بالأسماء.. 82 مدرسة بالباحة يُكمل منسوبوها التلقيح بنسبة 100%

فيما زادت نسبة المحصنين بالإدارة لـ93%.. 3200 طالب تم تطعيمه

أكمل منسوبو ومنسوبات 82 مدرسة تابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإدارية تلقيهم للقاح فيروس كورونا بالنسبة الكاملة 100%.

فيما زادت نسبة المحصنين والمحصنات من منسوبي ومنسوبات الإدارة بصفة عامة عن 93%، خلاف ما تشهده الفترة الحالية من تفاعل واهتمام كبير من أولياء الأمور والأسر للمبادرة بحصول أبنائهم على اللقاح، وذلك ضمن الشراكة الفاعلة للأسرة مع تعليم المنطقة في عودة الدراسة الحضورية، والتكامل مع جهود الدولة الرامية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة؛ حيث حصل أكثر من 3200 طالب وطالبة على اللقاح ضمن الفئة العمرية المستهدفة حتى الآن.

وأعلنت الإدارة عن ذلك خلال متابعة التقارير الدورية لسير خطط الإدارة نحو التطعيم منسوبيها ومنسوباتها وطلابها وطالباتها؛ حيث قدم المدير العام للتعليم الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، خالص شكره وتقديره للمدارس المتفاعلة التي استوفى منسوبوها ومنسوباتها جرعات اللقاح، مردفاً شكره لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات؛ نظير حرصهم على المبادرة بالتطعيم لتحقيق عودة حضورية صحية وآمنة لمدارسهم، مثمناً دور أسرهم، وتعاون جميع الكوادر الصحية في المنطقة على جهودهم الكبيرة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا في الجانبين الميداني والتوعوي.

ونوّه المدير العام للتعليم في ذات السياق إلى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- الدائم في الحفاظ على النفس البشرية، والتي تتماشى مع الإجراءات الصحية الوقائية التي أقرّتها الوزارة وأهمها المبادرة بأخذ اللقاح كشرط أساسي لدخول المنشآت ابتداءً من 22/ 12/ 1442، منوهاً باهتمام من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بسلامة منسوبي ومنسوبات التعليم، وحرصه على ضرورة أخذ العاملين في المنظومة التعليمية للقاح لما له من دور مهم في توفير بيئة عمل مناسبة وصحية وآمنة.

وبيّن أن المبادرة لأخذ اللقاح تأتي في إطار التكامل مع الجهود الوطنية للحد من تداعيات فيروس كورونا، وتفاعلاً مع دور الإدارة في خدمة المجتمع، ومسؤوليتها في المشاركة الوطنية لتحصين الأفراد من الإصابة بالفيروس للحد من تداعياته.