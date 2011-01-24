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حالة تقلبات جوية جديدة تواعد أجواء المملكة.. هنا موعدها وخريطتها

الأرصاد: تبدأ بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة وفرص لهطول الأمطار

توقّع المركز الوطني للأرصاد تأثر شمال وغرب ووسط المملكة بتقلبات جوية تبدأ من نهاية الأسبوع الحالي، بنشاط #الرياح المثيرة للأتربة وفرص لهطول #الأمطار.

وقال المركز اليوم: يلي ذلك تساقط لـ #الثلوج على مرتفعات منطقة #تبوك وأجزاء من شمال #المملكة وانخفاض في درجات #الحرارة على معظم المناطق، وسيصدر تقرير خاص لاحقاً.

المركز الوطني للأرصاد تقلبات جوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالة تقلبات جوية جديدة تواعد أجواء المملكة.. هنا موعدها وخريطتها
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد تأثر شمال وغرب ووسط المملكة بتقلبات جوية تبدأ من نهاية الأسبوع الحالي، بنشاط #الرياح المثيرة للأتربة وفرص لهطول #الأمطار.

وقال المركز اليوم: يلي ذلك تساقط لـ #الثلوج على مرتفعات منطقة #تبوك وأجزاء من شمال #المملكة وانخفاض في درجات #الحرارة على معظم المناطق، وسيصدر تقرير خاص لاحقاً.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
03:33 PM

حالة تقلبات جوية جديدة تواعد أجواء المملكة.. هنا موعدها وخريطتها

الأرصاد: تبدأ بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة وفرص لهطول الأمطار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد تأثر شمال وغرب ووسط المملكة بتقلبات جوية تبدأ من نهاية الأسبوع الحالي، بنشاط #الرياح المثيرة للأتربة وفرص لهطول #الأمطار.

وقال المركز اليوم: يلي ذلك تساقط لـ #الثلوج على مرتفعات منطقة #تبوك وأجزاء من شمال #المملكة وانخفاض في درجات #الحرارة على معظم المناطق، وسيصدر تقرير خاص لاحقاً.

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