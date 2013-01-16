أكد خبير الطقس، الدكتور خالد بن صالح الزعاق، أن جميع الأمطار التي سقطت خلال هذه الفترة هي منبتة للربيع ولله الحمد. وتفصيلاً، قال "الزعاق": إن الأمطار تنقسم إلى قسمين؛ أمطارٌ شتوية، وأمطارٌ صيفية. وأضاف: الأمطار الشتوية هي التي تُنبت الربيع؛ فإذا أُمطرت السماء خلال مواسم: سهيل، والوسم، والمربعانية، والشبط؛ فهي منبتةٌ لجميع الربيع الشتوي. وتابع: وإذا أُمطرت السماء في مواسم: العقارب، والحميمين، والأذرعة؛ فهذه أمطارٌ منبتةٌ للربيع الصيفي. وبذلك يُفنّد "الزعاق" تأويلات بعضهم، بأن وقت الربيع انتهى بانتهاء موسم "الوسم" حيث تأخر سقوط الأمطار إلى منتصف موسم "المربعانية"، ويؤكد مقولة كبار السن بأن لكل "طشة نبتة"؛ أي أن سقوط الأمطار في جميع مواسم السنة منبتٌ للربيع بمشيئة الله تعالى.

"الزعاق": جميع الأمطار التي سقطت خلال هذه الفترة هي منبتة للربيع ولله الحمد منصور الشلاقي سبق 2022-01-16 أكد خبير الطقس، الدكتور خالد بن صالح الزعاق، أن جميع الأمطار التي سقطت خلال هذه الفترة هي منبتة للربيع ولله الحمد.



وتفصيلاً، قال "الزعاق": إن الأمطار تنقسم إلى قسمين؛ أمطارٌ شتوية، وأمطارٌ صيفية.



وأضاف: الأمطار الشتوية هي التي تُنبت الربيع؛ فإذا أُمطرت السماء خلال مواسم: سهيل، والوسم، والمربعانية، والشبط؛ فهي منبتةٌ لجميع الربيع الشتوي.



وتابع: وإذا أُمطرت السماء في مواسم: العقارب، والحميمين، والأذرعة؛ فهذه أمطارٌ منبتةٌ للربيع الصيفي.



وبذلك يُفنّد "الزعاق" تأويلات بعضهم، بأن وقت الربيع انتهى بانتهاء موسم "الوسم" حيث تأخر سقوط الأمطار إلى منتصف موسم "المربعانية"، ويؤكد مقولة كبار السن بأن لكل "طشة نبتة"؛ أي أن سقوط الأمطار في جميع مواسم السنة منبتٌ للربيع بمشيئة الله تعالى.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443 01:13 AM

"الزعاق": جميع الأمطار التي سقطت خلال هذه الفترة هي منبتة للربيع ولله الحمد فنّد بعض التأويلات بأن وقت الربيع انتهى بانتهاء "الوسم" مؤكدًا أن لكل "طشة نبتة"





A A A





2 مشاركة

أكد خبير الطقس، الدكتور خالد بن صالح الزعاق، أن جميع الأمطار التي سقطت خلال هذه الفترة هي منبتة للربيع ولله الحمد.



وتفصيلاً، قال "الزعاق": إن الأمطار تنقسم إلى قسمين؛ أمطارٌ شتوية، وأمطارٌ صيفية.



وأضاف: الأمطار الشتوية هي التي تُنبت الربيع؛ فإذا أُمطرت السماء خلال مواسم: سهيل، والوسم، والمربعانية، والشبط؛ فهي منبتةٌ لجميع الربيع الشتوي.



وتابع: وإذا أُمطرت السماء في مواسم: العقارب، والحميمين، والأذرعة؛ فهذه أمطارٌ منبتةٌ للربيع الصيفي.



وبذلك يُفنّد "الزعاق" تأويلات بعضهم، بأن وقت الربيع انتهى بانتهاء موسم "الوسم" حيث تأخر سقوط الأمطار إلى منتصف موسم "المربعانية"، ويؤكد مقولة كبار السن بأن لكل "طشة نبتة"؛ أي أن سقوط الأمطار في جميع مواسم السنة منبتٌ للربيع بمشيئة الله تعالى.