تأهل المنتخب المصري الأول لكرة القدم، إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، على حساب مستضيف البطولة الكاميرون 3/1 بركلات الترجيح، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب "باول بيا ستاديوم"، في العاصمة الكاميرونية " ياوندي"، وبالتالي يواجه "الفراعنة" السنغال في النهائي المرتقب الأحد المقبل. الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، وكان أصحاب الأرض هم الأكثر سيطرة ،لكنها سلبية. وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقتين (48،56) أضاع فرصتي التقدم تباعاً كل من مصطفى محمد والقائد محمد صلاح، وبالذات فرصة الأخير "الانفراد". ومع نهاية الـ 90 دقيقة، أشهر حكم اللقاء "بكاري" البطاقة الحمراء لمدرب مصر "كيروش". الأشواط الإضافية لعب المنتخب المصري المباراة الثالثة على التوالي في الأشواط الإضافية. وعند الدقيقة 100 جانب الحظ صواب تسديدة محمد صلاح . وأنقذ حارس "الفراعنة" مرماه من تسديدة خطرة عند الدقيقة 105 من أبوبكر. وفي الدقيقة 120 أضاع رمضان صبحي فرصة الهدف القاتل لمصر. ركلات الترجيح ابتسمت ركلات الترجيح لمنتخب مصر بنتيجة 3/1، ليبلغ النهائي الإفريقي للمرة العاشرة في تاريخه، والبحث عن اللقب الثامن أمام السنغال. وشهدت المباراة تألق حارس "الفراعنة" محمد أبوجبل في التصدي لركلتي جزاء.

بقيادة "محمد صلاح " و"أبو جبل".. مصر تقصي الكاميرون من بطولة أمم إفريقيا أحمد سرور سبق 2022-02-04 تأهل المنتخب المصري الأول لكرة القدم، إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، على حساب مستضيف البطولة الكاميرون 3/1 بركلات الترجيح، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب "باول بيا ستاديوم"، في العاصمة الكاميرونية " ياوندي"، وبالتالي يواجه "الفراعنة" السنغال في النهائي المرتقب الأحد المقبل.



الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، وكان أصحاب الأرض هم الأكثر سيطرة ،لكنها سلبية.



وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقتين (48،56) أضاع فرصتي التقدم تباعاً كل من مصطفى محمد والقائد محمد صلاح، وبالذات فرصة الأخير "الانفراد".



ومع نهاية الـ 90 دقيقة، أشهر حكم اللقاء "بكاري" البطاقة الحمراء لمدرب مصر "كيروش".



الأشواط الإضافية

لعب المنتخب المصري المباراة الثالثة على التوالي في الأشواط الإضافية.



وعند الدقيقة 100 جانب الحظ صواب تسديدة محمد صلاح .



وأنقذ حارس "الفراعنة" مرماه من تسديدة خطرة عند الدقيقة 105 من أبوبكر.



وفي الدقيقة 120 أضاع رمضان صبحي فرصة الهدف القاتل لمصر.



ركلات الترجيح

ابتسمت ركلات الترجيح لمنتخب مصر بنتيجة 3/1، ليبلغ النهائي الإفريقي للمرة العاشرة في تاريخه، والبحث عن اللقب الثامن أمام السنغال.



وشهدت المباراة تألق حارس "الفراعنة" محمد أبوجبل في التصدي لركلتي جزاء.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443 01:04 AM

اخر تعديل 04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443 03:40 AM

بقيادة "محمد صلاح " و"أبو جبل".. مصر تقصي الكاميرون من بطولة أمم إفريقيا يواجه السنغال في النهائي





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تأهل المنتخب المصري الأول لكرة القدم، إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، على حساب مستضيف البطولة الكاميرون 3/1 بركلات الترجيح، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب "باول بيا ستاديوم"، في العاصمة الكاميرونية " ياوندي"، وبالتالي يواجه "الفراعنة" السنغال في النهائي المرتقب الأحد المقبل.



الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، وكان أصحاب الأرض هم الأكثر سيطرة ،لكنها سلبية.



وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقتين (48،56) أضاع فرصتي التقدم تباعاً كل من مصطفى محمد والقائد محمد صلاح، وبالذات فرصة الأخير "الانفراد".



ومع نهاية الـ 90 دقيقة، أشهر حكم اللقاء "بكاري" البطاقة الحمراء لمدرب مصر "كيروش".



الأشواط الإضافية

لعب المنتخب المصري المباراة الثالثة على التوالي في الأشواط الإضافية.



وعند الدقيقة 100 جانب الحظ صواب تسديدة محمد صلاح .



وأنقذ حارس "الفراعنة" مرماه من تسديدة خطرة عند الدقيقة 105 من أبوبكر.



وفي الدقيقة 120 أضاع رمضان صبحي فرصة الهدف القاتل لمصر.



ركلات الترجيح

ابتسمت ركلات الترجيح لمنتخب مصر بنتيجة 3/1، ليبلغ النهائي الإفريقي للمرة العاشرة في تاريخه، والبحث عن اللقب الثامن أمام السنغال.



وشهدت المباراة تألق حارس "الفراعنة" محمد أبوجبل في التصدي لركلتي جزاء.