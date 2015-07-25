أمير جازان يعفي "رئيس مركز الفطيحة" تحقيقًا للمصلحة العامة

كلف "فهد البقمي" برئاسته

أصدر الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان قرارًا يقضي بإعفاء رئيس مركز الفطيحة عبدالمنعم بن الحسين الحازمي من منصبه الحالي، وتكليف الموظف فهد بن سعد البقمي رئيسًا لمركز الفطيحة.



يأتي ذلك بناء على توجيهات أمير المنطقة ونائبه لتحقيق المصلحة العامة.



وعبّر رئيس مركز الفطيحة المكلف فهد البقمي عن شكره وتقديره لتلك الثقة، سائلاً الله -عز وجل- أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.