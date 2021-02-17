النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الموارد البشرية": تسجيل موظف العمل المرن في "التأمينات" إلزامي

يضمن له منافع "فرع المعاشات" التي تقدمها المؤسسة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التسجيل في نظام "التأمينات الاجتماعية" يُعَد إحدى المزايا التي يتمتع بها الموظف بأسلوب العمل المرن؛ إذ يخضع عقد العمل المرن لفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية، الذي يضمن للموظف معاشًا عند التقاعد أو العجز غير المهني أو الوفاة.

وكشفت الوزارة أن تنظيم العمل المرن يُلزِم تسجيل العاملين وفق أحكامه في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حفظًا لحقوق الموظفين وتمكينًا لهم من الحصول على المنافع التأمينية التي تقدمها المؤسسة.

وأضافت: يبدأ احتساب الموظف في نظام "التأمينات الاجتماعية" بعد إكمال 168 ساعة عمل مرن عند منشأة واحدة أو عدة منشآت، على ألا تقل ساعات العمل عند المنشأة الواحدة عن 60 ساعة.

وأشارت إلى أنه يتم تسجيل الموظف بأسلوب العمل المرن آليًّا في نظام "التأمينات الاجتماعية"، وذلك عند توثيق عقد العمل في بوابة العمل المرن (MRN.SA).

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات بشأن تنظيم العمل المرن، بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: (hrsd.gov.sa)، أو التواصل مع الوزارة عبر الرقم الموحد لمركز خدمة العملاء (19911)، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@HRSD_Care).

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الموارد البشرية": تسجيل موظف العمل المرن في "التأمينات" إلزامي
سبق

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التسجيل في نظام "التأمينات الاجتماعية" يُعَد إحدى المزايا التي يتمتع بها الموظف بأسلوب العمل المرن؛ إذ يخضع عقد العمل المرن لفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية، الذي يضمن للموظف معاشًا عند التقاعد أو العجز غير المهني أو الوفاة.

وكشفت الوزارة أن تنظيم العمل المرن يُلزِم تسجيل العاملين وفق أحكامه في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حفظًا لحقوق الموظفين وتمكينًا لهم من الحصول على المنافع التأمينية التي تقدمها المؤسسة.

وأضافت: يبدأ احتساب الموظف في نظام "التأمينات الاجتماعية" بعد إكمال 168 ساعة عمل مرن عند منشأة واحدة أو عدة منشآت، على ألا تقل ساعات العمل عند المنشأة الواحدة عن 60 ساعة.

وأشارت إلى أنه يتم تسجيل الموظف بأسلوب العمل المرن آليًّا في نظام "التأمينات الاجتماعية"، وذلك عند توثيق عقد العمل في بوابة العمل المرن (MRN.SA).

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات بشأن تنظيم العمل المرن، بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: (hrsd.gov.sa)، أو التواصل مع الوزارة عبر الرقم الموحد لمركز خدمة العملاء (19911)، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@HRSD_Care).

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
05:03 PM

"الموارد البشرية": تسجيل موظف العمل المرن في "التأمينات" إلزامي

يضمن له منافع "فرع المعاشات" التي تقدمها المؤسسة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
6,206

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التسجيل في نظام "التأمينات الاجتماعية" يُعَد إحدى المزايا التي يتمتع بها الموظف بأسلوب العمل المرن؛ إذ يخضع عقد العمل المرن لفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية، الذي يضمن للموظف معاشًا عند التقاعد أو العجز غير المهني أو الوفاة.

وكشفت الوزارة أن تنظيم العمل المرن يُلزِم تسجيل العاملين وفق أحكامه في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حفظًا لحقوق الموظفين وتمكينًا لهم من الحصول على المنافع التأمينية التي تقدمها المؤسسة.

وأضافت: يبدأ احتساب الموظف في نظام "التأمينات الاجتماعية" بعد إكمال 168 ساعة عمل مرن عند منشأة واحدة أو عدة منشآت، على ألا تقل ساعات العمل عند المنشأة الواحدة عن 60 ساعة.

وأشارت إلى أنه يتم تسجيل الموظف بأسلوب العمل المرن آليًّا في نظام "التأمينات الاجتماعية"، وذلك عند توثيق عقد العمل في بوابة العمل المرن (MRN.SA).

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات بشأن تنظيم العمل المرن، بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: (hrsd.gov.sa)، أو التواصل مع الوزارة عبر الرقم الموحد لمركز خدمة العملاء (19911)، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@HRSD_Care).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,194
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,566
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,932
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,578

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة