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البداية من جدة.. "أمير مكة" يستهل جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة غداً

للوقوف على سير العمل بالمشروعات المختلفة وسبل التسريع ونسب الإنجاز فيها

يبدأ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، جولاته التفقدية السنوية لمحافظات المنطقة بزيارة محافظة جدة غداً الأحد.

ويقف أمير منطقة مكة المكرّمة، خلال الجولة التي يرافقه فيها محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، على عددٍ من المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة.

ويستمع إلى شرحٍ من مسؤولي الجهات عن سير العمل في المشاريع ونسب ومواعيد إنجازها، ثمّ يرأس الفيصل في مقر المحافظة اجتماعاً للمجلسين المحلي والبلدي يتم خلاله استعراض المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها والاطلاع على المستقبلية، كذلك سُبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة، كما يستمع إلى مطالب الأهالي بحضور مسؤولي الأجهزة الحكومية والقطاعات الخدمية في المنطقة.

وتهدف زيارات الأمير خالد الفيصل السنوية لمحافظات المنطقة، إلى تحقيق مرتكزات إستراتيجية المنطقة في جانبَي بناء الإنسان وتنمية المكان بطريقة متوازنة ومتوازية، ويحرص خلال زياراته لمحافظات المنطقة، على أن يرافقه مديرو عموم الإدارات الحكومية في المنطقة، بهدف فتح التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.

أمير مكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البداية من جدة.. "أمير مكة" يستهل جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة غداً
سبق

يبدأ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، جولاته التفقدية السنوية لمحافظات المنطقة بزيارة محافظة جدة غداً الأحد.

ويقف أمير منطقة مكة المكرّمة، خلال الجولة التي يرافقه فيها محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، على عددٍ من المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة.

ويستمع إلى شرحٍ من مسؤولي الجهات عن سير العمل في المشاريع ونسب ومواعيد إنجازها، ثمّ يرأس الفيصل في مقر المحافظة اجتماعاً للمجلسين المحلي والبلدي يتم خلاله استعراض المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها والاطلاع على المستقبلية، كذلك سُبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة، كما يستمع إلى مطالب الأهالي بحضور مسؤولي الأجهزة الحكومية والقطاعات الخدمية في المنطقة.

وتهدف زيارات الأمير خالد الفيصل السنوية لمحافظات المنطقة، إلى تحقيق مرتكزات إستراتيجية المنطقة في جانبَي بناء الإنسان وتنمية المكان بطريقة متوازنة ومتوازية، ويحرص خلال زياراته لمحافظات المنطقة، على أن يرافقه مديرو عموم الإدارات الحكومية في المنطقة، بهدف فتح التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
01:23 PM
اخر تعديل
26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
02:27 PM

البداية من جدة.. "أمير مكة" يستهل جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة غداً

للوقوف على سير العمل بالمشروعات المختلفة وسبل التسريع ونسب الإنجاز فيها

A A A
عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
7
2,606

يبدأ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، جولاته التفقدية السنوية لمحافظات المنطقة بزيارة محافظة جدة غداً الأحد.

ويقف أمير منطقة مكة المكرّمة، خلال الجولة التي يرافقه فيها محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، على عددٍ من المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة.

ويستمع إلى شرحٍ من مسؤولي الجهات عن سير العمل في المشاريع ونسب ومواعيد إنجازها، ثمّ يرأس الفيصل في مقر المحافظة اجتماعاً للمجلسين المحلي والبلدي يتم خلاله استعراض المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها والاطلاع على المستقبلية، كذلك سُبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة، كما يستمع إلى مطالب الأهالي بحضور مسؤولي الأجهزة الحكومية والقطاعات الخدمية في المنطقة.

وتهدف زيارات الأمير خالد الفيصل السنوية لمحافظات المنطقة، إلى تحقيق مرتكزات إستراتيجية المنطقة في جانبَي بناء الإنسان وتنمية المكان بطريقة متوازنة ومتوازية، ويحرص خلال زياراته لمحافظات المنطقة، على أن يرافقه مديرو عموم الإدارات الحكومية في المنطقة، بهدف فتح التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.

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