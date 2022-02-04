النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
يعمل في شركة متعاقدة مع القناة وبصورة مؤقتة

مصادر "سبق": قنوات SSC تنهي تعاقدها مع لبناني بعد تداول إساءاته للمملكة

بقيادة "محمد صلاح " و"أبو جبل".. مصر تقصي الكاميرون من بطولة أمم إفريقيا

يواجه السنغال في النهائي

تأهل المنتخب المصري الأول لكرة القدم، إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، على حساب مستضيف البطولة الكاميرون 3/1 بركلات الترجيح، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب "باول بيا ستاديوم"، في العاصمة الكاميرونية " ياوندي"، وبالتالي يواجه "الفراعنة" السنغال في النهائي المرتقب الأحد المقبل.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، وكان أصحاب الأرض هم الأكثر سيطرة ،لكنها سلبية.

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقتين (48،56) أضاع فرصتي التقدم تباعاً كل من مصطفى محمد والقائد محمد صلاح، وبالذات فرصة الأخير "الانفراد".

ومع نهاية الـ 90 دقيقة، أشهر حكم اللقاء "بكاري" البطاقة الحمراء لمدرب مصر "كيروش".

الأشواط الإضافية
لعب المنتخب المصري المباراة الثالثة على التوالي في الأشواط الإضافية.

وعند الدقيقة 100 جانب الحظ صواب تسديدة محمد صلاح .

وأنقذ حارس "الفراعنة" مرماه من تسديدة خطرة عند الدقيقة 105 من أبوبكر.

وفي الدقيقة 120 أضاع رمضان صبحي فرصة الهدف القاتل لمصر.

ركلات الترجيح
ابتسمت ركلات الترجيح لمنتخب مصر بنتيجة 3/1، ليبلغ النهائي الإفريقي للمرة العاشرة في تاريخه، والبحث عن اللقب الثامن أمام السنغال.

وشهدت المباراة تألق حارس "الفراعنة" محمد أبوجبل في التصدي لركلتي جزاء.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
بقيادة "محمد صلاح " و"أبو جبل".. مصر تقصي الكاميرون من بطولة أمم إفريقيا
سبق

تأهل المنتخب المصري الأول لكرة القدم، إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، على حساب مستضيف البطولة الكاميرون 3/1 بركلات الترجيح، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب "باول بيا ستاديوم"، في العاصمة الكاميرونية " ياوندي"، وبالتالي يواجه "الفراعنة" السنغال في النهائي المرتقب الأحد المقبل.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، وكان أصحاب الأرض هم الأكثر سيطرة ،لكنها سلبية.

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقتين (48،56) أضاع فرصتي التقدم تباعاً كل من مصطفى محمد والقائد محمد صلاح، وبالذات فرصة الأخير "الانفراد".

ومع نهاية الـ 90 دقيقة، أشهر حكم اللقاء "بكاري" البطاقة الحمراء لمدرب مصر "كيروش".

الأشواط الإضافية
لعب المنتخب المصري المباراة الثالثة على التوالي في الأشواط الإضافية.

وعند الدقيقة 100 جانب الحظ صواب تسديدة محمد صلاح .

وأنقذ حارس "الفراعنة" مرماه من تسديدة خطرة عند الدقيقة 105 من أبوبكر.

وفي الدقيقة 120 أضاع رمضان صبحي فرصة الهدف القاتل لمصر.

ركلات الترجيح
ابتسمت ركلات الترجيح لمنتخب مصر بنتيجة 3/1، ليبلغ النهائي الإفريقي للمرة العاشرة في تاريخه، والبحث عن اللقب الثامن أمام السنغال.

وشهدت المباراة تألق حارس "الفراعنة" محمد أبوجبل في التصدي لركلتي جزاء.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
01:04 AM
اخر تعديل
04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
03:40 AM

بقيادة "محمد صلاح " و"أبو جبل".. مصر تقصي الكاميرون من بطولة أمم إفريقيا

يواجه السنغال في النهائي

A A A
أحمد سرور - الرياض
1
1,786

تأهل المنتخب المصري الأول لكرة القدم، إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، على حساب مستضيف البطولة الكاميرون 3/1 بركلات الترجيح، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب "باول بيا ستاديوم"، في العاصمة الكاميرونية " ياوندي"، وبالتالي يواجه "الفراعنة" السنغال في النهائي المرتقب الأحد المقبل.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، وكان أصحاب الأرض هم الأكثر سيطرة ،لكنها سلبية.

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقتين (48،56) أضاع فرصتي التقدم تباعاً كل من مصطفى محمد والقائد محمد صلاح، وبالذات فرصة الأخير "الانفراد".

ومع نهاية الـ 90 دقيقة، أشهر حكم اللقاء "بكاري" البطاقة الحمراء لمدرب مصر "كيروش".

الأشواط الإضافية
لعب المنتخب المصري المباراة الثالثة على التوالي في الأشواط الإضافية.

وعند الدقيقة 100 جانب الحظ صواب تسديدة محمد صلاح .

وأنقذ حارس "الفراعنة" مرماه من تسديدة خطرة عند الدقيقة 105 من أبوبكر.

وفي الدقيقة 120 أضاع رمضان صبحي فرصة الهدف القاتل لمصر.

ركلات الترجيح
ابتسمت ركلات الترجيح لمنتخب مصر بنتيجة 3/1، ليبلغ النهائي الإفريقي للمرة العاشرة في تاريخه، والبحث عن اللقب الثامن أمام السنغال.

وشهدت المباراة تألق حارس "الفراعنة" محمد أبوجبل في التصدي لركلتي جزاء.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,181
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,907
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,999
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,834

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة