النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1599 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1428 إصابة

الشرقية.. 3984 جولة تسجل 207 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية

نفّذتها أمانة المنطقة خلال الأسبوع الماضي وسجلت 110 مخالفات تكدس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الفترة من 11 إلى 18 من شهر ذي الحجة الجاري، 3984 جولة، و30 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المراكز والأسواق التجارية والمنشآت المشمولة برقابتها في مختلف مدن ومحافظات المنطقة؛ للتأكد من تطبيق البروتوكولات البلدية بحسب الاشتراطات الصحية التي حدّدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تسجيل 207 مخالفات؛ لعدم التقيد بالتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية، و110 مخالفات تكدس في الأسواق التجارية، و8 مخالفات تكدس بمساكن العمال.


كما قامت الأمانة خلال الفترة نفسها بتطهير وتعقيم 4302 موقع، ورفعت 52940 طناً من النفايات المنزلية من الأحياء والشوارع والمرافق العامة، وأزالت 28086 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات ومخلفات البناء.

وأكدت أمانة الشرقية حرصها على بذل الجهود واستمرار خطة التعقيم والتطهير اليومي ضمن عملياتها الدورية الاحترازية على المواقع في المنطقة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تُعنى بمخالفة الأنظمة والقوانين البلدية، وذلك من خلال مركز 940، أو قنوات الأمانة الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أمانة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الشرقية.. 3984 جولة تسجل 207 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية
سبق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الفترة من 11 إلى 18 من شهر ذي الحجة الجاري، 3984 جولة، و30 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المراكز والأسواق التجارية والمنشآت المشمولة برقابتها في مختلف مدن ومحافظات المنطقة؛ للتأكد من تطبيق البروتوكولات البلدية بحسب الاشتراطات الصحية التي حدّدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تسجيل 207 مخالفات؛ لعدم التقيد بالتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية، و110 مخالفات تكدس في الأسواق التجارية، و8 مخالفات تكدس بمساكن العمال.


كما قامت الأمانة خلال الفترة نفسها بتطهير وتعقيم 4302 موقع، ورفعت 52940 طناً من النفايات المنزلية من الأحياء والشوارع والمرافق العامة، وأزالت 28086 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات ومخلفات البناء.

وأكدت أمانة الشرقية حرصها على بذل الجهود واستمرار خطة التعقيم والتطهير اليومي ضمن عملياتها الدورية الاحترازية على المواقع في المنطقة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تُعنى بمخالفة الأنظمة والقوانين البلدية، وذلك من خلال مركز 940، أو قنوات الأمانة الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
02:57 PM

الشرقية.. 3984 جولة تسجل 207 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية

نفّذتها أمانة المنطقة خلال الأسبوع الماضي وسجلت 110 مخالفات تكدس

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
3
264

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الفترة من 11 إلى 18 من شهر ذي الحجة الجاري، 3984 جولة، و30 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المراكز والأسواق التجارية والمنشآت المشمولة برقابتها في مختلف مدن ومحافظات المنطقة؛ للتأكد من تطبيق البروتوكولات البلدية بحسب الاشتراطات الصحية التي حدّدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تسجيل 207 مخالفات؛ لعدم التقيد بالتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية، و110 مخالفات تكدس في الأسواق التجارية، و8 مخالفات تكدس بمساكن العمال.


كما قامت الأمانة خلال الفترة نفسها بتطهير وتعقيم 4302 موقع، ورفعت 52940 طناً من النفايات المنزلية من الأحياء والشوارع والمرافق العامة، وأزالت 28086 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات ومخلفات البناء.

وأكدت أمانة الشرقية حرصها على بذل الجهود واستمرار خطة التعقيم والتطهير اليومي ضمن عملياتها الدورية الاحترازية على المواقع في المنطقة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تُعنى بمخالفة الأنظمة والقوانين البلدية، وذلك من خلال مركز 940، أو قنوات الأمانة الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,773
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,205
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,029
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,507

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة