 8 أشهر مؤهلين للحصول على الجرعة الثالثة لمنع الإصابة بالعدوى.

وقال مسؤولون إنهم قد يقللون هذه المدة إلى 6 أشهر إذا عادت الإصابات إلى الظهور.

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