النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في إنجاز إسعافي.. "هلال الطائف" ينقل رجلاً يزن قرابة 200 كلج

يعاني مشكلات تنفسية وأمراضاً أخرى ويُعالج بمستشفى الهدا العسكري

تمكنت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف من نقل رجل سبعيني يعاني من مشاكل تنفسية وأمراض صحية أخرى إلى مستشفى الهدا العسكري بالطائف.

وتفصيلاً، أوضح لـ "سبق" شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف أن غرفة العمليات تلقت البلاغ عن وجود حالة إسعافية لرجل في العقد السابع من عمره يعاني من مشاكل تنفسية تستدعي وجود فريق طبي.

وقال: على الفور تم توجيه فرقتين إسعافية إحداها فرقة عناية متقدمة بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري، وفور وصول الفرق الإسعافية اتضح أن الرجل يعاني من سمنة مفرطة حيث يزن قرابة ٢٠٠ كلج، حينها تمكنت الفرق الإسعافية بحرفية تامة مستندة على الأدوات الموجودة بعربة الإسعاف باستخدام عدة ألواح بالإضافة إلى أدوات أخرى بعمل خطة لنقل الحالة لمركبة الإسعاف.

وأشار إلى أن ذلك أسفر عن نجاح إنزال المريض من منزله إلى مركبة الإسعاف بكل احترافية وسرعة في التعامل لحاجته الماسة إلى رعاية طبية متكاملة.

وبمتابعة مدير إدارة الإسعاف بالطائف عبدالله الحارثي والذي وجّه بأن يتم مرافقة الحالة والتنسيق مع الجهات المختلفة ذات العلاقة لاستقبال الحالة، حيث تعتبر حالات الوزن الثقيل من الحالات الإسعافية التي تستدعي تدخل عاجل في عملية النقل، حيث في الغالب منها تحتاج إلى رعاية طبية متكاملة.

الهلال الأحمر الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في إنجاز إسعافي.. "هلال الطائف" ينقل رجلاً يزن قرابة 200 كلج
سبق

تمكنت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف من نقل رجل سبعيني يعاني من مشاكل تنفسية وأمراض صحية أخرى إلى مستشفى الهدا العسكري بالطائف.

وتفصيلاً، أوضح لـ "سبق" شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف أن غرفة العمليات تلقت البلاغ عن وجود حالة إسعافية لرجل في العقد السابع من عمره يعاني من مشاكل تنفسية تستدعي وجود فريق طبي.

وقال: على الفور تم توجيه فرقتين إسعافية إحداها فرقة عناية متقدمة بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري، وفور وصول الفرق الإسعافية اتضح أن الرجل يعاني من سمنة مفرطة حيث يزن قرابة ٢٠٠ كلج، حينها تمكنت الفرق الإسعافية بحرفية تامة مستندة على الأدوات الموجودة بعربة الإسعاف باستخدام عدة ألواح بالإضافة إلى أدوات أخرى بعمل خطة لنقل الحالة لمركبة الإسعاف.

وأشار إلى أن ذلك أسفر عن نجاح إنزال المريض من منزله إلى مركبة الإسعاف بكل احترافية وسرعة في التعامل لحاجته الماسة إلى رعاية طبية متكاملة.

وبمتابعة مدير إدارة الإسعاف بالطائف عبدالله الحارثي والذي وجّه بأن يتم مرافقة الحالة والتنسيق مع الجهات المختلفة ذات العلاقة لاستقبال الحالة، حيث تعتبر حالات الوزن الثقيل من الحالات الإسعافية التي تستدعي تدخل عاجل في عملية النقل، حيث في الغالب منها تحتاج إلى رعاية طبية متكاملة.

04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
12:22 AM

في إنجاز إسعافي.. "هلال الطائف" ينقل رجلاً يزن قرابة 200 كلج

يعاني مشكلات تنفسية وأمراضاً أخرى ويُعالج بمستشفى الهدا العسكري

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
367

تمكنت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف من نقل رجل سبعيني يعاني من مشاكل تنفسية وأمراض صحية أخرى إلى مستشفى الهدا العسكري بالطائف.

وتفصيلاً، أوضح لـ "سبق" شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف أن غرفة العمليات تلقت البلاغ عن وجود حالة إسعافية لرجل في العقد السابع من عمره يعاني من مشاكل تنفسية تستدعي وجود فريق طبي.

وقال: على الفور تم توجيه فرقتين إسعافية إحداها فرقة عناية متقدمة بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري، وفور وصول الفرق الإسعافية اتضح أن الرجل يعاني من سمنة مفرطة حيث يزن قرابة ٢٠٠ كلج، حينها تمكنت الفرق الإسعافية بحرفية تامة مستندة على الأدوات الموجودة بعربة الإسعاف باستخدام عدة ألواح بالإضافة إلى أدوات أخرى بعمل خطة لنقل الحالة لمركبة الإسعاف.

وأشار إلى أن ذلك أسفر عن نجاح إنزال المريض من منزله إلى مركبة الإسعاف بكل احترافية وسرعة في التعامل لحاجته الماسة إلى رعاية طبية متكاملة.

وبمتابعة مدير إدارة الإسعاف بالطائف عبدالله الحارثي والذي وجّه بأن يتم مرافقة الحالة والتنسيق مع الجهات المختلفة ذات العلاقة لاستقبال الحالة، حيث تعتبر حالات الوزن الثقيل من الحالات الإسعافية التي تستدعي تدخل عاجل في عملية النقل، حيث في الغالب منها تحتاج إلى رعاية طبية متكاملة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,311
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,369
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,117
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,762

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة