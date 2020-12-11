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اختتام مبادرة "الإعلامي المعظم" لمراكز الأحياء بمكة المكرمة

استمرت 11 أسبوعًا وشارك فيها 40 طالبًا

اختتم مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة مساء أمس الخميس مبادرة الإعلامي المعظم، التي تم تنفيذها بالشراكة مع جامعة أم القرى ممثلة في قسم الإعلام، بدعم من مؤسسة الراجحي الإنسانية.

ورعى الحفل الدكتور هاشم حريري، رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام، الدكتور طلال أبو النور، في كلمته أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات المشروع في نشر المعرفة المتعلقة بالبلد الحرام، وتوجيه طاقات ومواهب أبناء مكة المكرمة الإعلاميين من طلاب الجامعة لنشرها في الآفاق لإسعاد الناس.

وأوضح أبو النور أن المبادرة استمرت أحد عشر أسبوعًا، بمعدل 4 ساعات كل أسبوع، وشارك فيها 40 طالبًا من طلاب قسم الإعلام، وأنجزوا 4 منتجات إعلامية، تخدم مكة المكرمة.

فيما تحدث رئيس قسم الإعلام، الدكتور سالم عريجة، في كلمته قائلاً: "تسعد جامعة أم القرى وقسم الإعلام بهذه الشراكة مع المشروع؛ ليكون حاضنة لساعات الطلاب التدريبية، يطبقون من خلالها ما تعلموه من مواد في القسم، من خلال تنفيذ منتجات إعلامية، تخدم مكة المكرمة".

وأعرب عن سعادته بما شاهده من مخرجات، قدمها طلاب قسم الإعلام من شعبة العلاقات العامة في ختام فصلهم الدراسي.

فيما أشاد راعي الحفل، الدكتور هاشم حريري، بالمبادرة، وما قدمته من مخرجات تحقق رؤية السعودية 2030 في إثراء تجربة ضيوف الرحمن الذين يفدون إلى مكة المكرمة، وأكد أن الدور كبير على أبناء مكة الإعلاميين للتعريف بهذه المدينة المقدسة، وما تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية من خدمات لضيوف الرحمن، من خلال منتجات إعلامية تحقق التأثير والأثر في كل من يفد إلى مكة المكرمة.

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اختتام مبادرة "الإعلامي المعظم" لمراكز الأحياء بمكة المكرمة
سبق

اختتم مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة مساء أمس الخميس مبادرة الإعلامي المعظم، التي تم تنفيذها بالشراكة مع جامعة أم القرى ممثلة في قسم الإعلام، بدعم من مؤسسة الراجحي الإنسانية.

ورعى الحفل الدكتور هاشم حريري، رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام، الدكتور طلال أبو النور، في كلمته أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات المشروع في نشر المعرفة المتعلقة بالبلد الحرام، وتوجيه طاقات ومواهب أبناء مكة المكرمة الإعلاميين من طلاب الجامعة لنشرها في الآفاق لإسعاد الناس.

وأوضح أبو النور أن المبادرة استمرت أحد عشر أسبوعًا، بمعدل 4 ساعات كل أسبوع، وشارك فيها 40 طالبًا من طلاب قسم الإعلام، وأنجزوا 4 منتجات إعلامية، تخدم مكة المكرمة.

فيما تحدث رئيس قسم الإعلام، الدكتور سالم عريجة، في كلمته قائلاً: "تسعد جامعة أم القرى وقسم الإعلام بهذه الشراكة مع المشروع؛ ليكون حاضنة لساعات الطلاب التدريبية، يطبقون من خلالها ما تعلموه من مواد في القسم، من خلال تنفيذ منتجات إعلامية، تخدم مكة المكرمة".

وأعرب عن سعادته بما شاهده من مخرجات، قدمها طلاب قسم الإعلام من شعبة العلاقات العامة في ختام فصلهم الدراسي.

فيما أشاد راعي الحفل، الدكتور هاشم حريري، بالمبادرة، وما قدمته من مخرجات تحقق رؤية السعودية 2030 في إثراء تجربة ضيوف الرحمن الذين يفدون إلى مكة المكرمة، وأكد أن الدور كبير على أبناء مكة الإعلاميين للتعريف بهذه المدينة المقدسة، وما تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية من خدمات لضيوف الرحمن، من خلال منتجات إعلامية تحقق التأثير والأثر في كل من يفد إلى مكة المكرمة.

11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442
08:13 PM

اختتام مبادرة "الإعلامي المعظم" لمراكز الأحياء بمكة المكرمة

استمرت 11 أسبوعًا وشارك فيها 40 طالبًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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اختتم مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة مساء أمس الخميس مبادرة الإعلامي المعظم، التي تم تنفيذها بالشراكة مع جامعة أم القرى ممثلة في قسم الإعلام، بدعم من مؤسسة الراجحي الإنسانية.

ورعى الحفل الدكتور هاشم حريري، رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام، الدكتور طلال أبو النور، في كلمته أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات المشروع في نشر المعرفة المتعلقة بالبلد الحرام، وتوجيه طاقات ومواهب أبناء مكة المكرمة الإعلاميين من طلاب الجامعة لنشرها في الآفاق لإسعاد الناس.

وأوضح أبو النور أن المبادرة استمرت أحد عشر أسبوعًا، بمعدل 4 ساعات كل أسبوع، وشارك فيها 40 طالبًا من طلاب قسم الإعلام، وأنجزوا 4 منتجات إعلامية، تخدم مكة المكرمة.

فيما تحدث رئيس قسم الإعلام، الدكتور سالم عريجة، في كلمته قائلاً: "تسعد جامعة أم القرى وقسم الإعلام بهذه الشراكة مع المشروع؛ ليكون حاضنة لساعات الطلاب التدريبية، يطبقون من خلالها ما تعلموه من مواد في القسم، من خلال تنفيذ منتجات إعلامية، تخدم مكة المكرمة".

وأعرب عن سعادته بما شاهده من مخرجات، قدمها طلاب قسم الإعلام من شعبة العلاقات العامة في ختام فصلهم الدراسي.

فيما أشاد راعي الحفل، الدكتور هاشم حريري، بالمبادرة، وما قدمته من مخرجات تحقق رؤية السعودية 2030 في إثراء تجربة ضيوف الرحمن الذين يفدون إلى مكة المكرمة، وأكد أن الدور كبير على أبناء مكة الإعلاميين للتعريف بهذه المدينة المقدسة، وما تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية من خدمات لضيوف الرحمن، من خلال منتجات إعلامية تحقق التأثير والأثر في كل من يفد إلى مكة المكرمة.

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