بالأسماء.. 82 مدرسة بالباحة يُكمل منسوبوها التلقيح بنسبة 100%
فيما زادت نسبة المحصنين بالإدارة لـ93%.. 3200 طالب تم تطعيمه
أكمل منسوبو ومنسوبات 82 مدرسة تابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإدارية تلقيهم للقاح فيروس كورونا بالنسبة الكاملة 100%.
فيما زادت نسبة المحصنين والمحصنات من منسوبي ومنسوبات الإدارة بصفة عامة عن 93%، خلاف ما تشهده الفترة الحالية من تفاعل واهتمام كبير من أولياء الأمور والأسر للمبادرة بحصول أبنائهم على اللقاح، وذلك ضمن الشراكة الفاعلة للأسرة مع تعليم المنطقة في عودة الدراسة الحضورية، والتكامل مع جهود الدولة الرامية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة؛ حيث حصل أكثر من 3200 طالب وطالبة على اللقاح ضمن الفئة العمرية المستهدفة حتى الآن.
وأعلنت الإدارة عن ذلك خلال متابعة التقارير الدورية لسير خطط الإدارة نحو التطعيم منسوبيها ومنسوباتها وطلابها وطالباتها؛ حيث قدم المدير العام للتعليم الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، خالص شكره وتقديره للمدارس المتفاعلة التي استوفى منسوبوها ومنسوباتها جرعات اللقاح، مردفاً شكره لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات؛ نظير حرصهم على المبادرة بالتطعيم لتحقيق عودة حضورية صحية وآمنة لمدارسهم، مثمناً دور أسرهم، وتعاون جميع الكوادر الصحية في المنطقة على جهودهم الكبيرة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا في الجانبين الميداني والتوعوي.
ونوّه المدير العام للتعليم في ذات السياق إلى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- الدائم في الحفاظ على النفس البشرية، والتي تتماشى مع الإجراءات الصحية الوقائية التي أقرّتها الوزارة وأهمها المبادرة بأخذ اللقاح كشرط أساسي لدخول المنشآت ابتداءً من 22/ 12/ 1442، منوهاً باهتمام من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بسلامة منسوبي ومنسوبات التعليم، وحرصه على ضرورة أخذ العاملين في المنظومة التعليمية للقاح لما له من دور مهم في توفير بيئة عمل مناسبة وصحية وآمنة.
وبيّن أن المبادرة لأخذ اللقاح تأتي في إطار التكامل مع الجهود الوطنية للحد من تداعيات فيروس كورونا، وتفاعلاً مع دور الإدارة في خدمة المجتمع، ومسؤوليتها في المشاركة الوطنية لتحصين الأفراد من الإصابة بالفيروس للحد من تداعياته.
بالأسماء.. 82 مدرسة بالباحة يُكمل منسوبوها التلقيح بنسبة 100%
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-07-16
أكمل منسوبو ومنسوبات 82 مدرسة تابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإدارية تلقيهم للقاح فيروس كورونا بالنسبة الكاملة 100%.
فيما زادت نسبة المحصنين والمحصنات من منسوبي ومنسوبات الإدارة بصفة عامة عن 93%، خلاف ما تشهده الفترة الحالية من تفاعل واهتمام كبير من أولياء الأمور والأسر للمبادرة بحصول أبنائهم على اللقاح، وذلك ضمن الشراكة الفاعلة للأسرة مع تعليم المنطقة في عودة الدراسة الحضورية، والتكامل مع جهود الدولة الرامية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة؛ حيث حصل أكثر من 3200 طالب وطالبة على اللقاح ضمن الفئة العمرية المستهدفة حتى الآن.
وأعلنت الإدارة عن ذلك خلال متابعة التقارير الدورية لسير خطط الإدارة نحو التطعيم منسوبيها ومنسوباتها وطلابها وطالباتها؛ حيث قدم المدير العام للتعليم الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، خالص شكره وتقديره للمدارس المتفاعلة التي استوفى منسوبوها ومنسوباتها جرعات اللقاح، مردفاً شكره لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات؛ نظير حرصهم على المبادرة بالتطعيم لتحقيق عودة حضورية صحية وآمنة لمدارسهم، مثمناً دور أسرهم، وتعاون جميع الكوادر الصحية في المنطقة على جهودهم الكبيرة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا في الجانبين الميداني والتوعوي.
ونوّه المدير العام للتعليم في ذات السياق إلى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- الدائم في الحفاظ على النفس البشرية، والتي تتماشى مع الإجراءات الصحية الوقائية التي أقرّتها الوزارة وأهمها المبادرة بأخذ اللقاح كشرط أساسي لدخول المنشآت ابتداءً من 22/ 12/ 1442، منوهاً باهتمام من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بسلامة منسوبي ومنسوبات التعليم، وحرصه على ضرورة أخذ العاملين في المنظومة التعليمية للقاح لما له من دور مهم في توفير بيئة عمل مناسبة وصحية وآمنة.
وبيّن أن المبادرة لأخذ اللقاح تأتي في إطار التكامل مع الجهود الوطنية للحد من تداعيات فيروس كورونا، وتفاعلاً مع دور الإدارة في خدمة المجتمع، ومسؤوليتها في المشاركة الوطنية لتحصين الأفراد من الإصابة بالفيروس للحد من تداعياته.
م
المدرسة
المكتب
النسبة
1
عمرة بنت عبدالرحمن بالحدب
بلجرشي بنات
100%
2
متوسطة عمرة بنت معاوية
بلجرشي بنات
100%
3
الروضة التاسعة بالفلاح
بلجرشي بنات
100%
4
الروضة الخامسة والعشرون بالحمران
بلجرشي بنات
100%
5
متوسطة جبر وبني هلال
بلجرشي بنين
100%
6
ابتدائية الحدب
بلجرشي بنين
100%
7
ابتدائية ومتوسطة الرازي
بلجرشي بنين
100%
8
ابتدائية بني سعيد
بلجرشي بنين
100%
9
ابتدائية الخالدية
بلجرشي بنين
100%
10
ابتدائية الطلقية
بلجرشي بنين
100%
11
ابتدائية العسلة
بلجرشي بنين
100%
12
متوسطة سفيان بن عوف
بلجرشي بنين
100%
13
متوسطة غامد
بلجرشي بنين
100%
14
ابتدائية المرزوق
بلجرشي بنين
100%
15
ابتدائية وادي ولف
بلجرشي بنين
100%
16
ابتدائية صخوان
بلجرشي بنين
100%
17
متوسطة بالشهم
بلجرشي بنين
100%
18
ابتدائية الروضة
بلجرشي بنين
100%
19
ميمونة بنت الحارث بحميم
المندق بنات
100%
20
أم حكيم بنت عبدالمطلب برباع
المندق بنات
100%
21
الروضة السادسة برباع
المندق بنات
100%
22
الروضة الرابعة بالمندق
المندق بنات
100%
23
الروضة الثامنة والثلاثون ببلحكم
المندق بنات
100%
24
ابتدائية زينب بنت مصعب
المندق بنات
100%
25
ابتدائية سارة مولاة عمر
المندق بنات
100%
26
ام النور بالفصيلة
المندق بنات
100%
27
ام حرام بنت ملحان
المندق بنات
100%
28
سهيمة بنت اسلم بالجماجم
المندق بنات
100%
29
الطفيل بن عمر والامام مالك
المندق بنين
100%
30
ابتدائية بحرة
المندق بنين
100%
31
ابي جعفر المدني
المندق بنين
100%
32
ابتدائية العصداء
المندق بنين
100%
33
ابتدائية وادي الصدر
المندق بنين
100%
34
ابتدائية رباع
المندق بنين
100%
35
ابتدائية ومتوسطة النصباء
المندق بنين
100%
36
ثانوية النصباء
المندق بنين
100%
37
الروضة السابعة بالأطاولة
القرى بنات
100%
38
الروضة الثالثة والثلاثون بالحكمان
القرى بنات
100%
39
روضة بيدة 31
القرى بنات
100%
40
أم الخير بنت صخر
القرى بنات
100%
41
ابتدائية أميمة بنت ابي سفيان بالقهاد
القرى بنات
100%
42
الروضة 58
القرى بنات
100%
43
الروضة 38
القرى بنات
100%
44
الروضة 4
القرى بنات
100%
45
الروضة 6
القرى بنات
100%
46
ابتدائية سبيحة
القرى بنين
100%
47
ابتدائية نبهان
القرى بنين
100%
48
الطفيل بن عمر والامام مالك
القرى بنين
100%
49
ابتدائية القسمة
القرى بنين
100%
50
متوسطة بني عدوان
القرى بنين
100%
51
ابتدائية معشوقة
القرى بنين
100%
52
ابتدائية اللغاميس
القرى بنين
100%
53
متوسطة معشوقة
القرى بنين
100%
54
متوسطة الموسى
الوسط بنين
100%
55
ابتدائية عبدالله الرامي
الوسط بنين
100%
56
ابتدائية بني ظبيان
الوسط بنين
100%
57
ابتدائية عمار بن ياسر
الوسط بنين
100%
58
ابتدائية بالرقوش
الوسط بنين
100%
59
متوسطة دار الجبل والرمادة
الوسط بنين
100%
60
ابن الجزري
الوسط بنين
100%
61
ثانوية الموسى
الوسط بنين
100%
62
ثانوية الأمير محمد بن سعود
الوسط بنين
100%
63
ابتدائية ومتوسطة بيضان
الوسط بنين
100%
64
ابتدائية النصر بجدرة
الوسط بنين
100%
65
ابتدائية ومتوسطة قرن ظبي
الوسط بنين
100%
66
ثانوية بني ظبيان
الوسط بنين
100%
67
ثانوية السروات
الوسط بنين
100%
68
ثانوية قرن ظبي
الوسط بنين
100%
69
ابتدائية ابن تيمية بالكراء
الوسط بنين
100%
70
ابتدائية بني فروة
الوسط بنين
100%
71
ابتدائية العباس
الوسط بنين
100%
72
ابتدائية خيره
الوسط بنين
100%
73
اسيه بنت مزاحم
الوسط بنات
100%
74
ابتدائية روضى بنت كعب
الوسط بنات
100%
75
متوسطة ام ذر الغفارية
الوسط بنات
100%
76
ثانوية مريم بنت عمران
الوسط بنات
100%
77
ابتدائية الشيماء بنت الحارث
الوسط بنين
100%
78
ابتدائية الجذي والسليم
العقيق بنين
100%
79
متوسطة وثانوية الملك عبدالله
العقيق بنين
100%
80
ثانوية الأمير فيصل بن محمد
العقيق بنين
100%
81
ابتدائية الربوه
العقيق بنين
100%
82
ابتدائية العقيق
العقيق بنين
100%
16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
04:21 PM
بالأسماء.. 82 مدرسة بالباحة يُكمل منسوبوها التلقيح بنسبة 100%
فيما زادت نسبة المحصنين بالإدارة لـ93%.. 3200 طالب تم تطعيمه
أكمل منسوبو ومنسوبات 82 مدرسة تابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإدارية تلقيهم للقاح فيروس كورونا بالنسبة الكاملة 100%.
فيما زادت نسبة المحصنين والمحصنات من منسوبي ومنسوبات الإدارة بصفة عامة عن 93%، خلاف ما تشهده الفترة الحالية من تفاعل واهتمام كبير من أولياء الأمور والأسر للمبادرة بحصول أبنائهم على اللقاح، وذلك ضمن الشراكة الفاعلة للأسرة مع تعليم المنطقة في عودة الدراسة الحضورية، والتكامل مع جهود الدولة الرامية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة؛ حيث حصل أكثر من 3200 طالب وطالبة على اللقاح ضمن الفئة العمرية المستهدفة حتى الآن.
وأعلنت الإدارة عن ذلك خلال متابعة التقارير الدورية لسير خطط الإدارة نحو التطعيم منسوبيها ومنسوباتها وطلابها وطالباتها؛ حيث قدم المدير العام للتعليم الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، خالص شكره وتقديره للمدارس المتفاعلة التي استوفى منسوبوها ومنسوباتها جرعات اللقاح، مردفاً شكره لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات؛ نظير حرصهم على المبادرة بالتطعيم لتحقيق عودة حضورية صحية وآمنة لمدارسهم، مثمناً دور أسرهم، وتعاون جميع الكوادر الصحية في المنطقة على جهودهم الكبيرة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا في الجانبين الميداني والتوعوي.
ونوّه المدير العام للتعليم في ذات السياق إلى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- الدائم في الحفاظ على النفس البشرية، والتي تتماشى مع الإجراءات الصحية الوقائية التي أقرّتها الوزارة وأهمها المبادرة بأخذ اللقاح كشرط أساسي لدخول المنشآت ابتداءً من 22/ 12/ 1442، منوهاً باهتمام من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بسلامة منسوبي ومنسوبات التعليم، وحرصه على ضرورة أخذ العاملين في المنظومة التعليمية للقاح لما له من دور مهم في توفير بيئة عمل مناسبة وصحية وآمنة.
وبيّن أن المبادرة لأخذ اللقاح تأتي في إطار التكامل مع الجهود الوطنية للحد من تداعيات فيروس كورونا، وتفاعلاً مع دور الإدارة في خدمة المجتمع، ومسؤوليتها في المشاركة الوطنية لتحصين الأفراد من الإصابة بالفيروس للحد من تداعياته.