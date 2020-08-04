النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1635 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1342 إصابة

بعد التحقيق مع الصحفيين.. السلطات الماليزية تداهم مكتب "الجزيرة" في كوالالمبور

استولت على أجهزة إنتاج الفيلم الوثائقي "101 شرق"

نقلت "سبوتينك" عن موقع "ماليزي أكيني" أن السلطات داهمت مكتب قناة الجزيرة القطرية في العاصمة الماليزية كوالالمبور، صباح اليوم (الثلاثاء)، في إطار تحقيق مستمر في الفيلم الوثائقي "101 شرق" الذي بثته القناة وعكست خلاله ما يشير إلى "سوء معاملة للمهاجرين".

وذكر"ماليزي أكيني"، أن ما لا يقل عن اثنين من الأفراد النظاميين وخمسة آخرين يرتدون ملابس مدنية داهموا مكتب "الجزيرة" في الطابق 27، في البرج "جي".

وأضاف أن المداهمين استولوا على العديد من الأجهزة التي يعتقد أنها استخدمت في إنتاج الفيلم الوثائقي "101 شرق" الذي استغرق بثه 25 دقيقة.

وكانت الشرطة الماليزية قد استجوبت في شهر يوليو (تموز) الماضي، ستة صحفيين من "الجزيرة"، حول فيلم وثائقي عن المهاجرين أثار غضب السلطات، واعتبرته السلطات مسيئًا ومفبركًا، ومليئًا بالأكاذيب، ويسعى لتشويه صورة البلاد.

قناة الجزيرة القطرية كوالالمبور

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد التحقيق مع الصحفيين.. السلطات الماليزية تداهم مكتب "الجزيرة" في كوالالمبور
سبق

نقلت "سبوتينك" عن موقع "ماليزي أكيني" أن السلطات داهمت مكتب قناة الجزيرة القطرية في العاصمة الماليزية كوالالمبور، صباح اليوم (الثلاثاء)، في إطار تحقيق مستمر في الفيلم الوثائقي "101 شرق" الذي بثته القناة وعكست خلاله ما يشير إلى "سوء معاملة للمهاجرين".

وذكر"ماليزي أكيني"، أن ما لا يقل عن اثنين من الأفراد النظاميين وخمسة آخرين يرتدون ملابس مدنية داهموا مكتب "الجزيرة" في الطابق 27، في البرج "جي".

وأضاف أن المداهمين استولوا على العديد من الأجهزة التي يعتقد أنها استخدمت في إنتاج الفيلم الوثائقي "101 شرق" الذي استغرق بثه 25 دقيقة.

وكانت الشرطة الماليزية قد استجوبت في شهر يوليو (تموز) الماضي، ستة صحفيين من "الجزيرة"، حول فيلم وثائقي عن المهاجرين أثار غضب السلطات، واعتبرته السلطات مسيئًا ومفبركًا، ومليئًا بالأكاذيب، ويسعى لتشويه صورة البلاد.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
03:36 PM

بعد التحقيق مع الصحفيين.. السلطات الماليزية تداهم مكتب "الجزيرة" في كوالالمبور

استولت على أجهزة إنتاج الفيلم الوثائقي "101 شرق"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
4,569

نقلت "سبوتينك" عن موقع "ماليزي أكيني" أن السلطات داهمت مكتب قناة الجزيرة القطرية في العاصمة الماليزية كوالالمبور، صباح اليوم (الثلاثاء)، في إطار تحقيق مستمر في الفيلم الوثائقي "101 شرق" الذي بثته القناة وعكست خلاله ما يشير إلى "سوء معاملة للمهاجرين".

وذكر"ماليزي أكيني"، أن ما لا يقل عن اثنين من الأفراد النظاميين وخمسة آخرين يرتدون ملابس مدنية داهموا مكتب "الجزيرة" في الطابق 27، في البرج "جي".

وأضاف أن المداهمين استولوا على العديد من الأجهزة التي يعتقد أنها استخدمت في إنتاج الفيلم الوثائقي "101 شرق" الذي استغرق بثه 25 دقيقة.

وكانت الشرطة الماليزية قد استجوبت في شهر يوليو (تموز) الماضي، ستة صحفيين من "الجزيرة"، حول فيلم وثائقي عن المهاجرين أثار غضب السلطات، واعتبرته السلطات مسيئًا ومفبركًا، ومليئًا بالأكاذيب، ويسعى لتشويه صورة البلاد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,656
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,134
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,867
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,383

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة