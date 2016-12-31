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شركة "جاهز" توقع عقد رعاية لمركز "دووس كارتينج"

بهدف الترفيه ودعم الرياضات الشبابية

وقعت الشركة السعودية "جاهز" عقد رعاية مع مركز "دووس كارتينج"، وبموجب هذا العقد تتولى "جاهز" رعاية أنشطة المركز الترفيهية والألعاب الشبابية الرياضية التابعة له.

وقع العقد كلٌ من: المدير التنفيذي لشركة "جاهز" غصاب المنديل، ومدير مركز "دووس كارتينج" محمد الشثري، وبمباركة كريمة من قِبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وبحضور سعود السبهان.

وفي السياق نفسه، أعرب غصاب المنديل المدير التنفيذي لشركة "جاهز" عن ارتياحه لتوقيع هذه الرعاية من منطلق إسهامها في دعم ورعاية كل ما يحقق طموحات الشباب السعودي في الأنشطة الترفيهية والرياضية.

وأضاف "المنديل": "جاهز لديها توجهات آنية ومستقبلية في هذا الجانب، بهدف دعم ومساندة التوجهات الشبابية، وتنفيذًا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة لدعم الشباب السعودي في شتى المجالات، والاعتماد على الكوادر الوطنية لتحقيق التطلعات والآمال المنشودة، وهو ما تقوم به الشركة في مجالاتها، وتستند إلى قوة وكفاءة الكوادر الشبابية السعودية".

من جانب آخر، عبّر مدير مركز "دووس كارتينج" محمد الشثري عن اعتزازه لتوقيع عقد الرعاية مع شركة سعودية رائدة مثل شركة "جاهز" التي حققت نجاحًا كبيرًا في خدماتها للتوصيل، واعتمدت في ذلك على كادر من الشباب السعودي وبسواعد وطنية.

وأكد "الشثري" أن تلك الرعاية هي مكسب كبير لمركز "دووس كارتينج"؛ كون شركة "جاهز" أصبحت اليوم إحدى الشركات الرائدة في خدمة المجتمع السعودي، والاعتماد في خدماتها بمختلف مدن المملكة على الكادر السعودي من الذكور والإناث.

وأضاف "الشثري" أن كثيرًا من الجهات الحكومية تثني على العمل الوطني الذي تقوم به "جاهز" لخدمة أبناء الوطن، وأنها أصبحت اليوم التطبيق الأول، والذي يتصدر مشهد تطبيقات التوصيل في شتى أرجاء المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شركة "جاهز" توقع عقد رعاية لمركز "دووس كارتينج"
سبق

وقعت الشركة السعودية "جاهز" عقد رعاية مع مركز "دووس كارتينج"، وبموجب هذا العقد تتولى "جاهز" رعاية أنشطة المركز الترفيهية والألعاب الشبابية الرياضية التابعة له.

وقع العقد كلٌ من: المدير التنفيذي لشركة "جاهز" غصاب المنديل، ومدير مركز "دووس كارتينج" محمد الشثري، وبمباركة كريمة من قِبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وبحضور سعود السبهان.

وفي السياق نفسه، أعرب غصاب المنديل المدير التنفيذي لشركة "جاهز" عن ارتياحه لتوقيع هذه الرعاية من منطلق إسهامها في دعم ورعاية كل ما يحقق طموحات الشباب السعودي في الأنشطة الترفيهية والرياضية.

وأضاف "المنديل": "جاهز لديها توجهات آنية ومستقبلية في هذا الجانب، بهدف دعم ومساندة التوجهات الشبابية، وتنفيذًا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة لدعم الشباب السعودي في شتى المجالات، والاعتماد على الكوادر الوطنية لتحقيق التطلعات والآمال المنشودة، وهو ما تقوم به الشركة في مجالاتها، وتستند إلى قوة وكفاءة الكوادر الشبابية السعودية".

من جانب آخر، عبّر مدير مركز "دووس كارتينج" محمد الشثري عن اعتزازه لتوقيع عقد الرعاية مع شركة سعودية رائدة مثل شركة "جاهز" التي حققت نجاحًا كبيرًا في خدماتها للتوصيل، واعتمدت في ذلك على كادر من الشباب السعودي وبسواعد وطنية.

وأكد "الشثري" أن تلك الرعاية هي مكسب كبير لمركز "دووس كارتينج"؛ كون شركة "جاهز" أصبحت اليوم إحدى الشركات الرائدة في خدمة المجتمع السعودي، والاعتماد في خدماتها بمختلف مدن المملكة على الكادر السعودي من الذكور والإناث.

وأضاف "الشثري" أن كثيرًا من الجهات الحكومية تثني على العمل الوطني الذي تقوم به "جاهز" لخدمة أبناء الوطن، وأنها أصبحت اليوم التطبيق الأول، والذي يتصدر مشهد تطبيقات التوصيل في شتى أرجاء المملكة.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
08:59 PM
اخر تعديل
31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
10:36 PM

شركة "جاهز" توقع عقد رعاية لمركز "دووس كارتينج"

بهدف الترفيه ودعم الرياضات الشبابية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت الشركة السعودية "جاهز" عقد رعاية مع مركز "دووس كارتينج"، وبموجب هذا العقد تتولى "جاهز" رعاية أنشطة المركز الترفيهية والألعاب الشبابية الرياضية التابعة له.

وقع العقد كلٌ من: المدير التنفيذي لشركة "جاهز" غصاب المنديل، ومدير مركز "دووس كارتينج" محمد الشثري، وبمباركة كريمة من قِبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وبحضور سعود السبهان.

وفي السياق نفسه، أعرب غصاب المنديل المدير التنفيذي لشركة "جاهز" عن ارتياحه لتوقيع هذه الرعاية من منطلق إسهامها في دعم ورعاية كل ما يحقق طموحات الشباب السعودي في الأنشطة الترفيهية والرياضية.

وأضاف "المنديل": "جاهز لديها توجهات آنية ومستقبلية في هذا الجانب، بهدف دعم ومساندة التوجهات الشبابية، وتنفيذًا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة لدعم الشباب السعودي في شتى المجالات، والاعتماد على الكوادر الوطنية لتحقيق التطلعات والآمال المنشودة، وهو ما تقوم به الشركة في مجالاتها، وتستند إلى قوة وكفاءة الكوادر الشبابية السعودية".

من جانب آخر، عبّر مدير مركز "دووس كارتينج" محمد الشثري عن اعتزازه لتوقيع عقد الرعاية مع شركة سعودية رائدة مثل شركة "جاهز" التي حققت نجاحًا كبيرًا في خدماتها للتوصيل، واعتمدت في ذلك على كادر من الشباب السعودي وبسواعد وطنية.

وأكد "الشثري" أن تلك الرعاية هي مكسب كبير لمركز "دووس كارتينج"؛ كون شركة "جاهز" أصبحت اليوم إحدى الشركات الرائدة في خدمة المجتمع السعودي، والاعتماد في خدماتها بمختلف مدن المملكة على الكادر السعودي من الذكور والإناث.

وأضاف "الشثري" أن كثيرًا من الجهات الحكومية تثني على العمل الوطني الذي تقوم به "جاهز" لخدمة أبناء الوطن، وأنها أصبحت اليوم التطبيق الأول، والذي يتصدر مشهد تطبيقات التوصيل في شتى أرجاء المملكة.

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